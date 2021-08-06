Пенсионная система требует немедленной реформы

По мнению политиков, сегодняшнего размера пенсий явно не достаточно. Фото: архив "КП".

Ранее СМИ сообщали, что Российская Трехсторонняя комиссия рассмотрела бюджет ПФР. Ожидается, что в 2024 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров превысит 20 тысяч рублей. При этом ежегодная индексация составит от 5,5% до 5,9%.

Правда, по мнению некоторых экспертов, столь незначительное повышение пенсий не сможет превысить реальный уровень инфляции в стране.

По их мнению, уже в мае этого года реальный размер пенсий упал на 0,5% из-за ускорения инфляции. Притом речь шла только о номинальной инфляции, зафиксированной Росстатом. Если же реальная инфляция сохранится на уровне 10% в год, цены будут удваиваться раз в семь лет. На этом фоне повышение средней страховой пенсии до 20 тысяч рублей в 2024 году выглядит издевательством.

В связи с этим многие общественные и политические деятели полагают, что пришла менять пенсионную систему. В частности, лидер думской фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил стимулировать людей переходить на «белую» зарплату и платить отчисления на будущую пенсию, ликвидировать Пенсионный фонд и срезать непрофильные расходы, установить пенсионные взносы для богатых, чтобы с доходов выше 1,5 млн они платили, как все, 22%, а не 10%.

Тем временем по теме пенсионного обеспечения высказываются и другие политические силы. Например лидер КПРФ Геннадий Зюганов подверг критике размер нынешних пенсий. По его мнению, пенсии россиян по отношению к ценам на основные продовольственные товары снизились в среднем на 10%. Пенсионная реформа нанесла невосполнимый удар по населению.

В ЛДПР также озабочены пенсиями россиян и даже внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. По мнению либерал-демократов, отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам. Учитывая низкие размеры страховых пенсий, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать.

НАША СПРАВКА

Напомним, по данным Минтруда, средний размер пенсии в России на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля. В Рязанской области этот показатель остановился на уровне в 14 399 рублей.