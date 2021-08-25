При поддержке Сбербанка в Рыбном строят жилые комплексы, которых нет даже в Рязани

Все проекты рыбновского застройщика воплощаются при участии Сбербанка.

В последние годы Рыбное становится городом, куда все чаще обращают взоры жители Рязани, мечтающие улучшить свои жилищные условия. Все больше в небольшом городке под Рязанью реализуются строительные проекты, появляются жилые комплексы, которым нет аналогов даже в областном центре… Почему рязанцев тянет в Рыбное, в чем изюминка рыбновских ЖК и насколько доступные цены, обсудили во время брифинга в рязанском отделение Сбербанка.

Уникальные ЖК

— Рыбное и Рыбновский район – это крупный логистический узел, который обладает транспортной доступностью и непосредственно граничит с Рязанью, — рассказывает заместитель главы администрации по экономическому развитию Рыбновского района Елена Фирсова. — Это территория, где в последнее время наиболее активно развиваются инвестиционные проекты. Предмет нашей гордости, что даже в непростой 2020 год у нас стартовали крупные проекты, которые предоставили большое количество рабочих мест. А получение стабильной зарплаты – это один из приоритетов для людей, когда они решают, где им лучше всего жить. Транспортная доступность позволяет жить в Рыбном, а работать в Рязани или Москве…

По словам заместителя генерального директора ГК «Реконструкция» Ольги Артюшиной, в последние годы город Рыбное, действительно, очень активно развивается.

— Если лет десять назад очень мало рязанцев покупали квартиры в Рыбном, это были прям штучные клиенты, то сейчас их доля составляет порядка 25-30% от общего числа покупателей. То есть, люди из Рязани переезжают, потому что в Рыбном есть работа, развитая инфраструктура, а также качественное жилье.

Жилые комплексы от ГК "Реконструкция".

Жилые комплексы от строительной компании «Реконструкция» - отдельная история. Сейчас основная площадка строительства в новом микрорайоне вдоль улицы Макаренко, где планируется сдать более 100 тысяч кв. метров жилья. Эти жилые комплексы достаточно уникальны, в Рязани таких проектов сейчас нет, и реализовать их достаточно сложно.

Жилые комплексы от ГК "Реконструкция".

— Наши проекты обладают низкой плотностью застройки с домами этажностью 5-10 этажей. Огромное внимание мы уделяем качеству жизни будущих жильцов, а люди сейчас выбирают среду, в которой им будет комфортно жить, куда будет хотеться возвращаться, — перечисляет преимущества Ольга Артюшина. — Кроме того, мы сумели обеспечить большое количество парковочных мест, что достаточно редко встречается в рязанских новостройках. На каждую квартиру предусмотрено одно парковочное место, соответственно жильцы не думают, во сколько им вернуться, чтобы куда-то поставить машину. Мы создаем дворы без машин, парковки отдалены, дети и машины не пересекаются. А для детей у нас у нас созданы все условия. Мы превышаем нормативы по наличию детских и спортивных площадок, которые требуются при строительстве ЖК, оснащая их многофункциональными комплексами для всех возрастов. Во дворах есть буквально все.

Жилые комплексы от ГК "Реконструкция".

Сколько стоит квартира в Рыбном?

В настоящее время квартиры от ГК «Реконструкция» в Рыбном продаются на 25-30% дешевле, чем в Рязани. В областном центре рост на жилье идет быстрыми темпами, но в «Реконструкции» их удается сдерживать на уровне 49-50 тысяч рублей за квадратный метр.

— По нашим данным, средняя цена квадратного метра на сегодняшний день в Рязани – 68 тысяч рублей. Поэтому экономия в четверть – очень ощутима, особенно если экономия по ипотеке, — отмечает начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев. — Что касается среднемесячного ипотечного платежа, то здесь две составляющие. Первая зависит от среднего чека по ипотеке, а она на 25-30% ниже, чем в Рязани. А также от тех ставок, по которым люди могут получить ипотеку.

Жилые комплексы от ГК "Реконструкция".

По словам Олега Сычева, ГК «Реконструкция» – активный участник совместной со Сбербанком программы по снижению процентной ставки по которой можно получить ипотеку на приобретение квартиры. Сейчас она составляет от 1,2%, не так давно Банк увеличились дисконты, что позволяет сделать ипотеку еще дешевле.

— Ипотека на новостройки сейчас поддерживается государством, — продолжает Олег Владимирович. — Например, благодаря нашей совместной работе с ГК «Реконструкция», квартиру, стоимостью от 1,6 млн рублей, даже если брать самый минимальный взнос, можно приобрести по ипотеке за 7,5 тысяч рублей в месяц.

Надежные гарантии и прозрачность

Все проекты рыбновского застройщика воплощаются при участии Сбербанка. Строительная компания одна из первых в регионе перешла на работу с эскроу-счетами, которые позволяют свести до минимума риски людей, вкладывающих деньги в жилье. Все эскроу-счета открывают в Сбербанке. Денежные средства с этих счетов передаются застройщику только после того, как он исполнит свои обязательства. Если застройщик не сдал объект, деньги вернутся клиенту.

Все проекты рыбновского застройщика воплощаются при участии Сбербанка.

Пред подписанием договора проектного финансирования, банк тщательно проверяет самого застройщика на предмет долговых обязательств и устойчивости проекта, что выступает дополнительной гарантией надежности.