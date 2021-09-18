К вечеру 17 сентября в Рязани проголосовали более 10% избирателей, рассказав, что ждут от выборов

Рязанцы пришли на избирательные участки. И рекомендуют это сделать друзьям и соседям. Фото: Павел АВЕРИН

Многие федеральные СМИ наперебой прогнозировали, что явка избирателей на выборах-2021 станет историческим минимумом за последние годы. Но, судя по первому дню голосованию, не сбылось. Даже в сельской местности, в крупных селах Заокское и Коростово, к обеду, по сведениям наблюдателей, избирательные участки посетили более 10%.

Плакат на стене как призыв к голосованию. Фото: Павел АВЕРИН

ЗАБЫЛИ ПРО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ

Пенсионерка из Заокского ведет традиционный для этого села небольшой молочный бизнес. Утверждает, что никто ее не обязывал приходить на участок. Но есть одна особенность: в Заокском выбирают и главу сельского поселения, и действующей противостоит молодая и энергичная местная женщина. Не потому ли так высока активность жителей Заокского, что есть некая интрига?!

- Только добровольно надо приходить, меня никто не заставлял, - сказала Марина Шувалова. - Обязательно нужно приходить и проголосовать за какую-то партию – человек должен иметь свой голос, свое мнение.

В Коростове мы побывали чуть за полдень. Наблюдатель от одной из оппозиционных партий сказал, что проголосовали уже более одной десятой части потенциальных избирателей. По его словам, никаких нарушений на избирательном участке к этому часу не было.

После обеда мы отправились на избирательный участок, расположенный в средней школе на улице Кудрявцева. Каково же было удивление, когда у входа мы заметили целую толпу молодежи. Именно толпу, каждый из которой буквально жаждал поскорее прорваться и проголосовать. Подумалось, мол, напрасно говорят, что молодежь неактивна.

Как оказалось, это были слушатели академии ФСИН, расположенной неподалеку. У подавляющего большинства защитных масок на лице не было, да и о какой социальной дистанции можно было вести речь в подобной ситуации?!

Неужели для них не существует коронавируса? Фото: Павел АВЕРИН

Следующим пунктом стал бывший гарнизонный Дом офицеров, а ныне Дом общественных слушаний, что на Первомайском проспекте. Здесь избиратели в подавляющем большинстве были представлены гвардейцами-десантниками. Как и положено настоящим военным людям, порядок чувствовался повсюду: и на улице, и в помещении. Отцы-командиры спокойно и без спешки регулировали поток голосующих курсантов. Стало понятно, что говорить о каких-либо нарушениях на этом избирательном участке в данный момент времени было бессмысленно.

ПРИШЛИ ГОЛОСОВАТЬ ПОТОМУ, ЧТО ЖДУТ ПЕРЕМЕН

Ближе к концу рабочего дня мы отравились в микрорайон Недостоево. Да, отметим, что до нас как тут, так и на других избирательных участках, никто из представителей пишущих СМИ не побывал.

Сотрудники избирательных комиссий должны все скрупулезно выверить. Фото: Павел АВЕРИН

Первым местом в Недостоеве стала Школа искусств – именно здесь располагался один из избирательных участков. Поток народа был небольшой, но стабильный. Поэтому у нас была возможность задать один и тот же вопрос: «Что вы ждете от выборов?». Основной лейтмотив ответов – ждем перемен! И большинство наших респондентов считает, что их голос что-то значит в общем потоке проголосовавших.

Выборам, как и любви, все возрасты покорны! Фото: Павел АВЕРИН

Наш символический опрос уже подходил к концу, когда на наш вопрос мужчина средних лет глубоко задумался и… ушел, промолчав. Но надежду, что не все так плохо в родной Рязани, внушила шедшая следом женщина.

- Каких ждете перемен?

- Самых лучших, я же живу в самой лучшей стране.

- Это ирония?

- Нет, я патриот своей страны!

На этой оптимистической ноте мы и завершим свой письменный рассказ. Все подробности нашего экскурса по избирательным участкам – в видеосюжете.