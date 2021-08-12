Рязанская паралимпийка Коновалова выступит с инициативами после инцидента в ТРЦ «Премьер»

Светлана Коновалова.

Паралимпийская чемпионка из Рязанской области Светлана Коновалова выйдет на федеральный уровень с инициативами по отстаиванию интересов маломобильных граждан. Они будут касаться, прежде всего, доступности среды и соблюдению прав инвалидов.

Напомним, именно Светлана Коновалова попала в неприятную ситуацию месяц назад - в июле, когда ее не пустили на инвалидной коляске в один из бутиков ТРЦ «Премьер». Тогда этот инцидент получил широкую огласку.

После случившегося уполномоченный по правам человека Рязанской области Наталья Епихина и сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Красов провели мониторинг доступной среды торговых центров, в том числе «Премьера».

«Надзорные органы сейчас работают по нашему обращению, руководство торгового центра провело разъяснительную беседу со всеми арендодателями», - написал Красов.

Теперь сопредседатель ОНФ встретился с самой Светланой Коноваловой в Шиловском районе. Обсуждались проблемы реализации программы «Доступная среда». Светлана поделились проблемой товарища, который получил квартиру в доме, не оборудованном пандусом.

«Обсудили также ряд системных проблем. Готовим предложения для отстаивания на федеральном уровне. Светлана решила эту ситуацию не спускать на тормозах, будет биться за права маломобильных граждан. В очередной раз проявляется её по-настоящему боевой характер. Будем работать вместе», - высказался общественник.