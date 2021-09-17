В Рязани начали готовить учителей будущего

Трансформируемое пространство создает особую атмосферу в аудитории.

В Рязани на базе РИРО открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМ) в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» как часть национального проекта «Образование». За этим довольно громоздким названием скрывается вполне понятное и простое содержание. Основная задача Центра – организация повышения квалификации педагогических работников на основе современных технологий.

Технологии XXI века

Начать рассказ о Центре стоит как раз с технологий. Казалось бы, компьютерами и экранами трудно удивить. Но в Центре все организовано так, что даже обычные вещи начинают выглядеть фантастически. Помимо обилия ноутбуков и больших экранов здесь интерактивные и световые доски, трансформируемая эргономичная мебель, электронные флипчарты, все помещения оформлены в едином стиле в соответствии с федеральным брендбуком. Для занятий предназначены три лектория, две многофункциональные аудитории, есть также современная видеостудия, в которой готовятся видеоуроки и другие обучающие материалы для визуализации образовательного процесса.

– С открытием Центра у нас появились огромные возможности, прежде всего, для того чтобы сформировать избыточную методическую среду Рязанской области, – говорит ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев. – Избыточность – необходимый принцип работы Центра, который дает выбор мероприятий для помощи в профессиональном росте педагогических работников.

В этом принципе, на самом деле, заложен глубокий смысл. В отличие от известных всем принципов необходимости и достаточности, избыточность создает благоприятную среду для развития, возможности для выбора и индивидуального подхода к обучению.

Выстроить траекторию

Индивидуальный или, как говорят сами сотрудники центра, адресный подход – еще один краеугольный камень в принципах работы Центра. Поэтому помимо коллективной работы в аудиториях предусмотрены и индивидуальные занятия, благо легкая трансформация позволяет создавать любую конфигурацию помещений. Еще один термин, подслушанный в Центре – выстраивание своей траектории в повышении уровня мастерства. В таких фирменных словечках угадывается стремление к динамичному, современному подходу в построении образовательного процесса.

Благодаря современному оборудованию и адаптивной мебели могут использоваться любые форматы обучения. Вот, например, зона коворкинга, совместной работы. Здесь можно заниматься индивидуально или группами. Удобное пространство для работы тьюторов. Да–да, здесь предпочитают это название, ведь тьютор – это даже не преподаватель, а, скорее, наставник. Во время занятий можно не использовать записи, с помощью приложения можно все материалы занятия фиксировать и хранить у себя в смартфоне. С помощью видеоконференцсвязи все может переноситься из одной аудитории в другую. Все сделано для максимально эффективной работы.

Совмещение техники и методологии

Создание современного Центра стало возможно благодаря победе в конкурсном отборе в рамках национального проекта «Образование». В результате, помимо средств регионального бюджета удалось привлечь и федеральные средства. Всего на создание центра было затрачено более 11 миллионов рублей.

Сотрудники РИРО прошли обучение по специальным программам и готовы принять новые группы в рамках адресного повышения квалификации. Уже в этом году в центре пройдут обучение более 500 педагогов Рязанской области.

– В образовательном процессе нельзя выводить за скобки учителя, надо дать ему возможность индивидуально повышать уровень преподавательского мастерства, – сказал на церемонии открытия Центра заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев. – Эта работа систематизируется и поднимается на новый уровень. Здесь важно совмещение технических и методических процессов.

По словам министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольги Щетинкиной, открытие Центра – серьезный шаг по развитию профессионализма педагогов. Это механизм, который позволит решить задачу, поставленную президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным – вхождение в десятку лучших мировых образовательных систем для школьного обучения.