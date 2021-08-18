Избегайте, обращайтесь, не тяните: пять просьб священника после посещения красной зоны

По словам священника, некоторые молодые люди сгорают буквально за считанные дни. Фото с личной страницы Дмитрия Фетисова в Instagram.

Священник рязанского Николо-Ямского храма Дмитрий Фетисов высказался, после того как побывал в красной зоне. На своих страницах в социальных сетях батюшка рассказал о своих субъективных наблюдениях.

«Всем известная хворь стала много злее. Сейчас очень часто заражаются и тяжело болеют довольно молодые люди. Некоторые сгорают буквально за считанные дни. У многих сравнительно небольшое поражение легких, но сатурация очень низко падает. Нередко, при незначительном поражении, развивается тромбоз или скачет сахар у людей, доселе не страдавших такими недугами, - написал отец Дмитрий и обратился с пятью просьбами к рязанцам.

Просьбы священника после посещения красной зоны:

1. Избегайте людных мест. Сейчас это не сложно сделать. Если есть возможность, то выезжайте на природу, дачу. Вспомните про заброшенный домик в деревне. Поверьте, после сегодняшнего посещения красной зоны я убежден - сейчас самое время самоизолироваться максимально.

2. Не паникуйте. Это только повредит. В конце-концов, все в руках Божиих. Да и позитивный настрой при тяжелых обстоятельствах - это самое главное.

3. Вовремя обращайтесь к врачу. Очень много запущенных случаев из-за того, что заболевшие тянули с обращением до последнего.

4. После выздоровления, по согласованию с доктором, пейте кроверазжижающие препараты еще хотя бы три месяца.

5. Не тяните с вызовом священника в красную зону к своим близким, которые вас об этом просят. Иногда согласования могут занять длительное время. Ведь в больницах свой режим и перегруженные медики объективно не всегда могут пустить в закрытый объект священника. Иногда человеку резко становится плохо, и он может скоропостижно скончаться, не успев причаститься и пособороваться...

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