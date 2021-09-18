К вечеру 17 сентября в Рязани проголосовали более 10% избирателей, рассказав, что ждут от выборов

Рязанцы пришли на избирательные участки. И рекомендуют это сделать друзьям и соседям.
Фото: Павел АВЕРИН
Многие федеральные СМИ наперебой прогнозировали, что явка избирателей на выборах-2021 станет историческим минимумом за последние годы. Но, судя по первому дню голосованию, не сбылось. Даже в сельской местности, в крупных селах Заокское и Коростово, к обеду, по сведениям наблюдателей, избирательные участки посетили более 10%.
Плакат на стене как призыв к голосованию.
Фото: Павел АВЕРИН
ЗАБЫЛИ ПРО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ
Пенсионерка из Заокского ведет традиционный для этого села небольшой молочный бизнес. Утверждает, что никто ее не обязывал приходить на участок. Но есть одна особенность: в Заокском выбирают и главу сельского поселения, и действующей противостоит молодая и энергичная местная женщина. Не потому ли так высока активность жителей Заокского, что есть некая интрига?!
- Только добровольно надо приходить, меня никто не заставлял, - сказала Марина Шувалова. - Обязательно нужно приходить и проголосовать за какую-то партию – человек должен иметь свой голос, свое мнение.
В Коростове мы побывали чуть за полдень. Наблюдатель от одной из оппозиционных партий сказал, что проголосовали уже более одной десятой части потенциальных избирателей. По его словам, никаких нарушений на избирательном участке к этому часу не было.
После обеда мы отправились на избирательный участок, расположенный в средней школе на улице Кудрявцева. Каково же было удивление, когда у входа мы заметили целую толпу молодежи. Именно толпу, каждый из которой буквально жаждал поскорее прорваться и проголосовать. Подумалось, мол, напрасно говорят, что молодежь неактивна.
Как оказалось, это были слушатели академии ФСИН, расположенной неподалеку. У подавляющего большинства защитных масок на лице не было, да и о какой социальной дистанции можно было вести речь в подобной ситуации?!
Неужели для них не существует коронавируса?
Фото: Павел АВЕРИН
Следующим пунктом стал бывший гарнизонный Дом офицеров, а ныне Дом общественных слушаний, что на Первомайском проспекте. Здесь избиратели в подавляющем большинстве были представлены гвардейцами-десантниками. Как и положено настоящим военным людям, порядок чувствовался повсюду: и на улице, и в помещении. Отцы-командиры спокойно и без спешки регулировали поток голосующих курсантов. Стало понятно, что говорить о каких-либо нарушениях на этом избирательном участке в данный момент времени было бессмысленно.
ПРИШЛИ ГОЛОСОВАТЬ ПОТОМУ, ЧТО ЖДУТ ПЕРЕМЕН
Ближе к концу рабочего дня мы отравились в микрорайон Недостоево. Да, отметим, что до нас как тут, так и на других избирательных участках, никто из представителей пишущих СМИ не побывал.
Сотрудники избирательных комиссий должны все скрупулезно выверить.
Фото: Павел АВЕРИН
Первым местом в Недостоеве стала Школа искусств – именно здесь располагался один из избирательных участков. Поток народа был небольшой, но стабильный. Поэтому у нас была возможность задать один и тот же вопрос: «Что вы ждете от выборов?». Основной лейтмотив ответов – ждем перемен! И большинство наших респондентов считает, что их голос что-то значит в общем потоке проголосовавших.
Выборам, как и любви, все возрасты покорны!
Фото: Павел АВЕРИН
Наш символический опрос уже подходил к концу, когда на наш вопрос мужчина средних лет глубоко задумался и… ушел, промолчав. Но надежду, что не все так плохо в родной Рязани, внушила шедшая следом женщина.
- Каких ждете перемен?
- Самых лучших, я же живу в самой лучшей стране.
- Это ирония?
- Нет, я патриот своей страны!
На этой оптимистической ноте мы и завершим свой письменный рассказ. Все подробности нашего экскурса по избирательным участкам – в видеосюжете.