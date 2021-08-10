Ошеломляющие результаты экспертизы: какое мороженое продают в Рязани

География продаваемого в Рязани мороженого очень широка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чем охладиться в летнюю жару? Кто-то предпочитает холодный квас, а многие выбирают мороженое. В этом есть резон: организм получает на время прохладу, дополнительные калории, а из-за отсутствия в составе алкоголя его можно употреблять и детям, и взрослым в любое время суток.

Многие из нас помнят «тот самый вкус» советского пломбира за 20 копеек, вполне заслуженно считая его эталоном качества. В то же время даже в СССР, несмотря на единые стандарты, вкус мороженого в разных регионах был разным. Очень ценилось московское мороженое - сливок и сахара там не жалели, рязанское было похуже, но вполне съедобное.

Сейчас география продаваемого у нас мороженого очень широка - на прилавках можно найти не только российское, но и белорусское, казахское. Делают этот продукт и прямо на месте - в кафе, ресторанах, торговых центрах.

Но такое ли оно вкусное и соответствует ли стандартам качества? Это нам предстояло выяснить.

В Рязани можно найти мороженое не только российских, но и зарубежных производителей.

Довезти в целости и сохранности

Самая большая проблема заключалась в том, что мороженое надо доставить в лабораторию в более-менее твердом виде. А на улице в день закупки было +28. В тени. Поэтому в багажнике автомобиля был сооружен мини-холодильник: коробка с 3 килограммами льда, защищенная тонкой, но фольгированной туристической пенкой. И сами места закупки на маршруте мы скомпоновали так, чтобы они были максимально близки друг к другу.

Пломбир «ВкусВилл» и «Отличник» были куплены на Театральной площади, «Чистая линия», «Вологодский пломбир», «Эконива» и «Беларускi пламбiр» - в гипермаркете «Глобус», «Коровка из Кореновки» и «Бодрая корова» в «Пятерочке» на ул. Советской Армии, «Макдональдс» - в фирменной точке в Дашково-Песочне. Последний образец, ввиду его ресторанного происхождения, пришлось везти в руках…

Уже в ветеринарной лаборатории мы извлекли из упаковки все мороженое и переложили его под видеозапись в пронумерованные контейнеры - чтобы эксперт не знал, что он проверяет, дабы избежать предвзятого отношения к тому или иному бренду.

На вкус не понравилось почти ничего…

Еще по одному образцу мы оставили для дегустации в редакции. К моменту перекладывания в тарелки мороженое уже сильно подтаяло, и зачастую дегустаторы пробовали молочный сироп.

По жаропрочности лидером оказалась «Коровка из Кореновки», а вот «Эконива» из упаковки просто вытекла. Вот как разделились мнения по образцам:

1. Вкус однородный, сильный запах ванили. Неярко выраженный вкус. Больше походит на сладкую молочную смесь.

2. Сладковатое. Приятное. Долго не тает. Как дешевый рожок, пластилиновый.

3. Походит на сливочное. Приторно-сладкое. Похоже на взбитое молоко с сахаром.

4. Баланда желтого цвета, манкой пахнет, приторное. Странное. Очень водянистое. Вкус сгущенки.

5. Невкусное. Однородное. Вкус взбитого белкового крема.

6. Очень невкусное, химическое. Безвкусное, сладкое.

7. Вафельный вкус. Но нормальное. Как будто сделано из сухого молока, напоминает детскую смесь.

8. Вкусное, нормальное, не слишком сладкое. Меньше всего похоже на что-то сливочное.

9. Больше похож на пломбир. Без ярко выраженного вкуса мороженого.

Кто же скрывался за обезличенными номерами?

1. «Макдональдс»;

2. «Коровка из Кореновки»;

3. «Бодрая корова»;

4. «Эконива»;

5. «Чистая линия»;

6. «Беларускi пламбiр»;

7. «Отличник»;

8. «Вологодский пломбир»;

9. «ВкусВилл».

Осталось ждать результатов лабораторных анализов…

Нарушение есть только у одного

Через неделю пришли результаты исследования образцов на жирно-кислотный состав. Но что взять за ориентир?

- Стандарта по ЖКС для мороженого не существует, - говорит эксперт по молоку и молочной продукции Рязанской областной ветеринарной лаборатории Григорий Заболотин, - поэтому я бы рекомендовал ориентироваться на нормативы для сливочного масла.

Что мы и сделали (см. таблицу ниже). Результат оказался не самый лучший, но приемлемый. Лишь в одном образце нашли несоответствие по одному из показателей - пальмитиновой кислоте. Да и в остальных образцах этот показатель был у верхних границ норматива.

Стандарта по жирно-кислотному составу для мороженого не существует. Фото: Александр ГЛУЗ

- Это связано с особенностью состава коровьего молока, с преобладанием насыщенных жирных кислот, - добавляет Григорий Заболотин, - а причиной может быть либо сезонность, либо состав кормов крупного рогатого скота.

Разумеется, в современные корма крупного рогатого скота давно уже входит не только сено или силос, но мощные добавки, в том числе с пальмовым жиром (таким образом при дойке молоко уже содержит его). Конечно, есть вероятность и прямой инъекции пальмового жира в молоко, из которого впоследствии готовится мороженое. Но для этого нужны более глубокие исследования профильных органов. Наша экспертиза определяет тех, кто находится в группе риска и кого имеет смысл проверить в первую очередь.

«Бронзу» получило мороженое из «Макдональдс».

Итак, самым лучшим оказалось мороженое «ВкусВилл», а в аутсайдерах - «Отличник», сделанный с нарушением жирно-кислотного состава. Правда, и стоит он дешевле. Однако, у тех образцов, которые оказались между этими крайними результатами, высокая цена не гарантировала отличного качества, а даже наоборот: так, «серебро» и «бронзу» получили соответственно мороженое «Бодрая корова» за 40 рублей/100 г, и «Макдональдс» за 33 рубля/98 г. Близка к ним по показателям «Коровка из Кореновки», а вот следом за ней результаты резко ухудшаются: возрастает содержание пальмитиновой кислоты, падает содержание олеиновой и стеариновой кислот - профиль все более отдаляется от эталона молочного жира. Примечательно, что «Макдональдс» вообще мог бы стать исключением из общего списка, ибо это молочное мороженое, а все остальные относились к категории «пломбир», то есть, по уверениям производителей, были сделаны из сливок.

Результаты экспертизы приведены в таблице. А что выберете вы для себя - решайте сами.

Результаты экспертизы мороженого в Рязани.

МНЕНИЕ ДИЕТОЛОГА

А так ли полезно мороженое?

Сколько его можно съесть? Об этом мы спросили рязанского врача-диетолога Нину Срослову:

- Мороженое - питательный и легкоусвояемый продукт, содержащий молочный белок высокой биологической ценности. Несмотря на то, что в нем содержится довольно много сахара, до 15%, оно имеет средний гликемический индекс – около 60 единиц, это меньше, чем у белого хлеба. Поэтому употребить в день пару стограммовых порций можно вполне без ущерба для вашей талии.

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