К 90-летию ветерана РКБ «Глобус» Алексея Чумакова

Алексею Чумакову всегда есть, что хорошего сказать бывшим коллегам и соратникам.

В наши дни долгожители вызывают восхищение и уважение. У героя нашей публикации Алексея Васильевича ЧУМАКОВА сложилась непростая судьба: ребенком встретил войну, получил образование в МАИ, 40 лет посвятил РКБ «Глобус», удостоен правительственной награды в Кремле. 24 июля он отметил 90-летие, и, присоединяясь к поздравлениям его родных и коллег, мы хотим познакомить читателей с его яркой судьбой.

Война со школьной скамьи

В далеком 1931 году в городской рязанской семье появился на свет долгожданный сын Алексей. Его детство прошло в небольшом частном доме в Комсомольском переулке, неподалеку от железнодорожной станции Рязань-1. Мать Ольга Сергеевна работала сотрудницей госбанка. Отец Василий Иванович был участником Первой мировой воны, имел ранение, и в мирные годы трудился главным бухгалтером депо «Рязань-1». После Великой Отечественной войны он занимал пост председателя райисполкома Железнодорожного района Рязани.

Безоблачное детство оборвала весть о начавшейся Великой Отечественной войне. Алексей только окончил 2-й класс железнодорожной школы №17, в здании которой сейчас располагается один из корпусов Рязанского госуниверситета.

- Первое, что запомнилось – бомбардировка района недалеко от нас. Одна из бомб попала в рынок около вокзала. Были жертвы и раненные. Наша родственница – двоюродная сестра отца – получила тяжелые травмы. Еще одна бомба попала в дрезинное депо, - вспоминает те страшные дни Алексей Васильевич.

В 1941 году вместе с матерью Алексей отправился в эвакуацию на станцию Земетчино в Пензенской области. Пришлось начинать заново учебу, вливаться в коллектив, помогать матери справляться с тяготами военной жизни. Но вскоре семья вернулась на малую родину, и младшеклассник вновь сел за знакомую парту. Со школы Алексей Чумаков увлекался спортом, всерьез играл в баскетбол, даже входил в сборную города Рязани. С 1949 года он остается преданным болельщиком московского «Динамо».

Отдых на природе вдохновлял на новые проекты.

Выживали в те годы, как могли. Летом школьник трудился в Троицком колхозе под Рязанью. Вместе с двоюродным братом Николаем ходил на рыбалку, пока в 1944 году того не призвали в армию. Родная сестра Лидия удивила тем, что в том же году заработала для семьи 2 мешка зерна, будучи трактористкой в Рыбновском районе. В дальнейшем училась и стала кандидатом химических наук, работала в институте физической химии у академика П. А. Ребиндера. О ней была заметка в «Комсомольской правде» «Молодой ученый». Невзгоды и опасности подстерегали «детей войны» на каждом шагу, и далеко не все мальчишки пережили военные будни.

От Сталина до Ворошилова

После окончания школы Алексей Чумаков решил поступать на физический факультет в МГУ, но из-за высокого конкурса прошел только на физмат рязанского пединститута. На третьем курсе, согласно постановлению правительства за подписью Сталина, его как студента физмата перевели в Московский авиационный институт на специальность «Авиационная радиотехника» Образование в МАИ давали серьезное - 8 часов лекций ежедневно, практика на станках. Когда в 1953 году умер Сталин, Алексей Чумаков с товарищем посетил масштабные похороны, а до того – он видел вождя живым во время демонстрации.

По распределению выпускника МАИ в 1954 году отправили в Дарницу под Киевом, но в том же году призвали в армию и направили в Красноярск в школу земного обеспечения самолетовождения. Изучать физику заново вместе с бывшими школьниками выпускнику МАИ было неинтересно, и он написал письмо Председателю Президиума Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилову. Вскоре его перевели в Алтайский край на обслуживание радиоаппаратуры реактивного бомбардировщика ИЛ-28. Через 2 года он прошел курсы офицеров запаса в Новосибирске, и в декабре 1956 года демобилизовался.

«Он всегда на острие технической мысли»

Алексей Васильевич Чумаков поступил на работу в РКБ «Глобус» в самом начале 1957 года на должность инженера. Один из масштабных его проектов в 60-е годы – разработка аппаратуры 5Р47, которая в 1967 году была принята на вооружение. За успешное выполнение госзадания по созданию ЗРС С-200 правительство в 1968 году наградило разработчиков, включая героя нашей публикации. В торжественной обстановке, в Кремле он получил высокую правительственную награду.

В карьере Алексея Васильевича было немало встреч с участием высокопоставленных лиц.

В целом, в его судьбе немало встреч с высокопоставленными лицами - конструктором зенитных ракетных комплексов Б.В. Бункиным, маршалом П.Ф. Батицким, президентом Академии наук СССР А.П. Александровым… Алексей Васильевич сам удивлен, как на его профессиональную карьеру повлияли два президента США. После визита президента Никсона в СССР в 1973 году в следствие заключения Соглашения об ограничении ПРО, бригаду Чумакова расформировали. А в 1983 году Рейган объявил о стратегической оборонной инициативе, и в РКБ «Глобус» начались работы по «космической» тематике. Бригаду 062 возглавил Алексей Васильевич. Одна из его бывших коллег Нина Владимировна ЦЫГАНКОВА вспоминает:

- Алексей Васильевич был начальником бригады, где мы работали над системами контроля бортовой аппаратуры самолетов. Он относился к нам по-отечески, опекал, помогал в работе, но был требовательным. Бригада работала эффективно под его началом. Алексей Васильевич по натуре человек воспитанный, скромный, порядочный, никогда не позволял себе некорректного отношения к подчиненным. Всегда держал слово и отстаивал наши интересы. Хлопотал за тех, кому тяжело. Он выезжал на государственные испытания аппаратуры - высочайшего уровня, с генералами. Очень грамотный инженер он всегда был на острие технической мысли. Когда началась компьютеризация, то первыми, кто овладел новыми ПК, стал Алексей Васильевич и его заместитель Анатолий Иванович Шватров. По случаю юбилея желаю ему и его близким крепкого здоровья, а все остальное у него есть. Его года – его богатство.

Алексей Васильевич в кругу старых товарищей и коллег.

Квашеная капуста с юмором

После выхода на пенсию в 1996 году Алексей Чумаков покинул «Глобус», но никогда не забывал родное предприятие, коллег и соратников. Инженер 1 категории научно-технического отдела Ирина Викторовна БЫРЕЕВА вспоминает:

- Алексей Васильевич – замечательный руководитель и великолепный человек. Отзывчивый и внимательный, спокойный и рассудительный, очень ответственный, добрый и отзывчивый. Я проработала с ним всего два года, но позже мы много раз встречались за пределами «Глобуса», и общались, как близкие дорогие люди. Он буквально светится изнутри. Желаю ему доброго здоровья, прежде всего, и сохранять любовь к жизни, окружающим, спорту.

Алексей Чумаков регулярно посещал демонстрации.

Помимо теплого общения с бывшими коллегами Алексей Васильевич помог увековечить память о предприятии. При его участии вышли в свет две книги о РКБ «Глобус». Редактор этих изданий, еще один легендарный сотрудник предприятия Станислав Павлович КОНДРАШОВ выражает коллеге искреннюю признательность за преданность делу:

- Алексей Васильевич проявил себя серьезным руководителем и сумел даже в сложные 90-е добиваться финансирования проектов, умел дипломатично вести переговоры. После выхода на пенсию он остается неравнодушен к истории РКБ «Глобус», и внес лепту в сохранении истории нашего поколения. Желаю ему воспользоваться заветом артистки А. Яблочкиной и на свое 90-летие уже созывать гостей на 100-летний юбилей!

На пенсии Алексей Васильевич сохранил интерес к жизни: оставался заядлым рыболовом, ходил по 5 км в день, ездил в лес за грибами. Его во всем поддерживали дети Татьяна и Сергей, которые пошли в профессии по стопам отца, и супруга Галина Васильевна, 30 лет посвятившая озеленению Рязани. Алексей Васильевич по сей день увлечен садоводством, а сам он уверяет:

С ветеранами на сцене: Ветеранский состав РКБ «Глобус».

- Возможно, секрет моего долголетия в… квашеной капусте. Я выращивал ее сам, заквашивал по традиционному русскому рецепту и постоянно употреблял в пищу. Рекомендую всем! А еще, конечно, любите жизнь, больше двигайтесь, мыслите с юмором и позитивом.

КСТАТИ

Алексей Васильевич Чумаков приходится двоюродным братом «хозяйке города» выдающемуся мэру Рязани Надежде Чумаковой. Они были дружны и в молодости, и в зрелые годы. По его воспоминаниям, он проведывал ее, угощал яблоками из своего сада и спрашивал, как же ей удалось так благоустроить Рязань? На что она отвечала: «Это не я». Природная скромность – их семейная черта.

Алексей Чумаков на одной из демонстраций.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Генеральный директор РКБ «Глобус» Николай Васильевич ГОЕВ:

- Мы благодарны Алексею Васильевичу за неоценимый вклад в развитие нашего предприятия. Он проявлял истинный героизм и самоотдачу в работе, подходил к делу творчески, был высококвалифицированным специалистом, во многом – первооткрывателем. Желаем ему долгих лет жизни и крепкого здоровья!