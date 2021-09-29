Рязанская НПК показала студентам РГУ уникальную лабораторию

Фото: РНПК.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее общество НК «Роснефть») открыла свои двери для студентов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Третьекурсники направления «Нефтехимия» своими глазами могли увидеть залы испытательной лаборатории нефтезавода и послушать открытый урок, который провели специалисты исследовательской группы.

Во время занятия они рассказали студентам о природоохранных технологиях, внедряемых на заводе для сокращения влияния производства на окружающую среду, о производстве топлива с улучшенными эксплуатационными и экологическими свойствами Евро 5 и Евро 6. Также ребята узнали, какие исследования проводятся на лабораторном оборудовании - а это порядка 450 единиц. Открытый урок стал одним из мероприятий, реализуемых в рамках программы РНПК по охране окружающей среды.

- Наш завод успешно внедряет технологии, которые позволяют повысить экологичность производства. Топливо Евро 6, которое является одной из последних разработок «Роснефти», по нашим исследованиям, позволяет увеличить срок эксплуатации автомобиля на 12% и снизить токсичность выхлопа на 30%, - рассказал руководитель исследовательской группы Михаил Есаулов.

Новые кадры в приоритете

Студенты напрямую смогли пообщаться с работниками завода, задать им вопросы о технологии производства и получить ответы.

- После того как нам показали инновационную лабораторию, меня еще больше заинтересовала моя будущая профессия. Свою жизнь я бы хотел связать со сферой нефтепереработки, поэтому в РНПК мне всегда очень интересно. Нам рассказали про все стадии переработки сырья, показали новое лабораторное оборудование, - поделился впечатлениями Анатолий.

Привлечение молодых квалифицированных кадров – одна из приоритетных задач профориентационной работы РНПК. Ежегодно в коллектив компании вливаются десятки молодых специалистов – амбициозных и инициативных молодых людей, которые понимают значение карьеры в достижении жизненного успеха. Ежегодно завод предоставляет возможность студентам пройти учебную, производственную и преддипломную практики. В 2020 году на производственной практике побывали свыше 100 студентов ведущих инженерно-технических вузов России и ссузов Рязани и Рязанской области, на преддипломной – 40 студентов.

На страже качества продукции и сырья

Испытательная лаборатория РНПК стоит на страже качества сырья, поступающего на переработку, и продукции, выпускаемой предприятием на рынок. Ежедневно производится порядка 500 отборов и 1500 различных испытаний. Лаборатория имеет аккредитацию и включена в единый реестр аккредитованных лабораторий страны, что подтверждает достоверность результатов испытаний на всей территории Российской Федерации. Исторически испытательная лаборатория РНПК является базовой аналитической площадкой для всех нефтеперерабатывающих предприятий Роснефти, в том числе при решении нестандартных задач. В 2019 году лаборатория переместилась в новое здание – единый лабораторный корпус, который представляет собой высокотехнологичный объект.

Исследовательский центр объединил прежде разрозненные лаборатории, что позволило оптимизировать процесс и сократить временные затраты на проведение исследований.

Новейшая лаборатория оснащена интеллектуальной системой вентиляции и передовыми инженерными системами, позволяющими в автоматическом режиме поддерживать в помещениях заданную температуру, влажность и воздухообмен, необходимые для оптимальной работы высокотехнологичного оборудования.

Культура экологической ответственности

- Модернизация производства, которую сегодня ведет Рязанская нефтеперерабатывающая компания, направлена на сохранение и защиту окружающей среды. Это ключевой приоритет в работе Компании, который лежит в основе технологических и в ряде социальных проектов завода. Работники завода ежегодно становятся участниками экологических акций, сами организуют экологические мероприятия для школьников и студентов. Формируя бережное отношение к окружающей среде, мы воспитываем молодежь, которой небезразлично будущее региона, - рассказал генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов.

В текущем году нефтезавод провел серию экологических инициатив по озеленению и приведению в порядок ряда улиц, скверов и парков Рязани. В сентябре сотрудники завода высадили 100 саженцев пирамидального тополя в самом густонаселенном районе г. Рязани - Дашково-Песочня, в апреле заложили дубовую рощу в деревне Турлатово. В мае нефтяники провели озеленение в четырех парках, бульварах и улицах. Высажено более 400 саженцев липы, рябины и красного дуба. В рамках всероссийской эколого-патриотической акции «Сад памяти в школе» завод передал саженцы дубов и лип в пять рязанских школ, которые выпускники высадили в день Последнего звонка. Также рязанские нефтяники приняли участие в пяти городских субботниках. Кроме того, РНПК на постоянной основе оказывает поддержку Окскому биосферному заповеднику, который сохраняет редкие краснокнижные виды флоры и фауны. Предприятие организует для детей экскурсии и походы с исследовательской программой по изучению особенностей природы родного края.

НАША СПРАВКА

АО «РНПК» является крупнейшим перерабатывающим активом НК «Роснефть». Завод входит в четверку ведущих НПЗ России по объемам переработки и ассортименту выпускаемой продукции. Мощность по переработке составляет более 18 миллионов тонн нефти в год. Завод производит высококачественные автомобильные бензины, дизельные топлива, авиационный керосин, котельные топлива, дорожные и строительные битумы, сжиженные углеводородные газы и другие нефтепродукты.

Запуск полномасштабного производства нового топлива на РНПК стал возможен благодаря успешной реализации программы реконструкции завода. В 2019 году на Рязанском НПЗ завершилась модернизация установки каталитического риформинга и увеличен объем товарно-сырьевого парка предприятия. В частности, введены в эксплуатацию новые резервуары, оснащенные современными системами дистанционного управления и сохранения качественных характеристик нефтепродуктов. Общий объем новых резервуаров – 20 тыс. тонн.

СКАЗАНО

Начальник испытательной лаборатории Рязанской нефтеперерабатывающей компании Зарема Асулова:

- Последнее время для испытательной лаборатории было богато на события. Лаборатория успешно прошла пятилетнюю процедуру подтверждения технической компетентности по всей области аккредитации в соответствии с требованиями новой версии стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Мы продолжаем развиваться, недавно в составе лаборатории появилось новое структурное подразделение – исследовательская группа.