Несмотря на большой процент смертей в Рязани, врачи спасли женщину с критическим поражением легких

То, что врачи смогли вылечить и выписать пациентку – большая победа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рязани спасли еще одну пациентку с критическим поражением легких. Три месяца лечилась 64-летняя Валентина Петровна в стационаре ковидного госпиталя больницы им. Семашко. В больницу женщина поступила в состоянии средней тяжести. Ей назначили препараты, подавляющие воспаление, антикоагулянты и метаболическую терапию, но состояние только ухудшалось.

Как отмечают специалисты, случился кризис - резко поднялись показатели воспаления и начала нарастать дыхательная недостаточность… Больную срочно перевели в реанимацию, где контрольная рентгенограмма показала поражение легких – более 75% (РГ4 – критическое).

— Ее состояние было тяжелым в течение месяца, она была на постоянной ингаляции высокого потока кислорода через маску, — рассказывает врач-анестезиолог-реаниматолог Елена Золотарева. — Этот способ подачи кислорода выбрали, так как цифры сатурации были критическими, но не настолько, чтобы подключать ее к аппарату ИВЛ. На фоне такой тяжелой инфекции у Валентины Петровны была длительная физическая и нервно-психическая слабость. Только по прошествии месяца в реанимации дыхательную недостаточность компенсировали.

После этого женщину перевели в инфекционное отделение, где она смогла сама принимать пищу сидя, вставать и ходить.

Несмотря на такой большой объем поражения легочной ткани больная все время дышала сама с кислородной поддержкой и обходилась без аппарата.

Валентина Петровна поправилась. Теперь она находится дома.

— С таким сильным поражением легких большой процент летальных случаев. То, что мы смогли вылечить и выписать пациентку – это наша победа, — делится курирующий пациентку инфекционист Дарья Тюрина. — У пациентки было много факторов риска тяжелого течения болезни: сахарный диабет, бронхиальная астма, посттромботический синдром, сердечная недостаточность.

Положительная динамика во время лечения шла очень медленно, постепенно уменьшалась воспалительная реакция и снижалась потребность в кислороде. Наметившаяся тенденция к выздоровлению очень обрадовала и врачей, и Валентину Петровну, которая спустя три месяца нахождения в стационаре была наконец-то выписана.

Ранее рассказывали, как в ковидном госпитале больницы им. Семашко спасли 69-летнюю пациентку с поражением легких 99%. Женщина просто терпеливо выполняла все указания (читать подробнее).

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