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Звезды18 сентября 2021 18:23

Я всегда на кураже - 18 мне уже: завершился фестиваль «Рязанские смотрины»

XVIII Международный фестиваль кукольных театров финишировал частушками, строгим предупреждением от ГАИ и белым котенком
Источник:kp.ru
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Колоритная участница «Рязанских смотрин».

Колоритная участница «Рязанских смотрин».

15 сентября «Рязанские смотрины» подошли к концу - закрывали фестиваль празднично и интересно, как и полагается творческим коллективам.

Подарки в студию!

Директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов в тандеме с художественным руководителем Валерием Шадским объявили, что праздник продолжается и пригласили на сцену представителей театров-участников. Организаторы вручили им дипломы-гравюры в исполнении заслуженного художника РФ Михаила Шелковенко и красочные подарочные маски Петрушки, разработанные главным художником Рязанского театра кукол Анной Репиной.

— Потрясающее сейчас состояние, потому что такая концентрация таланта на Рязанской земле, такие поразительные и удивительные вы, граждане «Рязанских смотрин»! Поздравляем организаторов - Рязанский театр кукол. Спасибо за круглосуточную работу, где есть и юмор, и музыка, и счастье, и радости, и огромное количество забот, — отметил Виталий Попов.

Министр культуры Виталий Попов благодарит организаторов за праздник.

Министр культуры Виталий Попов благодарит организаторов за праздник.

Вторая часть Марлезонского балета или выступления участников

Ведущий Валерий Скиданов поочередно вызывал участников для показа их «вольной программы», а также награждений. Но уже с их стороны…

Традиционно все участники благодарили организаторов и говорили множество теплых слов, дарили конфеты, сувениры, отмечали чуткость и заботу своих кураторов. Расскажем о выступлениях и наиболее необычных презентах.

Бита для охраны дракона, лезгинка и мешок с местью

Тольяттинскому театру кукол полюбился спектакль «Похороните меня за плинтусом». Для Большого театра кукол Санкт-Петербурга в качестве приза прозвучала песня на французском языке в стиле Владимира Высоцкого, а для защиты милого дракона художественному руководителю Валерию Шадскому - постановщику спектакля «Как научить дракона летать» вручили бейсбольную биту.

Дагестанский театр кукол порадовал зрителей настоящей лезгинкой и подарил Рязанскому театру кукол вазу ручной работы. Василию Уточкину в номинации «Грация» вручили термос и чай из высокогорных трав, а Антон Федорченко получил подушку-антистресс за лучший поклон, при котором он рисковал упасть со сцены.

Суровый инспектор ГАИ в номере Гродненского театра кукол.

Суровый инспектор ГАИ в номере Гродненского театра кукол.

Пензенский театр «Кукольный дом» с гордостью отметил, что сыграли на фестивале четыре спектакля, а на память о курочке Рябе подарили рязанским коллегам лукошко с 18 сувенирными яйцами.

Красноярский театр кукол обыграл шуткой, случившийся с ними казус во время транспортировки реквизита. Артисты сообщили, что на границе Московской и Рязанской областей обнаружили куклу Егорку, которая отказалась от вакцинации и сотрудники Роспотребнадзора не пропустили ее на фестиваль. Но они простили транспортную компанию, и подготовили для нее подарок - мешок с Местью. Зажигательный танец на мотив еврейской песни «Семь- сорок» поднял всем настроение.

Курганский театр кукол «Гулливер» сыграл со зрителями в игру «Крокодил» - пантомима на каждый спектакль. В номинации «В ногах правда есть» вручили Иркутскому театру наушники за постановку «В движении стихий», чтобы больше людей смогли поучаствовать в спектакле. Дело в том, что их спектакль проходит по ходу прогулки, и участники снабжаются наушниками с аудиозаписью.

Зажигательная лезгинка от Дагестанского театра кукол.

Зажигательная лезгинка от Дагестанского театра кукол.

Штрафы ГИБДД за распитие и прочее

От Гродненского театра на сцену поднялся лишь один человек... Гаишник потребовал выйти десятерых нарушителей ПДД. Часть их преступлений, зачитанных нудным гнусавым голосом:

«Иркутский театр виноват в заторе при “Движения стихий” во время прогулки по Кремлю»;

«Режиссер Олег Жюгжда - за нарушение скоростного режима постановок “Маленьких трагедий”, а актрисы - за провокационные проходки, мешающие зрителям качественно усваивать материал»;

«Худрук Шадский - за неправильный подбор спектаклей… Музыка живая, а герои в конце почти всегда мертвые»;

«Актер Василий Уточкин - за превышение градуса игры».

В конце вечера все участники вышли на сцену. Под песню «18 мне уже» спустили флаг фестиваля. Константин Кириллов и Валерий Шадский скатали его в тугую трубочку и провозгласили:

— XVIII Международный фестиваль кукольных театров закрыт, да здравствует новый, XIX! Мы благодарим свой театр, штат, цеха. Мы это сделали! Я - Рязанский фестиваль, 18 мне уже, я всегда на кураже!

КультураКультура: театр