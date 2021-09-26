В Рязани состоится концерт посла русской культуры Марии Девятовой

Мария исполнит популярные народные песни.

4 октября в 19 часов в Рязанской областной филармонии состоится концерт Марии Девятовой и шоу-балета ЯR-DANCE «Русская душа».

Марина Девятова – обладательница классического музыкального образования, выпускница академии имени Гнесиных, исполнительница народных песен и романсов. Кроме того, Марина является послом русской культуры в странах мира, лауреатом многочисленных международных фестивалей и конкурсов, в том числе «Славянский Базар» и «Народный артист».

В ее репертуаре есть и дуэты с известными артистами: Николаем Басковым, Надеждой Кадышевой, Аль Бано, с отцом Владимиром Девятовым, Алексеем Гоманом, Александром Буйновым, певицей Варварой, Глебом Матвейчуком и многими другими. Оригинальные номера сделаны совместно с дуэтом «Баян-Микс», Петром Дрангой, Алексеем Воробьевыми Владимиром Винокуром. Со Святославом Ещенко записаны шуточно-музыкальные композиции.

Марина Девятова – представительница истинной народной культуры. Ее творчество отмечено искренностью и душевностью. И, как уверена сама певица, ведь именно в песнях, слагаемых народом, люди испокон веков выражали свои мысли, взгляды, традиции, описывали важные исторические события, жизненные и моральные устои.

Марину Девятову с любовью принимают в разных уголках мира. Ей рукоплескали залы Германии, Италии, Франции, Болгарии, Латвии, Эстонии, США, Южной Кореи, Китая, Лаоса, Вьетнама и Монголии. Она пела для королевы Великобритании Елизаветы II и всей ее королевской семьи. Каждый сольный концерт Марины – это праздник души: живое исполнение, красочное шоу, потрясающие музыканты. Всегда очень ярко и на одном дыхании!

В 2019 году Марина отметила 20-летний юбилей творческой деятельности. Двадцать лет на профессиональной сцене вместе с неизменными партнерами по творческому цеху – шоу-балетом ЯR-DANCE. Двадцать лет вместе с дорогим и любимым зрителем!

Марина признается, что за ее плечами большой профессиональный опыт, в гастрольном чемодане кладезь из сокровищ русской народной культуры, а в сердце горячая любовь к народной песне и тому народу, что ее поет.

Организатор: ООО «БЕЛЬКАНТО»

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