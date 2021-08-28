Неисправности и поджоги: названы причины пожаров в автомобилях Рязанской области

Известны причины возгораний автомобилей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2021 году в Рязанской области зарегистрировали 79 пожаров в автотранспорте. В результате возгораний два человека получили травмы. Ущерб от огня составил 43 млн рублей.

По данным УМЧС России по Рязанской области, в основном горели легковые автомобили – 51 единица. Далее следуют грузовики – 17 машин, три трактора, сельскохозяйственная техника, два автобуса и по одному мотоциклу и троллейбусу.

Специалисты МЧС назвали и причины возникновения пожаров:

- неисправность систем и механизмов автомобиля - 52 пожара;

- поджог - 17 случаев;

- электротехнические причины – четыре пожара;

- неосторожное обращением с огнем – три случая.

В ведомстве напомнили, чтобы обезопасить себя и потушить огонь, каждое автомобиль должен быть оснащен огнетушителем. На ранних стадиях пожара он может быть очень полезен для подавления слабого огня.

«И хотя полезность огнетушителя была доказана не раз, многие водители пренебрегают правилами и отказываются размещать его в своем автомобиле», - говорится в сообщении управления МЧС.

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