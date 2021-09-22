Купить нельзя откладывать

Группа компаний «ЕДИНСТВО» заслужила в Рязани репутацию одного из самых надежных застройщиков, занимающего лидирующие позиции на протяжении многих лет по объемам ввода жилья.

Коронавирусный год нежданно–негаданно оказался периодом жилищного бума. Федеральная служба государственной статистики подсчитала, что средняя цена квадратного метра в российских новостройках увеличилась за год на 21%. Увы, но эксперты рынка – девелоперы, аналитики рынка и риелторы – единодушны в своих прогнозах: по их убеждению, рост не остановится.

Стройматериалы, эскроу–счета и высокий спрос

Причин, почему это произошло и будет происходить в ближайшей перспективе, несколько. Это подорожание стройматериалов, введение проектного финансирования и высокий спрос в период действия «неурезанной» льготной ипотеки. Но главной и основной причиной девелоперы называют продолжающийся рост цен на стройматериалы. За последние полгода стоимость почти всех строительных материалов в России выросла в 1,5–3 раза. В частности, цена железа, арматуры и утеплителя увеличилась в два раза, фанеры для опалубки – в три раза. О сложившемся критическом положении 30 июня во время прямой линии сказал даже президент Владимир Путин.

– Резко поднялись цены на металл <...>. И все, что с этим связано, сразу начинает дорожать. Сейчас соответствующие решения принимаются по сдерживанию цен на эти основные товары, связанные со стройкой, <…> мы знаем об этом и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы ситуация была стабильной, – заявил Владимир Владимирович.

Расходы на строительные материалы в общем объеме затрат на строительно–монтажные работы составляют порядка 60–70 процентов, поэтому себестоимость строительства увеличилась.

– Стройматериалы дорожают на протяжении целого года, – отмечает генеральный директор Группы компаний «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев. – Это началось сразу, после того как немного ослабла пандемия и восстановился спрос на все потребительские товары. По отдельным позициям подорожание произошло в 2–2,5 раза, например, это касается металла и некоторых импортных комплектующих. Это повлекло за собой удорожание себестоимости квадратного метра и, соответственно, отпускной цены для конечного покупателя. Конечно, благодаря мерам, принятым на уровне Российской Федерации, рост цен по определенным позициям замедлился. Но чтобы он остановился или произошел откат назад, такого нет до сих пор. Еще один фактор роста цен – сокращение предложения, на которое давят нехватка иностранных рабочих из–за пандемии и введение эскроу–счетов.

Строительные компании, по сути, оказались заложниками этой ситуации, потому что вынуждены и приобретать стройматериалы по ценам поставщиков, и постоянно улучшать качество того жилья, которое предлагается потребителям. Это связано с вопросами благоустройства, оснащения квартир и качества применяемых материалов при строительстве, и ряда дополнительных опций, что в принципе приводит к увеличению стоимости квадратного метра. Однако на цены за квадратный метр жилья влияют не только явные прямые причины, то есть растущая себестоимость строительства, но и косвенные – процессы, которые происходят на рынке недвижимости.

– Покупка новостройки – надежная инвестиция, – продолжает Антон Сергеевич. – Цены на нефть растут, инфляция высокая, поэтому выгоднее вкладываться в недвижимость. Рынок жилья куда менее изменчив, чем фондовый, и в меньшей степени зависит от динамики курсов валют. Из–за этого увеличивается спрос на новостройки. Катализируют его также выгодные условия и низкие ставки банков по различным ипотечным программам. Соответственно цены растут, по закону экономики.

По прогнозам экспертов, спрос на новостройки и дальше будет сохраняться на высоком уровне. Это будет подогревать цены, которые устремятся вверх.

Всегда на стороне клиентов

Итак, стоит ли покупать новостройку, когда цены на рынке нестабильны? По мнению экспертов, ждать снижения не стоит. И если человек задумывается о жилье повышенного класса комфортности, которое длительный период времени не будет требовать вложений по капремонту, стоит остановиться на первичном жилье.

Планируя покупку недвижимости, нужно четко понимать, для чего она нужна: для постоянного или временного проживания, если инвестиции – то на какой срок, если сдача в аренду – то на какой период. Если оценить все заранее, то можно при любом состоянии рынка подобрать наиболее выгодный объект. Сейчас большой плюс – это рекордно низкие ставки по ипотеке, а из минусов – выбор объектов меньше.

Однако, учитывая глобальный характер покупки, важно правильно выбрать строительную компанию. Ведь от того, насколько качественные, надежные и безопасные объекты она возводит, соблюдает ли все необходимые СНИиПы, и какую политику ведет в отношении своих клиентов, во многом зависит ваше благополучие в новом доме. Группа компаний «ЕДИНСТВО» заслужила в Рязани репутацию одного из самых надежных застройщиков, занимающего лидирующие позиции на протяжении многих лет по объемам ввода жилья. Именно ее позитивный имидж для 40% покупателей становится ключевым в принятии решения о покупке. А интересы клиента надежно защищены от мошенничества за счет государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве, а также за счет аккредитации строящихся объектов. Компания строит дома, строго соблюдая строительные нормы и правила, обеспечивая высокое качество строительства, которое отмечено в том числе и на федеральном уровне. За 15 лет работы было введено в эксплуатацию порядка полутора миллионов кв. м жилья. Это значит, что благодаря «ЕДИНСТВУ» более 30 тысяч семей улучшили жилищные условия. Портфель ежедневных предложений насчитывает более 1200 квартир в разных районах города.

Кстати, группа компаний больше не будет строить дома класса эконом, теперь все строящиеся дома будут не ниже комфорт–класса.

Это единственная компания в нашем городе, которая дает своим жилым комплексам громкие имена. «Рокоссовский», «Мичурин», «Чапаев», «Жуков», «Гоголь», «Королев» – когда строишь такие дома–бренды, то и ответственность за результат становится в разы выше.

– Для каждого нашего жилого комплекса мы придумываем названия с особым значением, – озвучил позицию ГК «ЕДИНСТВО» генеральный директор Антон Воробьев. – Мы считаем, что гордость за знаменитых людей должна быть сопоставима с гордостью за дом, в котором ты живешь. А для того, чтобы так было, мы работаем каждый день.

Благодаря ГК «ЕДИНСТВО» более 30 тысяч семей улучшили жилищные условия.

Спеццены для своих

Стоимость квадратного метра недвижимости в силу тех или иных экономических процессов неизбежна и в будущем. Однако крупные, социально ответственные компании стараются как можно дольше сохранять для своих клиентов доступные цены на свои квартиры. Чтобы рязанцы могли улучшать качество своей жизни независимо от внешних факторов, специалисты ГК «ЕДИНСТВО» разработали индивидуальные условия для каждого клиента в зависимости от его стартовых потребностей. Ценовая политика компании позволяет предложить клиентам наилучшее соотношение цены и качества объектов.

В частности, благодаря уникальному и, кстати, очень востребованному проекту «Спеццены», покупатель получает доступ к сформированному пулу новостроек, имеющих разные характеристики по этажности и площади планировочных решений и локаций в крупных и развивающихся районах города. В этом внушительном пуле квартир можно выбрать 1,2,3–комнатные варианты с оригинальной планировкой, необходимым вам метражом и на подходящем этаже в жилых комплексах застройщика.

– Мы стараемся, чтобы в пул входили все наши жилые комплексы и включаем туда наиболее интересные предложения с большим метражом и нестандартными планировками, – объясняет Антон Сергеевич. – Специальные цены предусматривают не только снижение стоимости одного объекта по сравнению с другими. Персональное предложение по спеццене формируется, исходя из общения с конкретным клиентом. Удобные клиенту условия приобретения, виды оплаты, сроки оплаты, метражи и много других факторов нужно учесть, чтобы по итогам обсуждения сформировать для него какую–то индивидуальную модель, которая бы его устраивала на 100%.

Заметьте, что список квартир обновляется каждые две недели. Воспользоваться акцией на самых актуальных и выгодных условиях легко. Для этого вам необходимо:

- познакомиться с представленными на сайте http://specprice62.ru квартирами;

- заполнить анкету;

- получить приглашение на консультацию в офис продаж группы компаний «ЕДИНСТВО»;

- прийти в центральный офис группы компаний за квартирой мечты!

Но даже если вы сами не сможете подобрать идеальный вариант, для вас этот анализ проведут специалисты офиса продаж.

Кроме проекта «Спеццены» в группе компаний действует ряд особых предложений на покупку квартиры в строящихся и уже сданных жилых комплексах.

Кредиты каждому по потребностям

Не менее важно для клиентов и то, насколько комфортные условия процедуры оформления покупки и оплаты жилья создал для них застройщик. ГК «ЕДИНСТВО» сотрудничает

с 12 банками (в их число входят ВТБ, «Сбербанк», «Совкомбанк», «Уралсиб», «Россельхозбанк» и другие), которые предлагают рязанцам самые разные способы приобретения квартир именно у этого девелопера.

Как отмечают эксперты, чаще всего кредиты берут на покупку готовых квартир – примерно в шести случаях из десяти. Но, пожалуй, самыми «интересными» с точки зрения выгод клиентов является ипотека на приобретение строящихся квартир. Ведь именно здесь действуют программы государственной поддержки, и, именно покупая строящееся жилье у надежных, отлично зарекомендовавших себя на рынке девелоперов, можно получить кредит по минимальной ставке. Но вам не придется ломать голову, самостоятельно сравнивая плюсы и минусы программ – в ГК «ЕДИНСТВО» всю информацию подробно и в доступной форме клиентам доносит квалифицированный ипотечный брокер. От него вы узнаете о действующих ипотечных программах, в которых может принять участие покупатель: семейной, военной ипотеке, а также ипотеке с господдержкой. Практически во всех вариантах ипотеки необходим первоначальный взнос. Обычно он составляет от 10 до 30% от суммы кредитования. Значительно облегчить процесс накопления необходимых средств может материнский капитал. С 1 марта 2020 года на него могут рассчитывать семьи даже при рождении первого ребенка. Семьи, в которых с 1 января 2020 года появился первый ребенок, получат 483 881 рубль. Если второй ребенок – 639 431 рубль. Эти средства можно потратить на улучшение жилищных условий, например, на частичное досрочное погашение ипотеки, не только с уменьшением суммы, но не срока кредита. Кстати, в компании вам при необходимости дадут профессиональный совет, как воспользоваться материнским капиталом и подать заявку в интересующий вас банк.

Если же маткапитал в вашем случае не актуален и при этом совсем нет собственных средств на первоначальный взнос, банки могут предложить иной выход – воспользоваться кредитом под залог имеющегося жилья. В этом случае вы получите сумму денег на длительный срок, которую можно потратить на покупку другой недвижимости.

На особые условия оформления ипотеки могут рассчитывать заемщики, у которых есть дети. Если вы уже выплачиваете действующий кредит и в семье родился малыш, то многие банки могут предложить вам перевести займ на более выгодные условия программы «Ипотека для семей с детьми» и получить пониженную ставку.

Тем, кто планирует совершить сделку в ближайшее время, будет интересно узнать, что программа «Ипотека с господдержкой» все еще действует.

Кстати, каждый официально работающий и получающий «белую зарплату» россиянин может получить за купленную в ипотеку квартиру налоговый вычет. Ежемесячно мы отдаем государству налог – 13%. С годами набегает внушительная сумма, часть которой можно и нужно получить обратно и потратить на погашение ипотечного кредита. За несколько лет можно возвратить до 650 000 рублей за квартиру и проценты по ипотеке.

Легко. Быстро. Доступно

– У нашей компании доля ипотечного портфеля – от 60 до 70%, – рассказывает генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО». – Это абсолютно доступный, прозрачный и простой механизм. Заемщику больше не надо никуда бегать и собирать миллион справок. Он может прийти с паспортом и СНИЛС, не брать созаемщиков и не подтверждать доход. Банку достаточно заглянуть в его кредитную историю, чтобы принять решение о выдаче займа.

Сделать первый шаг к своей мечте вы можете даже не выходя из дома. Группа компаний разработала удобную схему сотрудничества и предлагает своим клиентам воспользоваться новым сервисом «Ипотека–онлайн».

- Позвоните по тел.: 8–900–906–03–40 специалисту по ипотеке или оставьте заявку на сайте https://edinstvo62.ru/ (информация находится в разделе «Ипотека»).

- Специалист по ипотеке проведет подробную консультацию, ответит на все ваши вопросы, подберет оптимальные условия и заполнит единую анкету для самостоятельного обращения в банки, а также поможет в сборе необходимого пакета документов.

- Вы получите одобрение от нескольких банков на особых условиях для клиентов ГК «ЕДИНСТВО».

- Специалист подберет оптимальные условия и заполнит единую анкету для самостоятельного обращения в банки, а также поможет в сборе необходимого пакета документов. Вам останется только подписать кредитный договор.

– По сути, клиент может получить весь перечень услуг: от выбора квартиры до заключения и регистрации договора долевого участия, не выходя из офиса, – отмечает Антон Воробьев. – Более того, мы совершаем большое количество сделок с людьми из других городов и регионов, которые в принципе не приезжают к нам в офис. На сегодняшний день человеку достаточно представить два документа – паспорт и СНИЛС, для того чтобы ему за счет компании была выпущена электронно–цифровая подпись. И все документы на регистрацию сдаются через эту подпись.

От клиента на сегодняшний день требуется лишь желание улучшить жилищные условия, все остальное сделают банк и застройщик.

Позитивный имидж строительной компании для 40% покупателей становится ключевым в принятии решения о покупке.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Несмотря на объективный рост цен, Группа компаний «ЕДИНСТВО» предлагает своим клиентам ряд преимуществ, которые позволят им стать собственниками жилья с максимальным комфортом и по лояльным ценам. Среди них: индивидуальные условия для каждого покупателя, предоставление рассрочки, спеццены, карта лояльности дисконтной системы «Вместе» для клиентов, программы трейд-зачет и трейд-обмен, а также предчистовая отделка квартир во всех жилых комплексах компании.

Рассрочка

Так, в компании действует три вида рассрочки на объекты, находящиеся на стадии строительства:

- Первый взнос не менее 70% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время.

- Первый взнос не менее 50% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на шесть месяцев (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время.

- Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома), с обязательной оплатой до 70% в течение трех месяцев с момента подписания договора.

- Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с нефиксированной ценой и получить рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время. Данная схема предусматривает, что последующие платежи будут взиматься по цене 1 кв. м площади квартиры, действующей на день оплаты.

Обмен старого жилья на новое

Если у вас возникли трудности с реализацией старого жилья и вы хотите приобрести квартиру в новостройке, то можете воспользоваться программой «Трейд–зачет». Группа компаний «ЕДИНСТВО» предоставит вам уникальную возможность бронирования понравившейся квартиры на длительный срок (до двух месяцев), а партнеры компании – ведущие агентства недвижимости – помогут реализовать старое жилье в счет нового.

А если же вы уже приобрели жилье у этого девелопера, и дом находится еще на стадии строительства, но вы мечтаете о расширении, у компании есть отличный вариант и на этот случай – программа «Трейд–обмен», которая позволяет обменять свою квартиру на квартиру большей площади в этом же доме на самых выгодных условиях!

Экономия на ремонте

Если у вас нет желания или недостаточно средств, чтобы ремонтировать квартиру с нуля, самый подходящий вариант – предчистовая отделка. Это промежуточный этап между черновой и полной отделкой. Все самые шумные и грязные отделочные работы уже сделаны. В квартире выровнены и оштукатурены стены, установлена качественная входная металлическая дверь, подведены системы водооснабжения и канализации, газоснабжения, сделана шумоизоляция и стяжка пола, установлены приборы учета, проведена проводка электричества с подключением освещения и установлены розетки, выключатели, установлены подоконники. При этом косметический ремонт вы берете на себя, чтобы сделать его по своему вкусу.

Скидки от партнеров

Карта дисконтной системы «Вместе» от группы компаний «ЕДИНСТВО» – это подарок лицам, заключившим Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ООО «Группа компаний «ЕДИНСТВО». Цель программы – объединить в одной карте большое количество самых разных скидок от партнеров компании и таким образом сделать ее действительно полезной для владельца. Полный перечень предприятий–партнеров опубликован на нашем сайте http://vmeste62.ru/discount/.

ВАЖНО!

Одним из дополнительных преимуществ, которое ГК «ЕДИНСТВО» предлагает клиентам, – это экономия денежных средств при покупке квартиры, а именно: коэффициент расчета лоджии за квадратный метр составляет 0,5, а балкона 0,3.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Подробную информацию обо всех объектах ГК «ЕДИНСТВО» можно получить в центральном офисе по адресу: ул. Вокзальная, 41, (пом. Н5) и по телефону: (4912) 900–700. Сайт edinstvo62.ru

*Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. ООО «Группа компаний «ЕДИНСТВО». Подробности по телефону 8 (4912) 900–700 или в офисе продаж группы компаний «ЕДИНСТВО» по адресу: ул. Вокзальная, 41, помещение Н5 или на сайтах: specprice62.ru и edinstvo62.ru. С подробными условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайтах банков – партнеров. Полный список банков–партнеров представлен на сайте edinstvo62.ru в разделе «Ипотека». Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф.

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