Герой своего района: как один тренер смог поднять скопинский волейбол на новый уровен

Василий Поликарпов отдал занятию спортом всю свою жизнь.

14 августа в селе Успенское Скопинского района состоялся спортивно-массовый праздник, посвященный всероссийскому Дню физкультурника, в нем приняли участие порядка 150 человек. Праздник был организован для тех, кому дороги ценности здорового образа жизни и объединил людей самых разных возрастов, профессий и интересов. Участниками спортивного праздника стали учащиеся общеобразовательных школ вместе со своими наставниками, руководители и сотрудники предприятий и учреждений, сборные команды городских и сельских поселений, лица с ограниченными возможностями, ветераны спорта, тренерский состав и воспитанники ДЮСШ и МСТК «Юность».

Богатые традиции физкультуры и спорта

Перед началом соревнований состоялась массовая зарядка для юных спортсменов, после которой они с удовольствием приняли участие в спортивных мероприятиях. Одним из первых видов программы было тестирование нормативов ГТО, где принимали участие все желающие. Им предстояло проверить свою физическую подготовку в следующих испытаниях: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, челночный бег. Любители настольных игр сразились в турнире по шашкам, другие физкультурники отдали предпочтение традиционному дартсу. В течение двух недель за право выхода в финал боролись девять команд любителей пляжного волейбола и четыре команды оспаривали право быть первым в турнире по мини-футболу.

И это лишь одно из множества мероприятий, прошедших в Скопинском районе и направленных на популяризацию здорового образа жизни, как среди взрослых, так и в молодежной среде. В муниципалитете создана отличная база для занятий спортом людей самых разных возрастов. Работает в районе и детская юношеская спортивная школа, в которой каждый ребенок может выбрать увлечение себе по душе: волейбол, футбол, бокс, баскетбол, лыжи, настольный теннис и многое другое.

За сравнительно небольшой промежуток времени скопинские волейболистки значительно повысили уровень игры.

«Спорт на протяжении всей моей жизни не отпускал меня»

Прививают любовь к спорту скопинской молодежи люди, которые сами имеют непосредственное к нему отношение. Ярким примером является уроженец села Секирино - тренер по волейболу ДЮСШ Скопинского района Василий Поликарпов. Причем спортом он активно занимается на протяжении всей своей жизни начиная со школьного турника и заканчивая сегодняшней тренерской скамьи.

- Спорт на протяжении всей моей жизни не отпускал меня. Начиная с Зареченской школы, в которой мы сдавали нормативы, с Чулковского лагеря, где также активно занимались спортом, после армии в ОВД города Скопина - физическая активность везде была в приоритете, - говорит Василий Иванович. - После отставки устроился на работу в отдел по физической культуре и спорту Скопинского района тренером по волейболу и по сей день здесь работаю, прививая детям любовь к спортивным состязаниям. Тренирую женскую команду Скопинского района и девушек ДЮСШ Скопинского района.

«Хороший и очень отзывчивый человек»

За сравнительно небольшой промежуток времени скопинские волейболисты неоднократно были победителями и призерами соревнований на разных уровнях. Двукратными победителями зональных этапов Чемпионата области и двукратными победителями чемпионата города Скопина.

- Тренировки у нас проходят три раза в неделю по два часа. Летом мы занимаемся на песке, а в холодное время года в спортзале. Спорт - это отличный стимул держать себя в форме, - говорят юные спортсменки ДЮСШ Скопинского района Ася Хабибова и Вера Федорова.

- Василий Иванович очень хороший и отзывчивый человек. Ведь он всегда нам помогает и не только в ситуациях, связанных с занятиями спортом. Он всегда придет на помощь, окажет поддержку, сам отвезет и привезет с тренировок и турниров. В этом году у нас, например, были зональные соревнования, но на них мы проиграли в финале, заняв лишь второе место. Соответственно на областное первенство мы не попали, а вот в 2020 году в районе мы стали лучшими, но тогда из-за пандемии областные соревнования отменили, - поделилась капитан волейбольной команды Евгения Кузнецова.

Редким поражениям девушки не огорчаются, а, наоборот, взяв всю волю в кулак, усердно тренируются, чтобы в новом сезоне обязательно стать первой командой Скопинского района. И с таким тренером, как Василий Поликарпов, у них непременно это получится.

СКАЗАНО

«Самое главное богатство для каждого человека – это здоровье»

Параллельно с тренерской работой Василий Поликарпов сам активно продолжает заниматься спортом и участвует в спартакиаде трудящихся по различным видам спорта.

- Анализируя пройденный жизненный путь и тесную связь со спортом, я ни на минуту не пожалел о том, чем занимаюсь. Ведь самое главное богатство для каждого человека – это здоровье. А спорт и здоровье - это две неразделимые вещи. Чего я всем и желаю – занимайтесь спортом и будьте здоровы, - поделился своим жизненным кредом Василий Поликарпов.

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