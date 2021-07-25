«Моринсис-Агат-КИП» - рязанская компания с морскими корнями

АО «Моринсис-Агат-КИП» создано более 10 лет назад и хорошо известно в сфере кораблестроения.

Ежегодно в России в последнее воскресенье июля празднуется День Военно-морского флота. География Дня ВМФ не ограничивается прибрежными районами нашей необъятной страны. Это праздник не только военных моряков, но и огромного количества специалистов, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России. Одним из таких предприятий на Рязанской земле является АО «Моринсис-Агат-КИП».

Пожалуй, мало кто из рязанцев знает, что наша земля - колыбель русского флота. Именно здесь был построен первый военный корабль России «Орел», и в 1668 году на реке Оке в селе Дединово (часть Зарайского уезда Рязанской губернии - ред.) его спустили на воду.

Приборы для нужд кораблестроения

АО «Моринсис-Агат-КИП» создано более 10 лет назад и хорошо известно в сфере кораблестроения. В 2020 году в составе АО «Концерн «Моринсис-Агат» (г. Москва) предприятие вошло в «Корпорацию Морского Приборостроения».

Основным видом деятельности АО «Моринсис-Агат-КИП» является выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с последующим освоением изделий в производстве по направлению контрольно-измерительных приборов и систем. Основными потребителями и заказчиками продукции являются Военно-Морской Флот РФ и ГК Росатом.

Продукция предприятия успешно применяется на атомных и дизельных подводных лодках, в том числе на таких кораблях как тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», единственный в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов».

Сплоченный и дееспособный коллектив

Производственные мощности АО «Моринсис-Агат-КИП» и партнеров по кооперации реализуют полный производственно-технологический цикл от металла до готового изделия. Сегодня производственно-испытательный корпус предприятия оснащен современным оборудованием, позволяющим проводить исследования и испытания на климатическое, вибрационное, ударное и электромагнитное воздействие окружающей среды.

Но главное, на предприятии работают люди – профессионалы своего дела. За время, прошедшее с момента создания компании, создан сплоченный и грамотный коллектив, налажены тесные рабочие связи с крупными проектными организациями (ОКБМ Африкантов, Курчатовский институт, НИКИЭТ, ЦКБ МТ Рубин, СПМБМ Малахит и др.). На предприятии проведено более 50 опытно-конструкторских работ, в результате выполнения которых разработаны и внедрены в производство измерительные приборы, автоматизированные системы контроля, взрывозащищенные и радиационно-стойкие датчики, системы технического зрения и программное обеспечение.

- Наша компания с момента своего образования сохраняет и развивает традиции морского приборостроения, заложенные более 350 лет назад. 25 июля в России будут отмечать День Военно-Морского Флота. Мы присоединяемся к поздравлениям всех, кто имеет отношение к военному флоту и хотим пожелать «попутного ветра» и дальнейших успехов в деле укрепления обороноспособности нашей страны» - поздравил всех сопричастных генеральный директор АО «Моринсис-Агат-КИП» Сергей Румянцев.

На заметку

Возвращаясь к истокам деятельности АО «Моринсис-Агат-КИП», хотелось бы отметить высокое качество и надежность выпускаемой продукции. Оно подтвердилось погружением многопараметрического прибора в составе необитаемого подводного аппарата ВИТЯЗЬ-Д на дно Марианской впадины на глубину более 10 тысяч метров, контролем нейтронно-физических процессов атомных энергетических установок всех типов выпускаемых подводных лодок, контролем параметров агрегатов, механизмов различных типов подводных лодок и надводных кораблей.