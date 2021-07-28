Вакцина есть, но нужно поспешить: кому в Рязанской области прививка доступнее

В Рязанской области по-прежнему можно привиться только «Спутником V». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала июля рязанцы стали гораздо активнее принимать участие в кампании по вакцинации от СOVID. По данным регионального минздрава, число желающих сделать прививку выросло в четыре раза по сравнению с весенними месяцами. Возможно на людей повлиял рост числа выявленных случаев, а возможно и ограничения, вводившиеся для непривитых в целом ряде регионов страны.

Всего же в регионе открыто 65 пунктов вакцинации. И по заверениям чиновников, их полностью хватает, чтобы закрыть существующую потребность, поскольку рассчитывались они на поток желающих в 4–4,5 тысячи человек в сутки. Причем в мобильных пунктах вакцинации к бригадам медиков присоединились волонтерские группы. Добровольцы помогают оформлять необходимую документацию, а также проводить предварительные медицинские осмотры.

«Спутник» есть, но его не слишком много

Что же касается обеспечения региона самой вакциной, то, по последним официальным данным, в медицинские учреждения поступила партия вакцины в объеме 17,5 тысячи доз. Речь идет о «ГамКовидВак» («Спутник V»).

В областном центре в целом прививки хватает. Ведь только в поликлинику рязанской ОКБ поступило 1200 доз. Этого количества вполне должно хватить, чтобы закрыть потребность на ближайшее время. В то же время медики отмечают, что спрос на вакцинацию в Рязанской области колоссальный, и поэтому бывают небольшие перерывы. В таких случаях приходится дожидаться новой партии, после чего вакцинацию возобновляют.

«Вакцины нет около трех недель»

Однако в редакцию «КП–Рязань» периодически обращаются наши читатели, проживающие в районах региона, которые сетуют на невозможность получить вакцину. Так, на минувшей неделе нам позвонили жители села Большие Можары в Сараевском районе. Они рассказали, что никак не могут попасть на вакцинацию ни в ближайшую амбулаторию, ни в ЦРБ.

– Я была на приеме, и мне сказали, что вакцины нет около трех недель и неизвестно, сколько еще придется ждать. Так и сказали – «вакцины не предвидится». А желающих привиться у нас много – 29 человек, – посетовала местная жительница Мария Ивановна.

Мы тут же перезвонили главному врачу Сараевской межрайонной больницы Павлу Шейдорову и узнали, что в лечебное учреждение только что поступило 300 доз вакцины «Спутник V». Позже от местных жителей стало известно, что можарская амбулатория, в которой они обслуживаются, тоже получила необходимое количество доз.

«Спутником» мы привьем вас хоть сейчас, приезжайте»

Это и другие обращения из рязанской глубинки заставили нас задаться вопросом: а как обстоят дела с вакцинацией там? Чтобы на него ответить, мы обзвонили пять выбранных случайно межрайонных больниц.

В Сараевской межрайонной больнице нам сообщили, что «сегодня вакцина есть, поэтому приходите сейчас или завтра». При этом на том конце провода предупредили, что количество доз ограничено, поэтому если не поторопиться, то на эту партию можно и не успеть. «А так, конечно же, записывайтесь, но тогда это может быть несколько позже», – объяснили в регистратуре.

В Александро–Невской районной больнице так же, как и в Сараях, вакцина есть. Однако прививают там в порядке живой очереди. Поэтому если хотите получить инъекцию от коронавируса, лучше сразу приходите в больницу.

А вот в Шацкой межрайонной больнице вакцина «Спутник V» закончилась. Теперь там ожидают поступления новых партий «ГамКовидВак». При этом в регистратуре нам сообщили, что записаться можно, но надо учитывать, что в списке уже больше ста человек.

В Скопинском межрайонном медицинском центре можно не только привиться «Спутник V», но и записаться на вакцинацию препаратами «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Правда, кроме самой возможности записаться на альтернативные вакцины, никакой конкретики нам больше сказать не смогли. «Записывайтесь и ждите, а «Спутником» мы привьем вас хоть сейчас, приезжайте», – сообщили в регистратуре.

В Путятинской районной больнице нам сказали, что вакцина сегодня поступила, но надо поспешить. «Прививаем сегодня, завтра и если останется послезавтра», – поторопили в больнице.

И действительно, ситуация с наличием вакцины меняется каждый день. Поэтому необходимо понимать, что информация, опубликованная в этой статье, к тому моменту, когда вы ее читаете, может кардинально измениться. А для того чтобы получить самые свежие и достоверные сведения, обращайтесь в свое лечебное учреждение или в больницу, в которой планируете прививаться. И даже если прививки в наличии нет, всегда бывают случаи, когда кто–то из записавшихся не смог прийти, а это значит, что его вакцина может достаться и вам.

КУДА ЗВОНИТЬ

Записаться на прививку можно через портал «Госуслуг» или по телефону 122. Там же можно получить ответы на все вопросы о вакцинации. В мобильных же пунктах, в том числе развернутых на базе торговых центров, прививку делают без предварительной записи.

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