В День знаний школьники и студенты получили напутствия от руководителей РНПК

Фото: РНПК.

1 сентября руководство Рязанской НПК (дочернее общество НК «Роснефть») посетило образовательные организации, в которых ведется подготовка кадров для нефтеперерабатывающей отрасли. В школе №43, Рязанском радиотехническом университете и Рязанском колледже электроники руководители предприятия напутствовали школьников и студентов в новый учебный год, пожелали интересного погружения в мир знаний нефтехимии и пригласили их по окончанию учебы влиться в коллектив нефтеперерабатывающей компании.

Востребованная профессия и уверенность в завтрашнем дне

В наше непростое время любому молодому человеку очень важно быть уверенным в своем будущем, знать, что получишь достойную и нужную профессию, и понимать, что вопрос с местом работы для тебя решен уже сейчас. Именно такие возможности дарит рязанским школьникам и студентам РНПК в рамках корпоративной образовательной программы «Школа-вуз-предприятие». Благодаря ей молодежь нашего и других регионов имеет возможность получить востребованные практико-ориентированные знания. В этом году РНПК запустила шестой «Роснефть-класс», десятую группу студентов направления «Химическая технология» в Радиотехническом университете и очередные группы в Рязанском колледже электроники.

Отчетливо понимая, что вклад в будущее нужно делать уже сегодня, многие ребята намеренно меняют прежнее место обучения, чтобы попасть в престижную группу «нефтяников».

- Я задался целью поступить в вуз своей мечты – в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина - и поэтому перешел в школу №43 в «Роснефть-класс», - поделился десятиклассник Евгений Баранов. – Моя основная задача сейчас – укрепить свои знания и получить профессию «химик-технолог».

Обучение будет вестись под контролем специалистов РНПК. За два года у школьников формируется общее представление о профессиях нефтегазовой отрасли, о деятельности компании «Роснефть» и Рязанской нефтеперерабатывающей компании, о корпоративных ценностях и этике. За время обучения ученики участвуют в профориентационных экскурсиях по заводу и корпоративных мероприятиях, организуемых молодыми специалистами предприятия.

Молодые кадры – свежий взгляд

На встрече с учащимися перед аудиторией выступали представители различных профессий, связанных с нефтепереработкой.

- Нам как крупному предприятию всегда требуется новые кадры, вливания молодых специалистов, - рассказал главный механик нефтезавода Александр Никифоров на торжественном мероприятии в колледже электроники. - Данный колледж готовит для нас специалистов по механическим профессиям: сварщиков, слесарей, инженеров-механиков, лаборантов, то есть те кадры, которым завод всегда рад.

Работа с молодежью, безусловно, является одним из ключевых направлений кадровой политики предприятия, ведь молодые специалисты - это потенциал для компании. Отсутствие опыта на первых порах они компенсируют большими внутренними резервами для стремительного развития, острым желанием проявить себя в профессии и свежим незамутненным взглядом на проблемы, которые им предстоит решать. Именно эти качества так высоко ценят на предприятии.

Ежегодно в РНПК на ознакомительную, производственную и преддипломную практику приходят около 120 студентов колледжа. В продолжение нее студенты посещают технологические установки, занимаются на учебном полигоне, просматривают учебные фильмы об основных операциях рабочих профессий, изучают основы нефтепереработки. В результате учащиеся получая всю необходимую информацию для написания выпускных квалификационных работ. В 2021 году на рабочие профессии на нефтезавод трудоустроены более 20 выпускников РКЭ.

Каждый год вуз выпускает более 20 бакалавров

Кафедра «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете открылась в 2011 году. С 2015 года ежегодно кафедра выпускает 20 и более бакалавров, большинство из которых трудоустраиваются на завод. В 2021/2022 на направление подготовки «Химическая технология» поступило 30 студентов. В 2021 году вуз закончили 9 студентов-бакалавров, 25 заочников. РНПК активно участвует в подготовке студентов базовой кафедры.

Сотрудники завода читают студентам специальные дисциплины, принимают их на производственную практику, предлагают темы выпускных работ, консультируют студентов от начала написания выпускной работы до ее защиты на государственной экзаменационной комиссии. Для преподавателей РГРТУ нефтезавод организует стажировки. В настоящее время на направлении обучается более 200 студентов, занятия проходят по трем формам: очная, вечерняя и заочная. По итогам занятий успешным студентам РНПК выплачивает корпоративные стипендии. При финансовой поддержке РНПК три лаборатории кафедры оснащены современными приборами и оргтехникой.

НАША СПРАВКА

В новом учебном году в «Роснефть-класс» зачислено 25 школьников. В настоящее время из 75 его выпускников 45 получают высшее нефтехимическое образование в профильных ВУЗах (ФГБОУ ВО «РГРТУ», ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», РХТУ им. Д.И. Менделеева, ФГБОУ ВО «РГУ им. С.А. Есенина»). Остальные получают смежную профессию.

В 2021 году на направление подготовки «Химическая технология» РГРТУ поступило 30 студентов. При этом окончили обучение в текущем году девять студентов-бакалавров и 25 заочников. РНПК активно участвует в подготовке студентов базовой кафедры.

Кроме того, РНПК сотрудничает еще с десятью вузами страны. Завод также ведет совместные проекты с Рязанским колледжем электроники, Железнодорожным техникумом, Касимовским нефтегазовым и Рязанским технологическим колледжами. Участие завода в учебном процессе осуществляется посредством организации для студентов всех видов практик.

В рамках реализации корпоративной программы благотворительности РНПК ежегодно осуществляет благотворительную поддержку учебным заведениям. На выделенные средства проводится ремонт учебных кабинетов и лабораторий, приобретается компьютерное, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование.