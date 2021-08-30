«Знал, если не нокаутирую, то задушу»: рязанский боец ММА за 22 секунды усыпил узбекского спортсмена

Илья Елманов был уверен в победе на 100%.

29 августа в Рязани состоялся турнир по панкратиону Arta Fight Championship 10. Воскресным вечером 12 бойцов из разных регионов России продемонстрировали яркие поединки, но самым коротким и эффектным по красоте был бой между Баходиром Бахромовым из Подмосковья и Ильей Елмановым из КСЕ «Арта».

Рязанский боец моментально после команды «Бой!» бросился на соперника и… на 22-й секунде рефери поединок остановил. После удушающего приема узбекский спортсмен уснул, и секунданты выскочили в ринг его откачивать – чистая и красивая победа.

— Вот честно, планировал именно такой быстротечный бой, — рассказал в коротком интервью «КП-Рязань» Илья Елманов. — Буквально за день до боя отрабатывал целый раунд на лапах именно этот фронт-кик с прыжка, со своим товарищем Борисом Ухатым, за что ему огромное спасибо. Знал, что если не нокаутирую, то соперник точно растеряется и побежит в ноги, где я представлял, что возьму его на «гильотину» (удушающий прием – Ред.). В моих мыслях был именно такой сценарий, где соперник не сможет или не успеет постучать и уснет. План на бой удался на 100%.

— Тебе знаком был этот боец?

— Нет, видел только один отрывок боя, где его вырубают с первого удара (речь идет, видимо, об этом бое – Ред.). В любом случае, это не показатель, никакой недооценки не было.

— Секундант Баходира Бахромова был в футболке КСЕ «Ахмат». Была дополнительная мотивация?

— Там ведь еще флаг Узбекистана был, мой соперник уроженец именно этой страны... Я всегда заряжен, независимо от национальности оппонента. Но не буду скрывать, радости от победы над парнями с Кавказа чуть побольше, только дело не в национальном вопросе, а в том, что у них это [бои, спорт] массово распространено, сложился стереотип, что они забирают пальму первенства. Но это мнение потихоньку уходит в прошлое. Уровень наших бойцов растет, и побед в этих противостояниях все больше и больше.

— После поединка тебе дали микрофон, ты поблагодарил всех, но также сказал фразу: «Не буду нести чушь». Это к чему?

— (смеется) Это отсылка к турниру 13 августа, где после победы наш боец Виталий Косицын выкинул эту смешную фразу. Я ее запомнил, и решил дружески подколоть старшего товарища, те кто были на том турнире, эту шутку поняли.

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Виталий Косицын: «Много тут уже сказали. Я не буду повторять эту чушь, не то чтобы чушь, но все это уже знают...» (Речь шла о типичных в таких случаях словах благодарности. Сам Косицын эмоционально представил одного из гостей турнира - экс-чемпиона М-1 в тяжелом весе Романа Зенцова, а в конце своей речи все же поблагодарил всех за поддержку - Ред.)

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— Я ведь могу тоже спасибо сказать? (смеется) От души благодарю своих одноклубников из «Арты» за помощь в подготовке ко всем моим соревнованием. За возможность тренироваться в лучшем клубе Рязани, участвовать в сборах, представлять клуб и город на территории всей страны. И одно из самых главных, спасибо моим близким людям за поддержку и веру в меня. Мама, я тебя люблю! Занимайтесь спортом и живите трезво, друзья.

После удушающего приема узбекский боец заснул.

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