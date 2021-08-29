Инцидент произошел на Истобниковском кладбище. Фото: Илья Тамразов.

В Рыбновском районе бобры устроили настоящую диверсию на кладбище. Животные погрызли и повалили массивные деревья, которые рухнули прямо на могилы Истобниковского кладбища, в километре от села Истобники. А начавшаяся гроза с сильным ветром дополнили печальную картину, повалив сухие аварийные березы.

В результате происшествия ограды на нескольких могилах были повреждены.

Бобры повалили массивные деревья. Фото: Илья Тамразов.

«Бобры-вандалы и ураганный ветер во время грозы повалили деревья и повредили могилы на Истобниковском кладбище. Прошу принять меры и вывезти мусор», - обратился к администрации Рыбновского района местный житель Илья Тамразов.

Бобры повалили массивные деревья. Фото: Илья Тамразов.

На следующий день, 26 августа, чиновники отреагировали: «Направляем сообщение в работу для принятия необходимых мер. Скоро вернемся с информацией от специалистов».

Отметим, что по состоянию на 29 августа ответа от районных властей так и не поступило.

- Новых ответов от администрации не было, возможно на следующей неделе что-нибудь сообщат, - сказал «КП-Рязань» молодой человек.

Бобры-вандалы и ветер повредили могилы на кладбище под Рязанью.

Тот случай, когда ни бобры, ни ветер не виноваты...

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