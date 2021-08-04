Гепатит А: сезонный подъем или эпидемия? Рязанцы поступают в больницы, врачи дают советы

Специалисты рекомендуют по возможности исключить купание не на официальных пляжах.

В начале второй декады июля по Рязани разнеслась информация, что инфекционные отделения больниц просто забиты пациентами с диагнозом «гепатит А» (часто называемым по одному из клинических проявлений - желтухой). Связывали это с плохим качеством воды, через которую передается зараза. Так совпало, что накануне в Рыбном, городе-спутнике Рязани, возникла проблема с водоснабжением: сначала из кранов потекла грязная вода, а потом у многих краны вообще стали сухими. Связаны ли эти события между собой? Давайте разберемся.

Дело не только в воде…

Сезонный всплеск заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) - от банальных пищевых отравлений до инфекций - происходит каждым летом. Это вполне объяснимо: продукты на жаре имеют свойство быстро портиться, да и к их обработке мы зачастую подходим спустя рукава. Недаром ту же дизентерию называют болезнью грязных рук.

- Вирус гепатита А передается воздушно-капельным путем, а также контактным путем, например, через посуду. Очень часто его можно подхватить, употребляя некипяченую воду, - говорит врач-гастроэнтеролог клиники «Медэкспресс» Юлия Балабанова.

- Неужели как при гриппе: человек чихнул - и уже передал другому желтуху?

- Нет, конечно. Но достаточно попить из стакана больного гепатитом А, чтобы подхватить эту инфекцию.

- Как видим, большую опасность для окружающих представляет зараженный человек. Если он знает о том, что болен, то способен предпринять нужные действия. А если нет?

- О том, что у человека гепатит А, понять сразу очень тяжело, - продолжает Юлия Николаевна, - ведь инкубационный период, когда он уже является носителем, но еще не знает об этом, длится около месяца. Начало заболевания очень похоже на классическое проявление ОРВИ – поднимается температура, появляется легкое недомогание, может быть даже кашель. И лишь потом начинают желтеть склеры глаз и кожа. То есть от момента заражения до момента появления характерных признаков болезни проходит около полутора месяцев.

- И как можно определить на ранних стадиях, что заболел?

- Только по анализу крови - начинает повышаться билирубин и ALT. Потемнение мочи и осветление кала появляются уже на острой стадии болезни.

- А в Рязани что сейчас происходит - начало эпидемии или просто сезонная вспышка?

- Пик заболеваемости гепатитом А как раз приходится на летние месяцы, с учетом инкубационного периода сдвигается на июль-август. Так что сейчас ни о какой эпидемии речи быть не может, так, обычный сезонный всплеск.

В общем, повода для паники пока нет.

Желтухи бояться - в речке не купаться

С практикующим врачом согласны и специалисты рязанского минздрава. 27 июля ведомство выпустило релиз, в котором говорится про «обыкновенный сезонный подъем заболеваемости». Но словам чиновников у нас верить не привыкли - ведь часто случалось, что «успокоительные» заявления, и не только связанные с эпидемиологической обстановкой, оказывались впоследствии, мягко говоря, не соответствующими действительности.

Поэтому, как говорят в народе, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Чтобы не подхватить гепатит А, да и, собственно любую другую кишечную инфекцию, надо соблюдать элементарные правила.

- По возможности исключите купание не на официальных пляжах. Хочешь не хочешь, а вода в рот попадет. Санитарные врачи Роспотребнадзора регулярно берут пробы воды на предмет бактериологического загрязнения и при малейших подозрениях пляж закрывают. Пока таких случаев не было, но профилактические меры приняты. Например, в этом сезоне закрыт пляж у Лысой горы в Солотче - там работает земснаряд по углублению дна, и неизвестно, что он поднимет в воду от многолетних отложений. Если же купаетесь в неофицальном месте, то надо это делать выше крупных населенных пунктов, где возможен сброс канализационных стоков, и крупных животноводческих комплексов.Также стоит избегать мест, вблизи которых пасется скот.

- Кипятите воду. В том числе ту, что течет из крана. Вирус гепатита А устойчив к воздействию хлора, и стандартное обеззараживание воды ему не страшно.

- Не есть и не пить из чужой посуды, особенно, если вы практикуете посещение неофициальных пляжей. Может, это звучит как призыв к сверхосторожности, но перспектива сделать из семьи лазарет малоприятна. Да, и алкоголь вирус не убивает, так что бутылка спиртного, передаваемая из рук в руки в дружеской компании, способна стать переносчиком заболевания - достаточно быть носителем болезни кому-то одному.

- Мыть все овощи и фрукты - неизвестно, где они лежали и кто к ним прикасался. Даже желательно обдавать кипятком для большей гарантии безопасности.

- А уж если появились признаки ОРВИ - настаивать на проведении биохимического исследования крови. Любая болезнь лучше лечится в начальной стадии, а не когда перейдет в острую форму.

Соблюдение всех этих правил позволит вам не пополнять статистку заболевших. Радует одно - гепатит А, в отличие от своих «собратьев» В и С, редко приводит к летальному исходу, и если это случается, то только в сильно запущенных формах, свойственных скорее маргинальной части населения. Будьте здоровы!

ОФИЦИАЛЬНО

По данным регионального минздрава, сейчас больные гепатитом А средней тяжести (легкая форма лечится амбулаторно) направляются в инфекционное отделение больницы №4 г. Рязани (взрослые) и инфекционный корпус детской ОКБ имени Дмитриевой. Заполняемость коек на конец июля составляет 80% во взрослом отделении и 50% - в детском.

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