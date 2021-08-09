Работники РНПК привезли из Уфы две победы

Фото: РНПК.

Хорошо делать свое дело – должностная обязанность каждого. А вот стремиться делать его лучше всех – черта характера, присущая далеко не всем. Именно для таких людей в компании «Роснефть» ежегодно проходит конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Лучшие из лучших

В этом году финал XVI смотра-конкурса «Лучший по профессии - 2021 среди дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть» проходил в Уфе. Лучшие сотрудники «Роснефти» рабочих и инженерных специальностей из добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий соревновались в профессиональном мастерстве. Из 600 участников, которые представляли более ста дочерних обществ НК «Роснефть», двое рязанцев показали лучшие результаты в своих номинациях.

Алексей Клиншов стал первым в номинация «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», Сергей Чураков взял золото в номинации «Приборист контрольно-измерительных приборов и автоматики». Победителей и призеров финального тура смотра-конкурса наградили дипломами и памятными наградами. Все они победители заводских этапов, направленные на финал для представления своих предприятий.

Не останавливаться на достигнутом

Алексей Клиншов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, работает в Рязанской НПК с 2017 года:

- В конкурсе профмастерства я участвовал впервые. Хотел проверить свои силы, но сразу поставил себе цель – бороться за 1 место. Очень рад, что у меня все получилось. Надеюсь, что победа в конкурсе поможет мне в профессиональной росте.

Сергей Чураков, приборист контрольно-измерительных приборов, пришел работать на завод в 2013 году сразу после окончания колледжа электроники:

Это была уже вторая моя попытка попасть в финал. В прошлый раз я занял второе место на заводском этапе. Это усилило мое желание лучше подготовиться и выступить через год. Это был очень интересный и полезный опыт.

НАША СПРАВКА

Смотр-конкурс «Лучший по профессии» является важной частью программы корпоративного обучения и смотром профессионального мастерства работников компании. Он способствует распространению передового опыта работы, внедрению новых технологий, повышению престижа рабочих профессий, культуры производства и ответственности за безаварийную работу. Для работников участие в конкурсе такого масштаба - не только возможность проверить свои знания, навыки и умения, повысить профессиональную подготовку, но и возможность обменяться опытом, наладить взаимодействие. РНПК проводит конкурсы профессионального мастерства ежегодно, 19 лет подряд.

КСТАТИ

Объективную оценку знаний, умений и навыков конкурсантов, в том числе в области промышленной и пожарной безопасности, а также охраны труда, обеспечивало более 140 председателей и членов жюри из руководителей профильных подразделений управления «НК «Роснефть» и дочерних предприятий, признанных профессионалами в своем деле. При

организации мероприятия особое внимание было уделено COVID-безопасности.