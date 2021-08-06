Рязанское село Заокское пообещали обеспечить водой к 17 сентября.

Село Заокское расположено всего в нескольких километрах от Рязани, на противоположном берегу Оки. Горожанам оно знакомо по новостям о весенних разливах, когда населенный пункт оказывается фактически на острове, и людей перевозит туда и обратно рейсовый теплоход. Или по молочному фестивалю «За Окой пасутся ко…», где проходил конкурс красоты для коров.

Однако два года назад местным коровам стало не до фестивалей. Да и жителям тоже – артезианская скважина, из которой село получает воду, забилась илом, количество подаваемой влаги стало падать. Струйки из труб становились все тоньше и тоньше.

– Куда мы только не обращались за эти два года, – рассказывает глава Заокского сельского поселения Нина Судачкова, у которой под началом села Заокское и Коростово. – И в управляющую компанию, и в местный районный «Водоканал», и в администрацию. Везде о нашей проблеме знали.

Знали, но не торопились решить. То бюджет на год был уже принят, то коронавирусная инфекция началась, а Заокское сельское поселение, откуда даже личные подсобные хозяйства традиционно поставляют молочные продукты в Рязань и даже в Москву, попало под одно из первых ударов пандемии. Начальству было не до водоснабжения.

Проблему подняли активисты Общероссийского народного фронта. Пригласили телевидение, показали, как 80-летние бабушки вынуждены мыться в речке, потому что воды дома не хватает.

– До 2019 года у нас была своя управляющая компания, ЖКХ «Заокский», – рассказала Нина Судачкова. – А потом вышло постановление, и полномочия по водоснабжению были переданы в район.

Локальная «засуха» продолжалась примерно два года: районные власти ничего не делали со скважиной.

К решению вопроса ОНФ подключил депутатов. Чиновники отвечали, что составлены планы, что по ним вот это должно быть сделано тогда-то…

– Нужно руководствоваться прежде всего интересами жителей и здравым смыслом, а не формальными подходами, – заявил депутат облдумы Владислав Сафронов, поставивший вопрос о чистой питьевой воде для сел Рязанского района.

Проблема поднялась на уровень депутата Госдумы Андрея Красова.

– Уже август, – рассказал он. – Жара не спадает, огороды требуют полива, скотина хочет пить. Да и люди не железные. Видите, сколько в Заокском пожилых людей. 5 августа в доме культуры поселения состоялась встреча депутата с жителями села. На нее пригласили заместителя главы Рязанского района Дениса Турханова. Тот доложил, что наконец-то все вопросы улажены, работы должны начаться 17 августа.

– Но лето в самом разгаре! – настаивали депутаты. – Вы бы еще сказали, что в следующем году воду в полном объеме дадите.

– Дело в финансировании, – оправдывался чиновник.

– Документация у вас есть! Финансирование выделено! Мы еще в апреле-мае говорили вам, что эти деньги найдены, они заложены, они будут. Надо было изыскать резервы, все бросить и заняться вопросами обеспечения людей.

Андрей Красов встретился с зампредом областного правительства Евгением Беленецким. Там все и решилось.

– 17 августа подрядчик приступит к работе, срок него до 17 сентября. Вообще на такие работы отводится по нормативам 45 дней, но мы смогли добиться, чтобы уложились в месяц. – Меня командир дивизии учил, что из выполнения своих обязанностей не стоит делать подвиг, – заметил Андрей Красов, когда-то возглавлявший воздушно-десантное училище. – Отсутствие воды в жаркое время можно смело называть ЧП!

Если 17 сентября вода не пойдет в дома в прежнем объеме, депутаты обещали вызвать надзорные органы для проверки ситуации.

– Семнадцатого числа мы приезжаем с кружкой открывать вентиль, – подвел итог Владислав Сафронов.