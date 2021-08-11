Рязанские справороссы потребовали реформировать пенсионную систему

Общее мнение участников конференции: пенсионную реформу – отменить, пенсии – повысить, Пенсионный фонд – ликвидировать.

В ходе пресс-конференции было внесено предложение по изменению пенсионной системы в стране – это отмена пенсионной реформы, возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам и введение наследственной пенсии. В список сопутствующих мер также вошли увеличение размера пенсий и ликвидация Пенсионного фонда России как ненужного посредника.

«Наши требования очень просты – отменить пенсионную реформу в том виде, в котором она была принята. Вернуть прежний пенсионный возраст – 55 лет для женщин, 60 лет – для мужчин и ликвидировать Пенсионный фонд как инструмент работы с пенсионерами», – заявил в ходе пресс-конференции депутат облдумы Григорий Парсентьев.

Участники также отметили, что в первой половине 2021 года наблюдалось сокращение пенсий. При этом, предусмотренная законодательством индексация не превышает реальный уровень инфляции.

Партийцы в Государственной Думе не раз вносили на рассмотрение законопроекты, корректирующие пенсионную систему. Однако все инициативы парламентское большинство не поддержало.

Напомним, по данным Минтруда, средний размер пенсии в России на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля. В Рязанской области этот показатель остановился на уровне в 15 098 рублей.