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Общество25 августа 2021 12:40

Герой своего района: как один тренер смог поднять скопинский волейбол на новый уровен

Отдав всю жизнь службе стране и спорту, на пенсии Василий Поликарпов тренирует скопинскую женскую команд
Источник:kp.ru
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Василий Поликарпов отдал занятию спортом всю свою жизнь.

Василий Поликарпов отдал занятию спортом всю свою жизнь.

14 августа в селе Успенское Скопинского района состоялся спортивно-массовый праздник, посвященный всероссийскому Дню физкультурника, в нем приняли участие порядка 150 человек. Праздник был организован для тех, кому дороги ценности здорового образа жизни и объединил людей самых разных возрастов, профессий и интересов. Участниками спортивного праздника стали учащиеся общеобразовательных школ вместе со своими наставниками, руководители и сотрудники предприятий и учреждений, сборные команды городских и сельских поселений, лица с ограниченными возможностями, ветераны спорта, тренерский состав и воспитанники ДЮСШ и МСТК «Юность».

Богатые традиции физкультуры и спорта

Перед началом соревнований состоялась массовая зарядка для юных спортсменов, после которой они с удовольствием приняли участие в спортивных мероприятиях. Одним из первых видов программы было тестирование нормативов ГТО, где принимали участие все желающие. Им предстояло проверить свою физическую подготовку в следующих испытаниях: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, челночный бег. Любители настольных игр сразились в турнире по шашкам, другие физкультурники отдали предпочтение традиционному дартсу. В течение двух недель за право выхода в финал боролись девять команд любителей пляжного волейбола и четыре команды оспаривали право быть первым в турнире по мини-футболу.

И это лишь одно из множества мероприятий, прошедших в Скопинском районе и направленных на популяризацию здорового образа жизни, как среди взрослых, так и в молодежной среде. В муниципалитете создана отличная база для занятий спортом людей самых разных возрастов. Работает в районе и детская юношеская спортивная школа, в которой каждый ребенок может выбрать увлечение себе по душе: волейбол, футбол, бокс, баскетбол, лыжи, настольный теннис и многое другое.

За сравнительно небольшой промежуток времени скопинские волейболистки значительно повысили уровень игры.

За сравнительно небольшой промежуток времени скопинские волейболистки значительно повысили уровень игры.

«Спорт на протяжении всей моей жизни не отпускал меня»

Прививают любовь к спорту скопинской молодежи люди, которые сами имеют непосредственное к нему отношение. Ярким примером является уроженец села Секирино - тренер по волейболу ДЮСШ Скопинского района Василий Поликарпов. Причем спортом он активно занимается на протяжении всей своей жизни начиная со школьного турника и заканчивая сегодняшней тренерской скамьи.

- Спорт на протяжении всей моей жизни не отпускал меня. Начиная с Зареченской школы, в которой мы сдавали нормативы, с Чулковского лагеря, где также активно занимались спортом, после армии в ОВД города Скопина - физическая активность везде была в приоритете, - говорит Василий Иванович. - После отставки устроился на работу в отдел по физической культуре и спорту Скопинского района тренером по волейболу и по сей день здесь работаю, прививая детям любовь к спортивным состязаниям. Тренирую женскую команду Скопинского района и девушек ДЮСШ Скопинского района.

«Хороший и очень отзывчивый человек»

За сравнительно небольшой промежуток времени скопинские волейболисты неоднократно были победителями и призерами соревнований на разных уровнях. Двукратными победителями зональных этапов Чемпионата области и двукратными победителями чемпионата города Скопина.

- Тренировки у нас проходят три раза в неделю по два часа. Летом мы занимаемся на песке, а в холодное время года в спортзале. Спорт - это отличный стимул держать себя в форме, - говорят юные спортсменки ДЮСШ Скопинского района Ася Хабибова и Вера Федорова.

- Василий Иванович очень хороший и отзывчивый человек. Ведь он всегда нам помогает и не только в ситуациях, связанных с занятиями спортом. Он всегда придет на помощь, окажет поддержку, сам отвезет и привезет с тренировок и турниров. В этом году у нас, например, были зональные соревнования, но на них мы проиграли в финале, заняв лишь второе место. Соответственно на областное первенство мы не попали, а вот в 2020 году в районе мы стали лучшими, но тогда из-за пандемии областные соревнования отменили, - поделилась капитан волейбольной команды Евгения Кузнецова.

Редким поражениям девушки не огорчаются, а, наоборот, взяв всю волю в кулак, усердно тренируются, чтобы в новом сезоне обязательно стать первой командой Скопинского района. И с таким тренером, как Василий Поликарпов, у них непременно это получится.

СКАЗАНО

«Самое главное богатство для каждого человека – это здоровье»

Параллельно с тренерской работой Василий Поликарпов сам активно продолжает заниматься спортом и участвует в спартакиаде трудящихся по различным видам спорта.

- Анализируя пройденный жизненный путь и тесную связь со спортом, я ни на минуту не пожалел о том, чем занимаюсь. Ведь самое главное богатство для каждого человека – это здоровье. А спорт и здоровье - это две неразделимые вещи. Чего я всем и желаю – занимайтесь спортом и будьте здоровы, - поделился своим жизненным кредом Василий Поликарпов.

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