После обращения заборьевского депутата о сливе нечистот рядом с жилым сектором возбудили административное дело

Марина - копипаст

В результате обращение депутата Заборьевского сельского поселения от партии «Яблоко» Анатолия Киввы в областное министерство природопользования и экологии о нарушении порядка обращения с отходами свою должность покинул Иван Никушкин, директор МУП ЖКХ «Быт» – предприятия, которое сливало отходы в почву в селе Заборье рядом с жилыми домами.

Ранее жители неоднократно жаловались на слив нечистот рядом с их домами. Анатолий Кивва направил обращение в областное Минприроды по факту нарушения порядка обращения с отходами. Речь идет об отходах человеческой жизнедеятельности – в крупнейшем пригородном селе с активной коттеджной застройкой их сливают прямо в поле.

Кивва считает, что местное коммунальное предприятие сливает канализацию с частных домов, и, возможно, соседних населенных пунктов в поле возле жилой зоны. По всей округе распространяется ужасный запах, а рядом с местом, куда сливают нечистоты, протекает ручей, который впадает в реку Солотчу и далее – в Старицу.

В местном чате люди массово сообщали о машинах-ассенизаторах, замеченных вблизи улицы Ключевой, и ужасном запахе, который распространяется над этой местностью.

Минприроды возбудило дело об административном правонарушении.