Рязанское АО «Моринсис-АГАТ-КИП» представило продукцию на Международном военно-морском салоне

Рязанская делегация на юбилейном МВМС-2021.

С 23 по 27 июня в столице военно-морского флота России – городе Санкт-Петербурге прошел десятый юбилейный Международный военно-морской салон, который представил новейшие достижения кораблестроителей. От Рязанской области в этом престижном мероприятии участвовало АО «Моринсис-АГАТ-Кип» - разработчик и производитель автоматизированных систем и контрольно-измерительных приборов, способных работать даже в самых экстремальным условиях. Продукция предприятия активно применяется на кораблях и подводных лодках ВМФ РФ.

Первый день – начало переговоров

Стенд компании из Рязани стал единственным на этом салоне, представляющим наш регион. По мнению генерального директора АО «Моринсис-АГАТ-КИП» Сергея Румянцева, участие в таких мероприятиях дает новые контакты, расширение рынков сбыта, а также укрепление существующих партнерских связей.

- На нашем стенде представлена продукция, необходимая для обеспечения безопасности и технологических процессов боевых кораблей, подводных лодок, в том числе ракетных подводных крейсеров стратегического и целевого назначения, судов обеспечения военно-морского флота и предприятий «Росатома». Все разработки уникальны и особенно те, что предназначены для глубоководных исследований. Речь идет о работе в условиях запредельного давления воды и в том числе в Марианской впадине, - поделился генеральный директор АО «Моринсис-АГАТ-КИП».

С первых минут работы салона стенд рязанского предприятия привлек внимание как профессионалов, так и гостей мероприятия. Были проведены встречи и переговоры и с действующими и потенциальными партнерами организации.

Например, перспективы будущего сотрудничества руководство АО «Моринсис-АГАТ-КИП» обсудило с главным конструктором спецпроектов АО «ЦМКБ «Алмаз» Александром Форстом.

- Переговоры, в первую очередь, касаются перспективных проектов нашей совместной работы с АО «ЦМКБ «Алмаз». Разговор с Александром Форстом был предельно предметным и конструктивным, поэтому с уверенностью можно говорить о том, что сотрудничество пойдет на пользу обеим компаниям, - рассказал Сергей Румянцев.

Подводя же итоги первого дня работы салона, сообщим, что рязанский стенд посетили вице-президент по военному кораблестроению АО «ОСК» Владимир Королев, генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, начальник департамента гособоронзаказа Павел Печковский, гендиректор ОАО «Меридиан» Александр Копанев, генеральный директор АО «Тайфун» Андрей Петраков и многие другие руководители предприятий.

День второй - официальное открытие и визит губернатора Беглова

Официальное открытие Международного военно-морского салона состоялось на следующий день, 24 июня. На торжественную церемонию приехал петербургский губернатор Александр Беглов. Он выступил с приветственным словом и пожелал участникам успехов и новых достижений в их важном для страны деле.

И так же, как и в первый день работы, вокруг стенда рязанской компании собрались участники и гости международного салона. Среди них делегация ФГУП «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова», генеральный директор АО «Концерн Научно-производственное объединение «Аврора» Константин Шилов, гендиректор Корпорации морского приборостроения Леонид Стругов. В частности, руководитель Корпорации обсудил с коллегами из Рязани перспективы развития систем и приборов для нужд кораблестроения.

Международный военно-морской салон продолжил работу и в последующие три дня, но уже в закрытом для прессы режиме. В эти дни также проходили важные встречи и переговоры, но их суть относится уже к понятию военная тайна.

НАША СПРАВКА

АО «Моринсис-АГАТ-КИП» образовано в декабре 2010 года и структурно входит в АО «Концерн Моринформсистема-Агат». В 2020 году предприятие в составе головного концерна стало частью АО «Корпорация морского Приборостроения».

«Моринсис-АГАТ-КИП» взаимодействует с предприятиями и учреждениями оборонно-промышленного комплекса, ГК «Росатом», Федеральным космическим агентством и министерством обороны РФ.