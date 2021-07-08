Рязанский Лесопарк: идеальный проект и юридические огороды

Рязанская пристань в Лесопарке стоит у каменного причала, построенного в 2020 году Фото: Владимир ФРОЛОВ

Городская администрация Рязани в мае провела в интернете рейтинговое голосование, добиваясь от земляков ответа на вопрос, за благоустройство каких парков ей взяться в 2021 году. Оказалось, что большинство в Московском районе указало на парк имени Белякова в Дягилеве, в Железнодорожном районе – на Гвардейский парк в Октябрьском городке, в Октябрьском районе – на Дубовую аллею, а в Советском районе – на Лесопарк.

Как раз тут и подоспела презентация новой концепции Лесопарка, созданной коллективом молодых урбанистов из главного управления архитектуры и градостроительства. 1 июля они представили свой проект в спортивном центре «Под мостом», пригласив общественность для обсуждения. В нынешнем году, заверили они, можно что-то благоустроить только на главной аллее парка от Северного обхода до берега Оки, а вот в следующие годы заняться всей зеленой зоной в комплексе.

СМЕЛЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

Проектировщики рассматривают Лесопарк как единое целое пространство, с которым им можно делать все, что вздумается. Они разделили его на 5 функциональных зон.

1. Набережная Трубежа от самого Рязанского кремля до пристани на Оке. Эта зона, заявляют архитекторы, могла бы соединить кремль с Лесопарком.

Здесь есть интересный пункт «В перспективе – вынос промышленных объектов».

Вероятно, судоремонтный завод через 10-15 лет авторы мыслят перенесенным куда-то в Борковской затон. Ну-ну…

2. Туристический причал и набережная Оки от него до перешейка Орехового озера. Тут авторы проекта нашли «остатки советского променада на укрепленном берегу» и «выходы к воде, которые облюбовали рыбаки».

3. Пляж на Ореховом озере. Признан его «огромный потенциал, который не требует огромных затрат для приведения в порядок». Но если вспомнить, что в 2011-2012 годах озеро специально спускали, меняли в нем дно и завозили сотни самосвалов песка, а через десяток лет все опять возвратилось в первоначальное состояние, насчет «не требует затрат» возникают сомнения.

4. Входная зона и дорога к пляжу.

5. Лесопарк с экологическими тропами и регулярными аллеями советского периода. Там предлагалось расставить информационные стенды о красивых и редких растениях.

Однако понятно, что для любых изменений в парке надо работать с землей, на которой он расположен. А земля нынче не «вся вокруг народная»... Посмотрев на публичную кадастровую карту района, вы найдете участки, которые зарезервированы для чего угодно, но только не для развития лесопарковой зоны.

СУРОВАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

С 2012 года по зеленой зоне Лесопарка проходит эстакада Северного обхода Рязани. Знаете, для чего предназначено более 2 гектаров земли рядом с этой эстакадой, чуть поближе к Торговому городку и берегу Трубежа? Для устройства… снегоплавильного пункта. Именно так написано в кадастре. Выходит, что именно сюда в будущем собираются свозить в конце зимы весь грязный снег и давать ему растаять? А как же экология мест отдыха?

Идем дальше. За ресторанчиком на берегу Трубежа есть 98,5 соток – почти гектар, выделенный специально «под временную складскую площадку (для целей, не связанных со строительством)». Что там собираются складировать?

2,7 гектара берега перед пристанью – это территория «для размещения разворотного круга общественного пассажирского транспорта». Почему целых 2,7 гектара? Одному-единственному автобусу маршрута «площадь Свободы – Лесопарк» достаточно для разворота трех-четырех соток.

8,4 гектара набережной, на которой авторы проекта благоустройства хотят продолжить пешеходные и велодорожки, а также устроить там «видовые площадки и выходы к воде», вообще-то по документам должны служить «для размещения домов отдыха, пансионатов, кемпингов». Здесь не оговорен даже запрет на строительство. Да и берег давно уже застроили бы коммерсанты, если бы он при разливе реки не затапливался: никому не хочется каждый май ремонтировать свою подмоченную недвижимость.

Кадастровая карта: один из частных участков в Лесопарке

В самой дальней части Лесопарка, тянущейся вдоль Орехового озера, больше половины аллей тянутся по земле «для размещения туристических баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций» размером 16,9 гектара. А задняя часть зарослей – вообще частная земля «для ведения сельскохозяйственного производства»! Если там вырубить деревья и посадить картошку, закон не будет нарушен.

Всего в районе Лесопарка 10 земельных участков в частной собственности, и большинство из них тоже зарезервированы под огороды. Не исключено, что реализация утвержденных на государственном уровне проектов потребует их выкупа.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Когда в 2000-е годы утверждался проект Северной окружной дороги, то выяснилось, что между Борками и Лесопарком она должна проходить по частным землям сельхозназначения, принадлежащим двум жителям города. Эти жители получили за свои луга солидный выкуп.

В 2006 году рязанские власти, предоставившие фестивалю «Нашествие» территорию между Ореховым озером и Окой, обнаружили, что эти луга принадлежат компании из Санкт-Петербурга. Пришлось договариваться с ней об использовании земли.

В 2018 году рязанский губернатор Николай Любимов заявил, что для продолжения строительства Северного обхода снова придется выкупать частные земли.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Николай Любимов, губернатор Рязанской области, на совещании по развитию территории:

– Очень важно учитывать мнение общественности. Уже проведен ряд встреч, в том числе с представителями предпринимательских и творческих сообществ… Благоустройство Лесопарка территориально и тематически связывается с реконструкцией Торгового городка, откуда он начинается.