Чиновник до мозга костей. Что известно о новом вице-мэре Алексее Пустовалове

Алексей Пустовалов.

Алексей Пустовалов утвержден в должности первого заместителя главы администрации Рязани. Протест городских депутатов относительно его кандидатуры за четыре месяца сошел на нет: 25 марта половина из них отказалась голосовать «за», а на заседании 29 июля уже наблюдался почти полный (кроме двух голосов «против») одобрямс.

Все это время Пустовалов работал с приставкой «и.о.», то есть с мнением гордумы градоначальница Елена Сорокина и другие политические интересанты считаться не собирались. В нынешней структуре администрации вице-мэр (так говорить не совсем корректно, зато понятно) является руководителем аппарата, то есть курирует правовые, организационные, кадровые вопросы.

Что известно об Алексее Пустовалове официально? Справку представила сама администрация. Родился 3 июня 1983 года в Рязани. Окончил сначала Рязанскую сельскохозяйственную академию, а после, уже в процессе работы, Рязанский госуниверситет по специальности юриспруденция. Всю трудовую жизнь нынешний вице-мэр был исключительно чиновником. Сначала (с 2006) в Роснедвижимости, затем сразу перешел в городскую административно-техническую инспекцию, затем (с 2010) - в отдел протокола аппарата областного правительства. В 2017-м стал заместителем руководителя аппарат правительства. Женат. Воспитывает двух дочерей.

Предыдущее место работы – под началом руководителя аппарата правительства Виталия Игнатенко – дает основание считать Пустовалова креатурой так называемой ростовской команды, сформированную в Рязанской области бывшим вице-губернатором Игорем Грековым (Игнатенко тоже ростовчанин). Вероятно, с этим обстоятельством и связана реакция рязанских элит, отразившаяся на первоначальной позиции депутатов.

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