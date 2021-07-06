Карман шире: как подорожали услуги ЖКХ в Рязанской области с 1 июля

В среднем коммуналка подорожала для рязанцев на 3,4%. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ежегодно с 1 июля по всей стране проходит плановое изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Повышение платы за коммуналку регулируется федеральным законодательством, а власти региона могут лишь повысить тарифы не более чем на определенный процент. В целом по России цены на услуги ЖКХ должны вырасти на 4%, хотя в ФАС уверены, что фактический размер повышения окажется ниже – около 3,3%. В прошлом году плата за коммуналку выросла на 3,1%.

Рязанская область не является исключением, и теперь жителям региона, реальные доходы которых и без того снизились за пандемийный год, придется раскрыть карманы шире и заплатить за услуги ЖКХ в среднем на 3,4% больше.

Да, повышение хоть и небольшое, но все же малоприятное. Рассказываем, какие повышения начали действовать в Рязанской области с 1 июля 2021 года.

Вода и водоотведение

Так, по данным Региональной энергетической комиссии, стоимость кубометра холодной воды для рязанцев возросла с 27 рублей 70 копеек до 28 рублей 21 копейки. Водоотведение подорожало с 31 рубля 36 копеек до 32 рублей 84 копеек за кубометр.

Электроэнергия

Приблизительно на 5% возросла цена за электроэнергию. Если раньше жители областного центра платили 4 рубля 83 копейки за кВт/ч, то теперь цена поднялась до 5 рублей 8 копеек за кВт/ч. Для жителей районов области тариф возрос с 3 рублей 38 копеек за кВт/ч до 3 рублей 56 копеек за кВт/ч.

Горячая вода и отопление

Если до 1 июля стоимость гигакалории тепловой энергии для потребителей РМПТС составляла 2270 рублей 58 копеек, то теперь цена возросла до 2414 рублей 62 копеек.

Содержание жилья

Вслед за подорожанием основных тарифов возрастет и плата за общедомовые нужды (ОДН), а это значит, что повысится и плата за содержание жилья, которую с рязанцев взимают управляющие компании.

Происходит это потому, что ОДН – это сумма разницы между показаниями общедомового счетчика потребленной электроэнергии, воды и показаниями всех квартирных счетчиков многоквартирного дома. То есть это объем потребленной электроэнергии воды, не вошедший в оплату жильцами. В настоящий момент ОДН начисляется по трем коммунальным услугам: электроэнергия, холодное водоснабжение и горячее водоснабжение. Сама стоимость содержания жилья отличается от дома к дому и зависит от многих параметров самого жилого строения.

Капитальный ремонт

Стоимость тарифа останется неизменной – размер взноса, как и в 2020 году, составляет 11 рублей 65 копеек за квадратный метр.

Вывоз мусора

А вот тариф на вывоз мусора повысится впервые с начала работы регионального оператора по обращению с ТКО. Для жителей многоквартирных домов вырастет с 93 рублей 13 копеек до 95 рублей 94 копеек за одного человека. Жители частных домовладений будут платить не 94 рубля 35 копеек, а 97 рублей 20 копеек.

«Как текла из крана ржавая вода, так она и продолжает течь»

В то же время представители сферы ЖКХ, с которыми нам удалось поговорить, не испытывают оптимизма от повышения тарифов.

– Как нам объясняют такие ежегодные повышения цен? Говорят, делается это, в первую очередь, для улучшения качества предоставляемых услуг. Но в итоге ничего, кроме повышения цен, потребители не получают. Как текла из крана ржавая вода, так она и продолжает течь. И ежегодное повышение цен эту ситуацию, к сожалению, никак не меняет, – поделилась с «Комсомолкой» директор одной из рязанских управляющих компаний.

Директор другой рязанской управляющей компании также сообщил нам, что не видит в текущем повышении цен никакого смысла:

– Я, конечно, против всех этих повышений. Для людей было бы лучше, если бы цена, наоборот, снизилась процентов на пятнадцать. Для управляющих компаний это даже скорее минус, чем плюс. Ведь вслед за общим подорожанием наверняка и КВЦ поднимут свои тарифы за то, что проводят коммунальные платежи. Ведь у них тоже свои затраты, сотрудникам жарко, кондиционеры работают, а электроэнергия подорожала. Так что управляющим компаниям от этих повышений ни холодно ни жарко.

СКАЗАНО

Генеральный директор ООО «Эко-Пронск» Валерий Матюхин:

– С 1 июля в области начали действовать новые тарифы на коммунальные услуги, в том числе на услугу по обращению с отходами. Если раньше жители многоквартирных домов раньше платили 93,13 рубля с человека, то с 1 июля размер платежа увеличился до 95,94, то есть на 3%. Это гораздо меньше, чем величина инфляции за этот же период. Например, цены на сталь, которые напрямую влияют на цены на транспорт, по самым минимальным оценкам, выросли на 80%. Соответствующим образом выросли цены на ГСМ, запчасти и другие составляющие тарифа. В результате орган по регулированию тарифов вынужден был пойти на такой шаг. Замечу, что размер тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами в Рязанской области в целом значительно ниже аналогичных показателей в других городах.

КСТАТИ

Что еще изменилось для рязанцев с 1 июля

СИГАРЕТЫ

Минимальная стоимость пачки сигарет теперь не может быть ниже 107 рублей 78 копеек. Также из магазинов и табачных лавок должна исчезнуть вся продукция без обязательной маркировки, включая сигары, курительный табак и табак для кальяна. Таким образом власти пытаются бороться с нелегальной продукцией.

ТЕХОСМОТР ДЛЯ ПОДЕРЖАННЫХ ИНОМАРОК

Техосмотр ужесточили для подержанных автомобилей, которые ввозят из-за рубежа. Ранее часть проверок проводилась по фото. Теперь так больше делать нельзя, и такие машины должны проверяться исключительно в испытательных лабораториях.

ПЕНСИИ И МАТКАПИТАЛ ПЕРЕСТАЛИ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ НА КАРТЫ MASTERCARD И VISA

Социальные выплаты теперь перечисляют только на карты «Мир» или на банковский счет, к которому не привязана карта другого банка. Также по-прежнему можно будет получать пособия наличными. Исключение возможно только для рязанцев, постоянно проживающих в зарубежных странах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!