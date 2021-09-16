Рязанской области предложили оставить больше денег и полномочий

Из Рязани лучше видно, как распределять деньги, считают участники круглого стола.

Экономика и политическое устройство России должны развиваться и меняться так, как хотят избиратели. Об этом шла речь на круглом столе, организованном партией «Новые люди». Кандидаты от этой политической силы обсудили на круглом столе в Рязани реализацию своей предвыборной программы. В мероприятии приняли участие кандидаты в депутаты Госдумы Артур Завьялов, Дмитрий Детинов, Вадим Польевтов, а также кандидаты на муниципальные выборы.

Они предлагают ряд коренных изменений во всех сферах, в том числе в экономике и политическом устройстве страны. В первую очередь они считают, что российским регионам необходимо вернуть деньги и полномочия.

– Сейчас все налоги распределяются так: 75% передают в федеральный бюджет, а 25% оставляют регионам. Должно же быть наоборот: 25% передаются в федеральный бюджет, 75% остаются в регионе, – отметил Дмитрий Детинов.

На круглом столе отметили: сегодня важные решения принимаются только в федеральном центре, а власть сосредоточена в руках ограниченного круга лиц. Поэтому на местах наблюдается минимум инициативы: чиновники, как правило, сидят и ждут распоряжений сверху.

Изменить этом можно, только если у Рязанской области и других регионов стало бы больше полномочий. А чтобы управляли не чиновники, а народ, необходимо вернуть прямые выборы губернаторов и мэров.

– Российскими городами управляют мэры-назначенцы. Мы считаем, что градоначальников должны избирать жители, необходимо прямое голосование граждан. Это заставит чиновников стать более чуткими к проблемам населения, – пояснил Артур Завьялов. Он и его единомышленники выступают за сменяемость власти. Губернаторы, мэры и депутаты не должны занимать свои должности более двух сроков.

Его партия – не единственная, кто так считает (от Рязанской области их представят руководитель местного отделения Артур Завьялов, депутат Рязанской областной Думы Вадим Польевтов и журналист Дмитрий Детинов.)

Судя по сделанным высказываниям, их смогут поддержать многие представители других участников выборов в Госдуму РФ, которые пройдут по всей стране 17-19 сентября. В выборах будут участвовать партии «Яблоко», «Партия пенсионеров», ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду!», Российская партия свободы и справедливости, Российская экологическая партия «Зеленые» и другие менее известные организации.