Рязанское правительство проверило, как область благоустраивают и подают воду

Заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий 23 июля провел совещание, где у компаний-подрядчиков выясняли, как идет реализация региональных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Чистая вода». Поручение об оперативном устранении и организации депутатского контроля недоработок дал перед этим губернатор Николай Любимов.

– С двоечниками поработаем более подробно, – пообещал Беленецкий.

Совещание с подрядчиками продолжалось больше часа

Оказалось, что работы на объектах благоустройства сейчас завершены работы на шести территориях в пяти районах: в Касимове, Шацке, Скопине, Кадоме, Ухолове. В высокой степени готовности еще четыре объекта – в Рязани, Елатьме, Побединке, Михайлове.

Работы также продолжаются на 18 общественных пространствах и 8 дворовых территориях, на одной дворовой территории они завершены.

В некоторых районах графики были смещены в связи с погодными условиями, задержкой поставки материалов и другими факторами.

– Но хочу подчеркнуть, – заметил заместитель губернатора, – что погодные и другие условия у всех подрядчиков одинаковые, но кто-то справляется и даже работает с опережением сроков, а кто-то сетует на обстоятельства, ничего не предпринимая.

Одним из поручений было исправить ситуацию с подачей электричества на объекты строительства.

Вскоре самая благоприятная для проведения работ часть лета – с длинным световым днем и жаркой погодой без дождей – закончится. Чиновники призвали подрядчиков сделать как можно больше именно в ближайшие недели.

Представители регионального министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства отчитались, как идут работы по выполнению регионального проекта «Чистая вода». В районах области работы по проектам завершатся 1 октября.

– Пора в целом увеличить количество проектов по «Чистой воде», – резюмировал Евгений Беленецкий.

Через три года руководству области предстоит отчитываться по улучшению качества питьевой воды для населения.