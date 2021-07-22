Рязанские коммунисты и комсомольцы возложили цветы к Вечному огню

Рязанские коммунисты и комсомольцы провели памятную акцию в День памяти и скорби.

Участники держали в руках алые знамена, напоминая, что цвет Великой Победы Советского народа – красный. В акции приняли участие преимущественно молодые люди. Это стало возможным благодаря системной работе коммунистов по патриотическому воспитанию молодежи. Ребята под руководством Первого Секретаря Обкома КПКР М.Н.Тюриной возложили гвоздики в память о советских воинах-героях, сложивших жизни, защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков.

"Мы должны сделать все для того, чтобы сохранить историческую правду о решающей роли СССР в разгроме фашизма. Наша страна понесла колоссальные потери, нет семьи, которой бы не коснулась война. Поэтому Компартия Коммунисты России продолжит практику проведения патриотических мероприятий, привлекая к ним значительное количество молодежи. Убежден, что на примере героев борьбы с фашизмом необходимо проводить системное воспитание школьников и студентов, прививать ребятам чувство патриотизма. "Никто не забыт и ничто не забыто" — под этим лозунгом прошло сегодняшнее памятное возложение", — отметил организатор акции, общественно-политический деятель Михаил Матико.