Я всегда на кураже - 18 мне уже: завершился фестиваль «Рязанские смотрины»

Колоритная участница «Рязанских смотрин».

15 сентября «Рязанские смотрины» подошли к концу - закрывали фестиваль празднично и интересно, как и полагается творческим коллективам.

Подарки в студию!

Директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов в тандеме с художественным руководителем Валерием Шадским объявили, что праздник продолжается и пригласили на сцену представителей театров-участников. Организаторы вручили им дипломы-гравюры в исполнении заслуженного художника РФ Михаила Шелковенко и красочные подарочные маски Петрушки, разработанные главным художником Рязанского театра кукол Анной Репиной.

— Потрясающее сейчас состояние, потому что такая концентрация таланта на Рязанской земле, такие поразительные и удивительные вы, граждане «Рязанских смотрин»! Поздравляем организаторов - Рязанский театр кукол. Спасибо за круглосуточную работу, где есть и юмор, и музыка, и счастье, и радости, и огромное количество забот, — отметил Виталий Попов.

Министр культуры Виталий Попов благодарит организаторов за праздник.

Вторая часть Марлезонского балета или выступления участников

Ведущий Валерий Скиданов поочередно вызывал участников для показа их «вольной программы», а также награждений. Но уже с их стороны…

Традиционно все участники благодарили организаторов и говорили множество теплых слов, дарили конфеты, сувениры, отмечали чуткость и заботу своих кураторов. Расскажем о выступлениях и наиболее необычных презентах.

Бита для охраны дракона, лезгинка и мешок с местью

Тольяттинскому театру кукол полюбился спектакль «Похороните меня за плинтусом». Для Большого театра кукол Санкт-Петербурга в качестве приза прозвучала песня на французском языке в стиле Владимира Высоцкого, а для защиты милого дракона художественному руководителю Валерию Шадскому - постановщику спектакля «Как научить дракона летать» вручили бейсбольную биту.

Дагестанский театр кукол порадовал зрителей настоящей лезгинкой и подарил Рязанскому театру кукол вазу ручной работы. Василию Уточкину в номинации «Грация» вручили термос и чай из высокогорных трав, а Антон Федорченко получил подушку-антистресс за лучший поклон, при котором он рисковал упасть со сцены.

Суровый инспектор ГАИ в номере Гродненского театра кукол.

Пензенский театр «Кукольный дом» с гордостью отметил, что сыграли на фестивале четыре спектакля, а на память о курочке Рябе подарили рязанским коллегам лукошко с 18 сувенирными яйцами.

Красноярский театр кукол обыграл шуткой, случившийся с ними казус во время транспортировки реквизита. Артисты сообщили, что на границе Московской и Рязанской областей обнаружили куклу Егорку, которая отказалась от вакцинации и сотрудники Роспотребнадзора не пропустили ее на фестиваль. Но они простили транспортную компанию, и подготовили для нее подарок - мешок с Местью. Зажигательный танец на мотив еврейской песни «Семь- сорок» поднял всем настроение.

Курганский театр кукол «Гулливер» сыграл со зрителями в игру «Крокодил» - пантомима на каждый спектакль. В номинации «В ногах правда есть» вручили Иркутскому театру наушники за постановку «В движении стихий», чтобы больше людей смогли поучаствовать в спектакле. Дело в том, что их спектакль проходит по ходу прогулки, и участники снабжаются наушниками с аудиозаписью.

Зажигательная лезгинка от Дагестанского театра кукол.

Штрафы ГИБДД за распитие и прочее

От Гродненского театра на сцену поднялся лишь один человек... Гаишник потребовал выйти десятерых нарушителей ПДД. Часть их преступлений, зачитанных нудным гнусавым голосом:

«Иркутский театр виноват в заторе при “Движения стихий” во время прогулки по Кремлю»;

«Режиссер Олег Жюгжда - за нарушение скоростного режима постановок “Маленьких трагедий”, а актрисы - за провокационные проходки, мешающие зрителям качественно усваивать материал»;

«Худрук Шадский - за неправильный подбор спектаклей… Музыка живая, а герои в конце почти всегда мертвые»;

«Актер Василий Уточкин - за превышение градуса игры».

В конце вечера все участники вышли на сцену. Под песню «18 мне уже» спустили флаг фестиваля. Константин Кириллов и Валерий Шадский скатали его в тугую трубочку и провозгласили:

— XVIII Международный фестиваль кукольных театров закрыт, да здравствует новый, XIX! Мы благодарим свой театр, штат, цеха. Мы это сделали! Я - Рязанский фестиваль, 18 мне уже, я всегда на кураже!