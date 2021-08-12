Видел Сталина, писал Ворошилову… Рязанский ветеран раскрыл секрет долгожительства

Секрет долголетия Алексея Васильевича Чумкова - в квашеной капусте.

24 июля 2021 года ветеран конструкторского бюро «Глобус» Алексей Васильевич Чумаков отметил 90-летие. Ребенком он встретил войну, получил образование в МАИ, а потом 40 лет посвятил работе в бюро.

Родился Алексей Васильевич в 1931 году в небольшом частном доме в Комсомольском переулке, неподалеку от железнодорожной станции «Рязань-1». В 1941 году вместе с матерью – Ольгой Сергеевной - Алексей отправился в эвакуацию на станцию Земетчино в Пензенской области. Учебу начинал заново, вливался в коллектив, помогал матери… Но вскоре семья вернулась в Рязань.

От МАИ до бомбардировщика

После окончания школы Алексей решил поступать на физический факультет в МГУ, но из-за высокого конкурса прошел только на физмат рязанского пединститута. На третьем курсе, согласно постановлению правительства за подписью Сталина, его как студента физмата перевели в Московский авиационный институт на специальность «Авиационная радиотехника».

Образование в МАИ давали серьезное - восемь часов лекций ежедневно, практика на станках. Когда в 1953 году умер Сталин, Алексей Чумаков с товарищем посетил масштабные похороны, а до того – он видел вождя живым во время демонстрации.

По распределению выпускника МАИ в 1954 году отправили в Дарницу под Киевом, но в том же году призвали в армию и направили в Красноярск в школу земного обеспечения самолетовождения. Изучать физику заново вместе с бывшими школьниками выпускнику МАИ было неинтересно, и он написал письмо Председателю Президиума Верховного Совета СССР Клименту Ворошилову. Вскоре его перевели в Алтайский край на обслуживание радиоаппаратуры реактивного бомбардировщика ИЛ-28… (читать подробнее о судьбе Алексея Васильевича Чумакова).

«Ешьте квашеную капусту»

С 1996 года Алексей Васильевич на пенсии, но интереса к жизни не потерял: рыбалка, грибы, ежедневные пешие прогулки по пять километров… а еще капуста.

- Возможно, секрет моего долголетия в… квашеной капусте. Я выращивал ее сам, заквашивал по традиционному русскому рецепту и постоянно употреблял в пищу. Рекомендую всем! А еще, конечно, любите жизнь, больше двигайтесь, мыслите с юмором и позитивом, - пожелал ветеран.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!