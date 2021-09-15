Для рязанцев есть работа: Приборный завод ценит специалистов

Валентина Потапова – ветеран Рязанского государственного приборного завода

Было время, когда многие рязанцы считали, что эра крупных государственных предприятий уходит в прошлое. Казалось, что экономические процессы ведут к развитию более мелких производств и частной инициативы. Но последние годы показали: устаревают не предприятия, а лишь технологии и система управления. Когда же завод осваивает современные процессы, а его сотрудники учатся работать по-новому, большое производство, выполняющее государственные заказы, снова оказывается впереди.

Стать частью коллектива такого предприятия хотят специалисты любого возраста. Ведь там им предлагают стабильный доход, раскрытие имеющегося потенциала и возможности профессионального роста.

Одно из рязанских предприятий, которое сегодня может по праву называться флагманом российской высокотехнологичной промышленности, – АО «Государственный Рязанский приборный завод», входящее в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех. Однако без людей, которые все эти годы ежедневно вкладывают в работу накопленные опыт и знания, мастерство, ответственно выполняют поставленные задачи и достигают цели, предприятие не достигло бы значимых результатов. Мы встретились с работниками ГРПЗ, чтобы узнать, из каких слагаемых складывается успех предприятия.

ВСЮ ЖИЗНЬ НА ОДНОМ МЕСТЕ

Валентина Потапова работает на ГРПЗ в течение 59 лет. В ее трудовой книжке всего одна запись о месте работы – Приборный завод. На сегодняшний день у Валентины Алексеевны самый большой заводской трудовой стаж среди работающих.

– Я выросла в многодетной семье, была старшей из трех сестер и трех братьев, – рассказывает она. – Папа мой трудился здесь, на Приборном заводе. Когда он ушел из жизни, я успела лишь окончить 8 классов. Пришлось помогать маме поднимать младших детей. Поэтому в 16 лет я пошла на тот же завод, где работал папа. С тех пор он и для меня стал родным – почти шесть десятилетий тружусь здесь.

Все это время специальность у нашей героини не менялась: намотчик катушек. Награды и звания не обходили ее стороной: кавалер орденов Трудовой славы II и III степеней, заслуженный ветеран труда завода.

Полное среднее образование Валентина Алексеевна без отрыва от производства получила в школе рабочей молодежи – на уроки ходила по вечерам. Именно там, в школе, она познакомилась со своим будущим мужем Николаем Ивановичем. Долгие годы они работали на предприятии вместе, а еще были наставниками для приходящих в цех юношей и девушек.

– Когда я устроилась на завод в 1962 году, – вспоминает ветеран, – изделия были совсем другие. Сейчас появилась иная специфика работы: жизнь прогрессирует, поступает новое оборудование. Приходят нам на смену молодые ребята, и где-то ты их учишь, а где-то сама у них учишься.

Несмотря на напряженную производственную деятельность, Валентина Алексеевна всегда находила время на общественную работу: в профсоюзе, в избирательной комиссии, в совете ветеранов завода, была народным заседателем районного суда.

По ее словам, за 59 лет она всегда чувствовала поддержку коллег по работе, которые всегда готовы были помочь, даже не по рабочим вопросам.

Когда несколько лет назад муж Валентины Потаповой скончался, руководство ГРПЗ, товарищи и профсоюз поддерживали ее как могли. А она, несмотря на возраст, не стала бросать любимую работу: приятно было сознавать, что родному предприятию она нужна.

– Что такое счастье? – спрашивает она и отвечает фразой из советского кинофильма: – Это когда тебя понимают. Валентина Алексеевна Потапова по-прежнему трудится с полной отдачей, болеет душой за свой цех и за всех коллег по работе. Именно за это ее и любят.

ЗАВОД – НЕ ПРОСТО РОДНОЙ ДОМ, НО И ВСЯ ЖИЗНЬ

Евгений Баранкин – не просто заслуженный ветеран труда завода. Он возглавлял ГРПЗ в 2007-2015 годы, а в настоящее время в его ведении находится решение стратегических задач развития предприятия. Это человек, который всю свою жизнь отдал приборостроению.

Многолетний директор предприятия Евгений Баранкин

– Все началось в 1967 году, когда я после рязанского радиоинститута при распределении попал сюда, в эксплуатационно-ремонтный отдел, – вспоминает он. – Четыре года я много ездил по разным предприятиям-заказчикам, где использовалась продукция ГРПЗ. Тогда я понял, как велик Советский Союз – Урал, Сибирь, Сахалин... Не успел добраться только до Чукотки и Камчатки. Потом я два года отслужил офицером в армии. Это не стало для меня чем-то новым: отец – кадровый офицер, служил в ВДВ, прошел две войны – финскую и Великую Отечественную.

После армии Евгений Семенович вернулся на завод. Здесь он понял, что ему больше нравится работать с людьми, чем с чертежами. В 1985 году он уже стал заместителем директора по социально-бытовым вопросам, а в 1997 году – директором по внешнеэкономической деятельности. И наконец, в 2007 году, начались 8 лет работы во главе предприятия.

На вопрос, сложно ли было, Евгений Баранкин отвечает:

– Гораздо сложнее работать было в 90-е годы. Огромная заслуга тогдашнего директора Александра Николаевича Червякова состоит в том, что он создал команду руководителей, которые ответственно работали каждый на своем участке. Важна была и поддержка людей, которые верили в нас, верили в будущее завода.

В то время самым главным для будущего развития было перевооружить производство: стоит остановить этот процесс на год – и наверстывать придется 5-10 лет. Остановишь процесс на 2-3 года, не нагонишь никогда. Развиваться надо не смотря ни на что.

– Развиваемся и будем развиваться, – подчеркивает Евгений Семенович. – А главное наше богатство – большой дружный разновозрастный коллектив. Мы уделяем повышенное внимание молодежи, не забываем про ветеранов. Для этого имеются разные социальные программы, мероприятия. Имеется свой центр развития персонала, поэтому есть возможность развиваться, обучаться, переобучаться. Проводим конкурсы профессионального мастерства. Каждый год работники представляются к наградам разного уровня. Всегда выделяем тех, кто вкладывает душу и сердце в работу.

Про личную жизнь Евгений Семенович рассказывает редко. Главным богатством считает семью: супругу Светлану Васильевну, сына, внучек. На вопросы о хобби вспоминает, как близкий друг когда-то приобщил его к охоте, «достойному увлечению настоящих мужчин». Признается, как любит общение с природой в компании друзей, езду на снегоходе или квадроцикле с друзьями: «Это целый калейдоскоп различных эмоций: полет, свобода, восторг, наслаждение, драйв».

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ», орден Почета, орден Дружбы, звание Почетного гражданина Рязани и Рязанской области, почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью», знак отличия «Знак великого князя Олега Рязанского», занесение на Доску почета Рязанской области – это далеко не все награды Евгения Семеновича Баранкина за большой вклад в развитие предприятия, Рязани и Рязанской области, безграничную преданность родному заводу.

ДОЛГО ИСКАЛ МЕСТО, ГДЕ ЛУЧШЕ – И НЕ НАШЕЛ

Николай Калугин – слесарь-инструментальщик, заслуженный ветеран труда ГРПЗ. На предприятии он трудится 38 лет и выбрал это место работы осознанно, уже после того как попробовал себя в других местах.

Николай Калугин доволен возможностями заработка

С детства мальчик заинтересовался работой с металлом. Одной из первых его поделок стал ключ от собственной квартиры – на форме-заготовке он выпилил надфилем зазубрины и вскоре открыл замок.

– Своей специальности слесаря-инструментальщика я научился еще на заводе САМ, – рассказывает он. – Поработал я там до армии, а уже потом, вернувшись со службы, пошел на завод «Красное знамя». Это было уже оборонное предприятие, где я понял, что такое важность работы, дисциплина, как интересно, когда что-то всем коллективом вы начинаете с нуля и доводите до конца… А потом мне предложили перейти на Рязанский приборный завод, и я согласился, потому что здесь были самые лучшие перспективы получить жилье: предприятие строило дома в районе площади Победы.

Калугин пришел на Приборный завод уже с пятым разрядом. Вскоре после этого выиграл заводской профессиональный конкурс... Сейчас у него восьмой разряд. Николай Иванович работает на изготовлении штампов.

– Изготовление штампов – непростая задача, – с увлечением говорит он о своей профессии. – Ведь это сложная сборочная единица. Только основных деталей, входящих в нее, наберется с десяток!

С заводом тесно связана судьба супруги и младшего сына Калугина. Правда, жена сейчас уже находится на заслуженном отдыхе. А 34-летний сын трудится в том же цехе, что и отец, электроэрозионистом.

Николай Иванович помнит, как в годы реформ перспективы были туманными, снизилась зарплата… Но он пережил трудный период вместе с родным заводом. А примерно с 2004 года стало все налаживаться.

В активе Калугина свыше тридцати рационализаторских предложений. В 2005 году за высокие производственные достижения его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

– Мне нравится моя жизнь и работа, – рассказывает он. – Каждый день приносит новые интересные задачи. Работаю для Родины, зарабатываю для семьи.

КАК НАУЧИТЬСЯ НОВЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

32 года на ГРПЗ трудится Олег Арефьев. Жизненный путь его похож на биографии многих, чье становление пришлось на поздние годы СССР. В детстве и юности он потерял маму, а затем папу. Попробовав себя в коммерции, Олег все-таки сделал выбор в пользу Рязанского приборного завода.

Олег Арефьев говорит о больших перспективах молодежи

– Начинал я свою работу в 1989 году прессовщиком изделий из пластмасс. Постоянно повышал свое мастерство, получал разряд за разрядом. 16 лет назад добавил в свой арсенал профессию вулканизаторщика, сейчас работаю по ней.

По словам Олега Николаевича, многие его ровесники в свое время получили по 5-6 специальностей.

– Захотел иметь другую специальность – только учись! Это очень полезно. Несколько профессий дают возможность быть занятым, когда по основной специальности меньше работы. Оплата ведь сдельная, вот и зарабатываешь больше.

Арефьев отмечает техническое перевооружение предприятия как прорыв в будущее:

– За последние 10 лет мы перешли на современную технику. У молодежи, которая приходит к нам работать сейчас, большие перспективы. Допустим, приходят они простыми слесарями и учатся работать на новых станках. Мы им всегда в практической части помогаем. Через два-три года они встают на ноги. Дальше многие заочно получают профессию инженера в вузе и подрабатывают по смежным специальностям. Представляете, для подработки никуда ходить не надо, прямо на своем предприятии, даже часто в своем цехе! Вот они вам, деньги – и на машину, и на курорт, и на семью.

Если говорить о самом Олеге Николаевиче, то его на родном предприятии очень высоко ценят. Он отмечен благодарностью руководства и почетной грамотой, почетным знаком «За приверженность интересам предприятия», а портрет Арефьева заносился на заводскую Доску почета.

У Олега Николаевича двое детей. Его самое главное желание – чтобы они всегда были здоровы и чтобы у них все сложилось в жизни счастливо.

– А я им всегда, если надо, помогу, – обещает он. – У нас на предприятии сейчас все стабильно, без перекосов. Это зависит от организации работы, от поставок. Значит, наше начальство управляет правильно. Я счастливый человек, честное слово. Мой труд на Приборном заводе, где у меня много друзей и хороших товарищей, входит в это самое понятие счастья!

ОТ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ ДО ВНИМАНИЯ К ЛЮДЯМ

Елена Демина – председатель Первичной профсоюзной организации Рязанского приборного завода. Но не все 17 лет, которые она проработала на предприятии, она решала проблемы трудящихся. 11 из них Елена Викторовна трудилась инженером-технологом в сборочном цехе.

Елена Демина старается наладить жизнь коллектива предприятия

– На Приборном заводе я оказалась в 2001 году. Это были не лучшие времена. Но как раз тогда был большой прием сотрудников на предприятие. Инженеры устраивались на рабочие специальности. А я окончила факультет «Конструирование радиоэлектронной аппаратуры» радиотехнической академии, специалистов с которого очень не хватало. На заводе нас приняли очень хорошо, тут же и обучение, и система наставничества…

Правда, и инженером она уже совмещала свою работу с общественной деятельностью.

– Меня привлекает возможность оказания необходимой помощи тем, кто в ней нуждается. Я стараюсь работать так, чтобы люди чувствовали надежную защиту в лице проф- союзной организации и были убеждены, что союз нужен самим трудящимся. Это единственная общественная некоммерческая организация, способная быстро оказывать помощь.

С 2020 года Елена Демина возглавляет профсоюзный комитет, куда приходят практически все новые сотрудники после трудоустройства, чтобы зарегистрироваться в организации. Но в последние годы появляется все больше тех рязанцев, которые когда-то ушли с Приборного завода, а теперь возвращаются.

– Я им говорю: не надо стесняться, приходите. Ваши знания, ваши умения нужны предприятию, коллективу, Родине. Если прежнее место работы свободно, можно вернуться туда. А кто-то устраивается по специальности на другие участки.

Идет смена поколений: уходит на заслуженный отдых старшее поколение, на его место приходит молодежь.

– У молодых сотрудников, которые работают у нас после выпуска из вуза, большие перспективы карьерного роста, – говорит Демина. – Мы ходатайствуем перед администрацией о повышении категорий молодежи, поскольку это положительно скажется на зарплате. Организуем для парней и девушек корпоративные мероприятия, соревнования. Детей в молодых семьях стараемся устроить в детские сады, выписываем им путевки в летние детские лагеря, помогаем оформить компенсации и по государственной, и по производственной линии.

Люди доверяют нам свои судьбы. За много лет работы профсоюза на нашем предприятии был выработан главный принцип: быть всегда вместе с людьми, вместе с родным заводом с самых первых его дней.

За продолжительную безупречную работу и преданность интересам ГРПЗ в 2020 году Елена Викторовна была награждена благодарностью АО «КРЭТ».

НАДЕЖДА РОССИЙСКОГО АВИАСТРОЕНИЯ РАБОТАЕТ НА ГРПЗ

Евгений Савцов пришел на ГРПЗ в 2011 году после военной службы. Перед этим он окончил Рязанский государственный радиотехнический университет, в армии тоже занимался системами радиосвязи. Демобилизовавшись, попросил знакомых посоветовать хорошее место.

– Они мне говорят: вот мы работаем на Приборном заводе, все очень хорошо. Ну я и отправился в отдел кадров. Поговорил со специалистами, устроился на работу, – вспоминает Евгений.

Со знаниями у него проблем не было – в рязанском радиоуниверситете учат на совесть. А вот практическую часть пришлось осваивать с нуля, знакомиться с оборудованием сборочно-монтажного цеха.

– Интересно, что, когда я увидел оборудование, оно было мне незнакомо: у нас в университете аппаратура была другая, – рассказывает Евгений. – Наставниками моими были Антон Карандашов, Виктор Владимиров, Сергей Шаруха. Виктор и Сергей имеют богатый многолетний опыт, все изделия знают, на все вопросы могут ответить.

Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры – профессия непростая, требует от специалиста как обширных знаний, так и практических навыков.

– Сейчас проходит много опытных работ по импортозамещению. Иностранная элементная база заменяется на российскую, и ее надо испытать. Да, у нас многое получается успешно.

За высокие производственные достижения в 2017 году Евгений Савцов был занесен на заводскую Доску почета и получил от АО «Авиапром» почетное звание «Надежда авиастроения».

– У меня здесь зарплата выше средней, получаю премии. У завода собственная поликлиника, социальные программы. И важно лояльное отношение руководства, которое всегда идет навстречу.

Евгений Савцов работает на предприятии 11 лет и уходить не собирается. За эти годы он стал настоящим профессионалом своего дела. Его рассказ, как и свидетельства других его коллег, доказывают: работать на Государственном Рязанском приборном заводе престижно, интересно и выгодно. Тысячи людей выбрали его для себя и трудятся там долгие годы. Многие вернулись, попробовав свои силы в других отраслях экономики. Здесь почти нет потолка для их возможностей и способностей, а это – главное в жизни большинства людей, умеющих и любящих работать.

НАША СПРАВКА

Государственный Рязанский приборный завод образован в одном из исторических районов города в 1918 году как Рязанский деревообрабатывающий завод.

В 1935 году предприятие начало выпускать авиавинты. В годы Великой Отечественной войны основной продукцией, выпускавшейся в Рязани, стали подвесные кабины к самолетам Р-5, У-2 (По-2), десантные планеры А-7, Г-11 и авиадетали, а в первые послевоенные годы – самолеты По-2А для сельскохозяйственной авиации.

В 1950 году предприятие переходит в приборостроение.

В настоящее время АО «ГРПЗ» производит бортовую радиоэлектронную аппаратуру для авиации, медтехнику, сварочное оборудование, электрозарядные станции для электромобилей, автомобильную электронику. Филиал АО «ГРПЗ» – Касимовский приборный завод выпускает стерилизационное, лабораторное, физиотерапевтическое оборудование.

АО «ГРПЗ» является не только серийным изготовителем, но и разработчиком инновационной аппаратуры авиационного, морского и сухопутного применения.