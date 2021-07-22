Рязанские предприниматели заявили о своих интересах на белорусском нефтехимическом и пищевом рынках.

22 июля члены рязанской бизнес-миссии побывали на предприятиях Минска, Мозыря и Гомеля, где состоялся ряд деловых встреч в формате «круглого стола» и переговоров по уточнению возможных вариантов сотрудничества белорусских и рязанских предпринимателей. Несколько договоренностей, достигнутых сторонами – по обнародованным заявлениям – будут прорабатываться в дальнейшем в частном порядке.

В частности, в Минске участники бизнес-миссии, представляющие пищевую и перерабатывающую промышленность, встретились с потенциальными партнерами из Торгового центра «Корона», имеющего 15 филиалов и 24 магазина мини-формата на территории Беларуси. Они также побывали в головном предприятии обширной розничной сети «Соседи», насчитывающей 60 разноформатных магазинов от супермаркетов до гипермаркетов, и в крупнейшей в Республике по числу продовольственных магазинов торговой сети «Евроторг».

Свои предложения обозначили представители российского лидера на рынке муки и готового хлеба ООО «Русские мельницы», фабрики, выпускающей широкую линейку чая в различной упаковке ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика», производителя авторского шоколада и леденцов ручной работы ООО «Юнион», и руководитель регионального дистрибьютора зерна и масличных культур ИП Абрамов.

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

С целью поиска новых клиентов на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (Мозырь) и на ГПО «Белоруснефть» (Гомель) побывали члены бизнес-миссии, представляющие промышленную и нефтепромышленную отрасли рязанского региона. Это ведущий российский разработчик и производитель уровнемеров, датчиков и сигнализаторов уровня жидкости и сыпучих материалов, в том числе, для нужд нефтегазовой отрасли, ООО Предприятие «Контакт-1», разработчик и производитель автоматизированных систем, датчиков и приборов для измерения теплотехнических и теплодинамических параметров сред при добыче, переработке, транспортировке и хранении углеводородного сырья и продуктов его переработки АО «Моринсис-Агат-КИП», лидер в области отечественного машиностроения, в том числе, для нужд нефтегазовой отрасли, – ООО «ВТЦ «Тяжпрессмаш».

В тот же день в РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» в Минске в формате видеоконференцсвязи прошли переговоры потенциальных рязанских и белорусских партнеров. В частности, со стороны региона свои интересы и возможности представили ООО «Кубометр света» и ООО «ИнтерКРОСС». Первая занимается разработкой и производством светильников для открытых общественных пространств, офисов и частных домов, а вторая – телекоммуникационные станции. ООО «Фахман Русланд» завершила переговоры с тремя местными компаниями, получив от каждой заявки на просчет будущих поставок.