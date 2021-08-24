Последние новости Рязани на 24 августа 2021 года: утопленники, кредит под спецоперацию и прямая линия губернатора

Последние новости Рязани на 24 августа.

Рано утром 23 августа недалеко от села Лобановские Выселки Михайловского района из водоема извлекли тело мужчины. Чтобы достать труп задействовали пять сотрудников спасательной службы и одну единицу техники. А буквально в субботу в селе Ижевское из озера с одноименным названием извлекли труп 73-летней пенсионерки. В обоих случаях Следственный комитет проводит проверку.

Сотрудники Банка России сообщили об очередной схеме вытягивания денег из граждан. Сейчас мошенники обманывают рязанцев, рассказывая им о проведении «спецоперации». Так, на днях рязанке Елене Клюевой позвонил мужчина, представился следователем УМВД России по Рязанской области и сообщил, что на нее по поддельной доверенности пытаются оформить кредит и снять деньги с карты. Мужчина приказал ждать дальнейших инструкций и повесил трубку (читать подробнее).

Правительство Рязанской области анонсировало прямую линию губернатора Николая Любимова. Пройдет она 26 августа сразу на нескольких площадках. Глава региона ответит на часть вопросов жителей Рязанской области.

Ну и хорошая новость, до конца года в Рязанской области на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» установят пять пешеходных светофоров, сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград». Светофоры установят у села Захарово, поселка Стенькино Рязанского района, села Стрелецкие Выселки и села Маково Михайловского района.

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