Депутат ЛДПР Дмитрий Панкин: В Рязани нет системы организации движения общественного транспорта

Эта история не нова. Несколько лет назад чиновники горадминистрации Рязани, вероятно, небескорыстно, сделали упор на коммерческих перевозчиков. И те, располагаясь на наиболее выгодных городских маршрутах, буквально подавили муниципалов. Автоколонна 1310 была признана банкротом, остатки коллектива перевели в Управление рязанского троллейбуса, объединив предприятия. И, казалось бы, муниципальный перевозчик начал возрождаться из пепла, как птица Феникс. Однако неуклюжие кадровые решения привели к тому, что профессионалы в этой сфере покинули свои должности в городской администрации.

- Новый начальник транспортного управления, сколько его не увещевай, разработкой модели развития общественного транспорта не занимается – его профессионализм вызывает большие опасения в том, что он сможет выровнять ситуацию, - заявил, в частности, депутат фракции ЛДПР Дмитрий Панкин. – Решения, которые принимаются сейчас, скорее всего приведут к уничтожению муниципального общественного транспорта. Говоря простым языком, «поляну для кого-то расчищают», при этом буквально расправляясь с неугодными властям коммерческим перевозчиками.

При этом парламентарий подчеркнул, что мнение жителей Рязани чиновники не учитывают.