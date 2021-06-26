Елена Митина разъяснила, как получить возврат части стоимости путевок в детские лагеря

Фото: РОО "Единая Россия".

«В дистанционном формате провела личный прием граждан. Поступило несколько обращений. Например, многодетная мама из Рязани попросила дать разъяснения о том, как можно получить возврат части стоимости путевок в детские лагеря. Еще один заявитель интересовался выплатой компенсации за отдых на отечественных курортах в 2021 году», – рассказала депутат Государственной Думы, региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина.

Напомним, с 21 по 25 июня по инициативе региональной общественной приемной партии в Рязанской области проводится тематическая неделя приемов по вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха.

По вопросу возврата части стоимости путевок в детские лагеря Елена Митина отметила, что программа стартовала 25 мая и будет действовать до 15 сентября включительно.

«В программе принимают участие только стационарные лагеря с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены и только в регионах, перечень которых установил Ростуризм. Возврату подлежит половина стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Средства в течение пяти дней автоматически зачислят на карту «Мир», с которой производилась оплата, – подчеркнула депутат.

На вопрос заявителя о сумме компенсации, Елена Митина ответила, что ее сумма в зависимости от туристической путевки составит от 5 000 до 20 000 рублей за одного человека.

Кроме этого, во время личного приема депутат Государственной Думы от Рязанской области дала разъяснения по вопросам, связанным с возвратом денег за отдых в России и за границей, получением льготных путевок на санаторно-курортное лечение.

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