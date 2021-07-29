Алексей Суздальницкий: банк «Открытие» предлагает клиентам универсальные и комфортные решения

Руководитель подчеркивает: показатели аналогичного периода прошлого года по выдачам ипотечных продуктов превышены в два с половиной раза.

- Алексей Михайлович, расскажите, пожалуйста, как завершил полугодие банк «Открытие» в Рязанской области? Достигнуты ли поставленные цели?

- Результаты полугодия превзошли наши ожидания. Мы выполнили планы по всем направлениям, а по ключевым, существенно перевыполнили. Банк в регионе растыстрее рынка. Доля кредитования населения увеличилась в 2 раза, а бизнеса в 1,5 раза. В первом полугодии сработал эффект отложенного спроса на кредитные продукты. Ярче мы наблюдаем данную тенденцию в строительной отрасли, как следствие стремительный рост объемом выдаваемых кредитов на покупку жилья и рост кредитов бизнесу на строительство. Именно поэтому наши показатели оказались более оптимистичными, чем мы закладывали их в начале года, и уже приближаются, в абсолютных значениях к цифрам всего 2020 года. Если же мы будем сравнивать полугодие к полугодию, то в этом году по многим показателям мы получили кратный рост. Например, по локомотивному нашему продукту - ипотеке мы уже превысили показатели за аналогичный период прошлого года на 140%. Рост произошел, как по общей сумме выданных средств, так и в количестве выданных ипотечных кредитов. Если в 2020 году за первое полугодие мы выдали 112 жилищных займов, то в этом году уже 257.

Драйвер роста - программы с господдержкой

- Наблюдался ли рост по другим направлениям вашего розничного бизнеса?

- Безусловно, к примеру, выдача кредитов наличными - рост составил 67%, мы выдали 278 миллионов рублей потребительских кредитов за полугодие. То же самое касается и кредитных карт, показавших существенную динамику роста, превысив прошлогодние показатели на 90%. Аналогичные тенденции наблюдались в работе с малым и средним бизнесом. Здесь, важным драйвером для роста, стали стимулирующие программы правительства Российской Федерации, которые действительно способствовали увеличению спроса на кредитные продукты для бизнеса. И если в первом полугодии 2020 года мы выдали 308 миллионов рублей кредитов для предпринимателей, то в первом полугодии - уже 466 миллионов. Это более чем 50-процентный рост. Из этой суммы свыше половины - программы с государственной поддержкой.

Основная ставка на улучшение сервиса

- Что актуально сегодня в банковский сфере? Как меняются «продуктовые предпочтения» населения и бизннса?

- В первом полугодии одним из самых актуальных продуктов была ипотека. Связано это в первую очередь с государственными мерами поддержки, достаточно комфортными ставками и упрощенной системой подачи документов. Конечно же, все это способствовало значительному увеличению числа заявок и объемов выдаваемой ипотеки. Во втором полугодии, думаю, объем сделок на рынке недвижимости изменится. Это связано с изменениями в государственной программе, общим трендом роста процентных ставок и с ростом стоимости квадратного метра жилья. В условиях снижения спроса обостряется конкуренция за клиента, на первый план выходит сервис: объем документов, скорость принятия решения и оформления сделки, отсутствие скрытых комиссий и «навязанных услуг». Улучшение сервиса, совершенствование продуктовых предложений и ускорение банковских процессов — вот тренд 2-го полугодия 2021-го. К примеру, в сегменте малого и среднего бизнеса мы завершили перевод всех клиентов малого и среднего бизнеса на обновленный банк-клиент с удобным, функциональным и самое главное безопасным программным обеспечением, позволяющим закрыть абсолютно любую потребность клиента, активно развиваются упрощённые процедуры получения банковских гарантий и кредитов.

Тренд на инвестиции и страхование

- Какие новые продукты вы предлагаете своим клиентам? На что жителям региона стоит обратить внимание?

- Во 2 квартале мы запустили новый продукт рефинансирования плюс кредит наличными, который позволяет комплексно решить вопрос улучшения жилищных условий. Запущена программа кредитования собственников бизнеса без необходимости оценки финансового положения компании.

- Вопрос сбережения средств в последнее время все более актуален. Что может предложить банк клиентам? Какие стратегии и продукты популярны в нынешнем году?

- С помощью регулятора были введены определенные ограничения на продажу сложных инвестиционных продуктов в массовой рознице, т.е. для людей, не обладающих навыками квалифицированного инвестора и не разбирающихся в сложных производных инструментах. В ответ на эту, безусловно правильную политику, банк «Открытие» значительно упростил линейку инвестиционно-страховых продуктов. Это крайне важно, потому что инвестиционные и страховые продукты необходимы для сбалансированного и доходного портфеля сбережений. Теперь, с учетом инициатив регулятора, и доработок банка эти продукты абсолютно прозрачны и понятны клиентам, удобны и прогнозируемы в части получения дохода и анализа потенциальных рисков. Тренд на диверсификацию портфеля сбережений продолжиться и здесь самое главное выбрать надежного и квалифицированного партнера в лице банка, который поможет составить портфель так, чтобы он приносил стабильно высокий доход. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» является именно таким партнером.