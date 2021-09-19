Выборы в Рязанской области: скомканный бюллетень, зависшие КОИБ и пятничный ажиотаж

В Центр наблюдения поступает видео с камер, расположенных на участках области. Фото: Константин МОГИЛИН

В Рязанской области подходит к концу трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу РФ. 19 числа после неожиданного пятничного ажиотажа процедура проходила крайне спокойно и даже неторопливо. На некоторых из участков в воскресенье побывал корреспондент «КП-Рязань».

Голосование без спешки

На участке, расположенном в здании школы №1, никаких очередей ни на регистрации, ни у кабинок не наблюдалось. По словам председателя избирательной комиссии, голосование проходит штатно, с соблюдением всех противоэпидемических мер. Работники участка рассказали, что наибольший наплыв избирателей был в первой половине пятницы. Дальше же люди приходят достаточно равномерно и без спешки голосуют.

Для жителей центра традиционно голосование было организовано во Дворце детского творчества. Там председатель комиссии также сообщила том, что у них также все проходит без эксцессов. Правда, буквально сразу после этого разговора пожилой мужчина на глазах работников участка взял два бюллетеня, один из них бросил в урну, а второй засунул в карман и попытался унести. К счастью, не прошел незамеченным, и пенсионера попросили все-таки положить и второй лист в урну. Стоит отметить, что он даже не пытался сопротивляться и удовлетворил просьбу.

Многие эксперты и наблюдатели отмечают, что голосование проходит очень спокойно. Фото: Константин МОГИЛИН

Про соблюдение санитарных мер

В это же время депутат областной думы - председатель областного отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Григорий Парсентьев отдал свой голос на участке, расположенном в здании 1-й музыкальной школы. Парламентарий сообщил, что оценку организации голосования в его партии будут давать после подведения итогов. Но тут же отметил, что с соблюдением антиковидных мер организаторы выборов не справились:

- Голосование растянули на три дня, как раз для того чтобы на участках не собиралось много избирателей, но то, что все мы увидели в пятницу, говорит о том, что эта задача была провалена.

Однако председатель региональной общественной палаты Наталья Гришина на пресс-конференции в Центре общественного наблюдения за выборами высказала противоположную позицию:

- Могу сказать, что прошедшие два дня голосования показали, что в Рязанской области выборы проходят спокойно, с соблюдением норм законодательства и всех санитарных мер.

На участке, расположенном в школе №1, установлены "электронные урны". Фото: Константин МОГИЛИН

«Работаем с утра до позднего вечера»

Член областной избирательной комиссии с правом решающего голоса от партии «Единая Россия» Татьяна Зенина поделилась, что члены облизбиркома все эти дни работают с утра до позднего вечера:

- Сегодня мы заступили с семи часов утра, и сразу же начались звонки от активных жителей, интересующихся тем, как найти свой избирательный участок по адресу. Мы все им, конечно же, объясняем. Поток таких звонков очень большой. Много звонков поступает от тех, кто болеет ковидом на дому и хочет проголосовать. Каждому из них организуют выездное голосование с соблюдением всех мер безопасности.

Общественники рассказали о том какие обращения к ним поступили. Фото: Константин МОГИЛИН

Представитель ЛДПР Сергей Трушкин дополнил коллегу и сообщил, что поступали обращения о сбоях в работе систем КОИБ (так называемых электронных урн - Ред.) по обработке бюллетеней.

- Они происходили на двух участках 966-м и 1030-м. Хочется успокоить избирателей, что на самом деле там произошла всего лишь небольшая задержка по времени обработки голоса, но все они зачтены.

Виктор Зотов из команды кандидата от партии КПРФ рассказал, что находится в Спасске-Рязанском и на его участке голосование было организованно безукоризненно:

- К сожалению, так не везде, и из разных уголков области поступает неоднозначная информация, которую мы обязательно будем проверять. Но в основном нарушения носят незначительный характер.

На пресс-конференции присутствовали журналисты, члены избирательной комиссии, общественники и студенты-юристы. Фото: Константин МОГИЛИН

В целом же на данный час практически все эксперты отмечают, что в регионе выборы в Государственную Думу проходят без особых скандалов. От себя добавим: незначительные эксцессы, судя по всему, возникают скорее из-за бюрократии, разгильдяйства и психологических особенностей некоторых представителей электората. Что же будем ждать результата.

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