Еще один год с льготной ипотекой: какие перспективы для рязанцев открывает госпрограмма

Слева на право: Иван Захаров, Олег Сычев и Михаил Михайлов.

15 июля в Сбербанке состоялся брифинг с представителями СМИ по теме продления еще на один год правительственной программы льготной ипотеки. В разговоре приняли участие ООО специализированный застройщик «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» в лице директора Михаила Михайлова и руководителя отдела продаж Екатерины Турбиной, коммерческий директор ГК «Капитал-строитель жилья» Иван Захаров и начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования регионального отделения Сбербанка Олег Сычев.

Каждый участник брифинга поделился своим мнением по поводу программы. Однако если обобщить сказанное, можно сделать вывод: продление льготной ипотеки выгодно всем участникам рынка - банкам, строительным кампаниям и, конечно же, покупателям.

- Программа ипотеки с господдержкой продлена ровно на год. При этом немного изменились ее параметры, - начал первым Олег Сычев. - Если раньше максимальная сумма была шесть миллионов, то теперь только три. Но не стоит драматизировать, потому что для Рязани этого более чем достаточно. К сведению средняя сумма жилищного кредита в областном центре - это менее двух миллионов рублей. При этом, по условиям госпрограммы, ставка по таким займам не должна превышать 7%. Сбербанк - это социально ориентированная компания, и у нас она начинается с 6,05%.

Какое жилье предпочитают рязанцы?

Коммерческий директор ГК «Капитал-строитель жилья» Иван Захаров, отвечая на вопрос о жилищных предпочтениях рязанцев, рассказал, что у клиентов ГК «Капитал» наибольшим спросом по-прежнему пользуются смарт-квартиры:

- У нас сейчас самые востребованные квартиры - это «евро два». На данный момент мы наблюдаем некоторое падение спроса по студиям и большой подъем интереса к квартирам «евро два». Причем эта тенденция прослеживается по обоим городам нашего присутствия - и в Туле, и в Рязани.

А вот среди предложений «Северной Компании» популярны сразу три вида квартир:

- В равной степени сейчас пользуются спросом и студии, и однокомнатные квартиры, и двухкомнатные. Как раньше на них был повышенный спрос, так и сейчас по льготной ипотеке они очень популярны. На рынке новостроек сегодня это самое востребованное жилье, - поделилась Екатерина Турбина.

Выгодное вложение, гарантированный доход

По словам Олега Сычева, воспользоваться льготной ипотекой может любой желающий, покупает ли он свое первое жилье или же рассматривает недвижимость в качестве выгодного вложения средств:

- Важно отметить, что на данный момент количество кредитов не ограничено. В то же время с начала года стоимость квадратного метра в новостройке повысилась лишь на 7%, в то

время как стройматериалы подорожали на все 40%. Поэтому не стоит ждать дальнейшего подорожания, лучше заблаговременно приобрести себе квартиру.

С этой позицией согласился и директор ООО специализированный застройщик «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» Михаил Михайлов. Он считает, что те изменения, которые произошли на строительном рынке, не могут не сказываться на дальнейшем увеличении цены:

- Учитывая то, что строительство сейчас идет по новой системе с использованием эскроу-счетов и принимая во внимание рост цен на материалы, который спровоцирован мировыми рынками, уверен, что рост стоимости жилья неизбежен. Поэтому люди, которые вкладывали деньги в квартиры для их последующей перепродажи, за последние два года зафиксировали прибыль не менее 50%.

С тем, что в ближайшие годы квадратные метры будут только дорожать, согласились абсолютно все участники брифинга. При этом во время разговора прозвучала важная мысль, что на данном этапе, когда проценты по депозитам слишком малы, вложение в недвижимость остается для многих россиян самым простым и понятным способом сохранения и накопления средств.

Участники брифинга сошлись во мнении, что недвижимость в новостройках будет только дорожать.

НАША СПРАВКА

Программа льготной ипотеки должна была завершиться 1 ноября, но ее продлили до 1 июля 2021 года. Эта мера позволила привлечь в жилищное строительство в России свыше 2 триллионов рублей. Займ с господдержкой оформили более полумиллиона семей.

С введением программы льготной ипотеки и снижением ключевой ставки в прошлом году российские банки выдали рекордные 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей. Примерно четверть от этого объема (более 1 триллиона рублей) пришлась на льготную программу под 6,5%. В январе-марте 2021 года доля льготной ипотеки в выдачах составила 26%, следует из данных «Дом.РФ».

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