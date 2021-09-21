При поддержке РНПК рязанские школьники увидели красоты Мещерского края

Сохранение окружающей среды для будущих поколений - неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть».

Дети - это маленькие копии взрослых, поэтому для их воспитания нет ничего лучше, чем наглядный пример. Они любят повторять, и им неважно, плохое это действие или хорошее. Со временем детское сознание все впитывает и превращает в норму поведения. Поэтому важно, чтобы в их жизни было больше положительных примеров.

Узнали историю мещерского леса

Перед началом учебного года Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК) организовала выезд в Мещеру для учащихся 7-го класса школы №47.

Сначала остановились в Туме, где посмотрели музей узкоколейной железнодорожной техники под открытым небом - все, что осталось от стальной магистрали, почти век связывавшей поселок с областным центром.

Затем дорога лежала в места довольно дикие, в глушь Клепиковского района - туда, где раньше была печально известная Курша-2 (см. справку - Ред).

- На автобусе, выделенном РНПК, нас довезли до деревни Култуки, - говорит руководитель детскойэкологической организации «Хозяин Мещеры» Елена Енякина, - а дальше мы отправились пешком. Здесь сохранившийся лес перемежается с горельником, образовавшимся после пожаров 2010 года. Несмотря на то, что прошло уже 11 лет, места пожарищ зарастают плохо - на их месте пока лишь невысокий березняк. Как говорят лесники, это из-за того, что земля в этих местах сухая, в низинах лес восстанавливается быстрее.

Почему сухо? На этот вопрос дал ответ следующий объект, сотворенный человеком - мелиоративный канал. Эти сооружения, появившиеся в Мещере еще во второй половине19 века и расширенные в 20-м, должны были сделать земли менее влажными. К чему привело вмешательство человека в дела природы, совершавшиеся тысячелетиями, дети могли увидеть на этом примере. Но природа постепенно зализывает нанесенные человеком раны - старые каналы зарастают, заиливаются. Помогают и бобры, сооружающие на них свои плотины, тем самым задерживая водосток.

От Курши-2 ребята проследовали по еле сохранившейся насыпи узкоколейки в направлении бывшей станции Курша-1, пройдя по восстановленному мостику через канал, где произошла трагедия в 1936 году.

- Там, где был поселок, ребята в память о трагедии посадили кустик хризантем, - добавляет Елена Владимировна, - надеемся, что он приживется.

Самое главное, дети могли увидеть то, чего нет в городе. В лесу полно следов лосей, косуль, волков. А значит - природа жива и продолжает жить, несмотря на действия человека.

Не сбережем мы - не сбережет никто

Хоть и считается, что человек - царь природы, но только часто он вел себя как царь-самодур, забирая от нее все, и не давая ничего взамен. Теперь наступило время восстанавливать утраченное. В этом деле участвуют и крупные промышленные компании.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений - неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства и реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. Коллектив РНПК участвует в городских, областных и федеральных субботниках по благоустройству и очистке города от мусора, а также в акциях по озеленению. В текущем году в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна - 2021» работники РНПК высадили более 500 саженцев дуба, липы и рябины. И естественно, участвует в программах экологического просвещения школьников и студентов, что показано на примере участия в организации поездки в мещерские леса.

НА ЗАМЕТКУ

Поселок Курша-2 существовал в 30-е годы 20 века как поселок лесозаготовителей, к нему была проложена железнодорожная ветка. В 1936 году в его окрестностях загорелся лес, и было принято решение эвакуировать жителей. Их погрузили на поезд, состав должен был прорваться через стену огня. Но мост через мелиоративный канал уже подгорел и не выдержал веса паровоза. Состав, на котором ехали сотни людей, рухнул в адское пекло…