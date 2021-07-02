Елена Митина подвела итоги работы в качестве депутата Госдумы

Фото: РОО "Единая Россия".

«В этом году заканчиваются полномочия депутатов Госдумы седьмого созыва. За эти пять лет фракция «Единой России» стала инициатором многих законодательных инициатив, благодаря которым были внесены изменения, направленные на совершенствование системы социальных гарантий и трудовых отношений», – отметила депутат Госдумы от Рязанской области, член комитета по образованию и науке Елена Митина. В рамках региональной недели она посетила Рыбновский и Пронский районы и на встречах с жителями подвела итоги работы за пять лет в нижней палате парламента.

Елена Митина является соавтором и автором 110 законопроектов. 87 из них приняты законодательным собранием, подписаны президентом РФ и опубликованы.

«Мы приняли ряд законов, которые способствуют обеспечению безопасности и качества детского отдыха, установили дополнительные механизмы противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению, расширили круг лиц, имеющих право на социальную пенсию по случаю потели кормильца, запретили высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд», – рассказала Елена Митина.

Также среди принятых законодательные инициативы, касающиеся новых пособий для беременных и семей с детьми, субсидирования ипотеки, реализации программы «Земский учитель», доплаты за классное руководство, бесплатного горячего питания для учащихся начальной школы, бессрочного права на льготное поступление в вузы для детей-сирот. Закреплено право людей на помощь в случае неизлечимого заболевания, расширен перечень жизненно необходимых лекарств, упрощен ввоз незарегистрированных зарубежных лекарств, необходимых для тяжелобольных людей. Врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в сельскую местность, в рамках программы «Земский доктор», установлены единовременные выплаты.

Кроме этого, закреплена бессрочная приватизация жилья, увеличен срок «дачной амнистии», принят закон о «земельно-гаражной амнистии», реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья, предоставляется льготная сельская ипотека и многое другое.

Елена Митина провела 101 личный прием жителей Рязанской области, приняла 657 заявителей. Было получено 534 письменных обращения и 379 обращений через личные аккаунты в социальных сетях. Даны

разъяснения 371 заявителю, направлено 593 депутатских запроса. Была оказана материальная и благотворительная помощь 606 гражданам и организациям.

В рамках парламентского контроля осуществлялся контроль за строительством и капремонтом школ, домов культуры, фельдшерско-акушерских пунктов, ФОКов, детских садов и пристроек к дошкольным учреждениям, школ искусств, спортивных залов в сельских школах, за ремонтом дорог.

Парламентарий является активным участником социально значимых мероприятий и акций – «Собери ребенка в школу», «Подари детям праздник», «Новогодний подарок», «Поздравь ветерана» и других.

По инициативе Елены Митиной проводится акция «Благотворительная весна» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неблагополучных и многодетных семей. Также было организовано бесплатное посещение детьми из малообеспеченных семей представлений и спектаклей в Кремлевском дворце, Храме Христа Спасителя, в театре имени Натальи Сац, Московском дворце молодежи, на экскурсиях в Государственной Думе.

«Только совместная работа может дать хороший результат. Я благодарна всем, кто помогал мне в депутатской работе», – подчеркнула парламентарий от Рязанской области.

После выступления Елена Митина ответила на вопросы жителей. В частности, она рассказала о принятых на законодательном уровне мерах поддержки для семей с детьми и оплате труда работников бюджетной сферы.

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