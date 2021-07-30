Колокольный звон, ВДВ, КВН и музыка. Обнародована программа празднования Дня города

Праздничные мероприятия начнутся в День ВДВ.

30 июля, в пятницу в мэрии Рязани в ходе пресс-конференции рассказали подробности празднования Дня города. Заместитель главы администрации города Надежда Штевнина подчеркнула, что «главным условием для проведения больших праздников является эпидемиологическая обстановка». Ограничения на проведение массовых мероприятий все еще действуют , поэтому праздник будет проводиться в течение всей недели на разных площадках города.

Зеленый театр в ЦПКиО станет, по сути, главной концертной площадкой.

926-летие Рязани планируют начать отмечать со 2 августа. Стартуют мероприятия традиционно с молебна во славу города и церемонии возложения цветов к Мемориалу воинам. Затем состоится военно-спортивный праздник «Рязань – столица ВДВ» на стадионе «Спартак».

Взамен больших праздничных концертов мэрия организовала ряд мероприятий, которые будут проходить в течении недели по районам в рамках фестиваля «Район-Fest»:

Так, 3 августа концерт состоится в Железнодорожном районе в сквере у Рязанского Дворца молодежи, 4 августа - в Московском районе на площади перед «ДК «Приокский», 5 августа - в сквере имени А.В. Александрова, 6 августа в сквере у Дворца детского творчества и в Солотче на Монастырской площади.

И, конечно же, празднование Дня города не обойдется без спортивных мероприятий! С 5 августа в «Лесопарке» под мостом пройдут соревнования по настольному теннису и баскетболу. Участников разделят на возрастные категории, чтобы выровнять шансы на победу.

Самым насыщенным днем получится 7 августа. Нас ждет традиционная общегородская зарядка, квест-фестиваль «Код города-926», фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань», а также фестиваль «Арт-парк» в ЦПКиО и 6-й Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны».

Среди событий праздничной программы особо в администрации Рязани отметили первый музыкальный кубок КВН Губернатора Рязанской области. Он пройдет 7 августа в 19.00 на сцене Зеленого театра, а главным призом победителям станет поющий Косопуз в различной цветовой гамме. Также предусмотрено и денежное вознаграждение. Бороться за него с рязанской командой будут команды из Тулы, Нижнего Новгорода, Москвы и других городов. Вишенкой на торте станет выступление знаменитых гостей из высшей лиги КВН – команды «Триод и диод» из Смоленска.

Гостем кубка КВН в Рязани станет команда «Триод и диод». Фото из архива команды.

Завершит программу 8 августа концерт групп «ВАВИ», «Сан-Тропе» и Алины Перовой в Зеленом театре ЦПКиО.

Кроме того, на различных площадках в течение одного или нескольких дней будут действовать фотовыставки, посвященные Рязани.

Подробную афишу самых значимых мероприятий в рамках празднования Дня города приводим ниже, полный вариант – по ссылке.

2 августа

- 9:30, молебен во славу города Рязани (площадь перед Успенским собором Рязанского Кремля);

- 10:15, церемония возложения цветов к Мемориалу воинам, погибшим в локальных войнах (площадь им. Генерала армии В.Ф. Маргелова);

- 10:30, выставка военной техники (стадион «Спартак»);

- 11:00, военно-спортивный праздник «Рязань – столица ВДВ» (стадион «Спартак»)

3-6 августа, фестивали районов «Район-Fest»

- 3 августа, 18:00, праздник Железнодорожного района (сквер 50-летия Октября);

- 4 августа,18:00, праздник Московского района (площадь перед ДК «Приокский»);

- 5 августа ,18:00, 75-летие Октябрьского района (сквер имени А.В. Александрова);

- 6 августа, 15:30, праздник Советского района «Сердце Рязани – Советский район!» (сквер Дворца детского творчества);

- 6 августа, 19:00, праздник «Моя малая родина – Солотча» (Монастырская площадь).

7 августа

- 8:30-10:00, общегородская зарядка «С добрым утром!» в парках города;

- 9:30, открытый кубок города Рязани по баскетболу (центр уличного спорта «Под мостом»);

- 9:30, открытие памятного знака - мемориального «Камня о заложении Переяславля–Рязанского» (Кремлевский сквер);

- 10:00, фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань» в музеях и на улицах города;

- 10:00, 6-й Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны» (Рязанский Кремль);

- 11:00, старт мобильного поздравления «С днем рождения Рязань!» (площадь Победы);

- 13:00, старт квест-фестиваля «Код города-926» (улица Почтовая, памятник Евпатию Коловрату);

- 14:00, фестиваль «Арт-парк», который включает в себя: фестиваль «Авто-фест», игровую программу в автогородке, фестиваль «Дни джаза в Рязани», социальную акцию «Я люблю Рязань», мастер-классы Российского союза кузнецов, поэтический фестиваль «Звуколет», конкурсы, тематические площадки,соревнования (ЦПКиО);

- 19:00, финал акции «Город в красках», ограждение железнодорожных путей вдоль Михайловского шоссе;

- 19:00, первый музыкальный кубок КВН Губернатора Рязанской области (Зеленый театр, ЦПКиО).

8 августа

- 16:00, фестиваль «Арт-полянка»;

- 17:00, автомобильный фестиваль «Green kar fest» в Лесопарке;

- 19:00, концерт групп «ВАВИ», «Сан-Тропе» и Алины Перовой в Зеленом театре.

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