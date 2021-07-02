Если выживешь, то станешь инвалидом: рязанские врачи рассказали о самых тяжелых травмах ныряльщиков

Травмы ныряльщиков - очень опасные. После операции человек к полноценной жизни может и не вернуться. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Самые тяжелые травмы ныряльщики получают, когда неправильно рассчитывают глубину воды и прыгают головой вниз, считают врачи рязанской Областной клинической больницы. Если на пути встречаются преграды в виде камней или коряг, то от удара головой травмируется шейный отдел позвоночника. Именно такое ныряние имеет тяжелые, а иногда и трагические последствия.

— При такой травме люди часто не выживают, а если выживают, то становятся инвалидами, — рассказывает главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин. — Человек не может пошевелить ни рукой, ни ногой, пропадает движение ниже места перелома. Отломки позвоночника смещаются в позвоночный канал и сдавливают спинной мозг.

В ОКБ пострадавшего ныряльщика тут же направляют на РКТ (рентгеновскую компьютерную томографию) шейного отдела позвоночника и МРТ-исследование для уточнения диагноза. Дальше уже решается вопрос об операции.

— Если операция необходима, то пациент попадает к нашим нейрохирургам. Часто это травма сопровождается утоплением, что отягощает заболевание и резко снижает шансы на благоприятный исход, — продолжает главный врач. — Чаще всего даже операция не помогает таким пациентам вернуться к полноценному образу жизни. Стабилизация позвоночника, которую проводят нейрохирурги, помогает активизировать человека и дать ему возможность принимать сидячее положение.

Врачи советуют не нырять вниз головой даже в знакомых водоемах. Фото: Евгения ГУСЕВА

По словам специалиста, операция для ныряльщика может длиться до шести часов. Во время хирургического вмешательства врачи удаляют осколки позвонков, которые сдавливают спинной мозг, восстанавливают ось позвоночника и опороспособность.

— Но сшить разрывы спинномозговой ткани, даже частичные, невозможно, — отметил заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ Андрей Косолапов. — Именно поэтому такие травмы означают, что человек, скорее всего, останется инвалидом на всю жизнь.

После восстановления тканей пациенты проходят реабилитацию. Насколько она будет успешной, зависит от характера повреждения. Чтобы избежать несчастного случая на воде, специалисты Областной клинической больницы рекомендуют исключить купания в пьяном виде, и не нырять головой вниз даже в известных водоемах.

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