Что грозит желающим купить сертификат о вакцинации от коронавируса в Рязани

Ажиотаж вокруг сертификатов о вакцинации породил черный рынок по продаже документов.

1 июля в Рязанской области по официальной статистике выявили 95 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Причем в больницах региона находилось без малого полтысячи пациентов с этой инфекцией. И пусть этот показатель и не превышает ноябрьского пика в 140 новых случаев, тем не менее тенденция налицо. В таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, рост заболеваемости просто колоссальный.

Естественно, что в ответ на подобную статистику все больше регионов страны вводят обязательную вакцинацию. Где-то справка об уколе нужна для допуска к работе, где-то – для входа в заведение общепита. Поговаривают и об ограничении доступа в общественный транспорт для непривитых сограждан. А Краснодарский край уже сейчас объявил о том, что на отдых будут принимать только людей с сертификатом. Работа людям необходима, да и отдыхать хочется не на собственной даче, а вакцинироваться народ желанием не горит. И вот такие меры, по сути закручивание гаек, подогревают у населения спрос на фиктивные сертификаты о прививках против коронавируса.

ВПЛОТЬ ДО УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Полгода, пока в России шла прививочная кампания, взвешивание всех за и против было личным делом каждого. Но когда руководство ряда предприятий спустило приказ, обязав работников сделать прививку, некоторые из сотрудников просто решили купить сертификат о вакцинации. Так, корреспонденту «КП-Рязань» стали известны расценки для тех, кто желает получить сертификат, при этом избежав самой прививки.

Как нам сообщили в пресс-службе регионального УМВД, покупка фиктивного сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса может привести к реальному наказанию. Причем в зависимости от тяжести последствий речь может идти как об уголовной, так и административной ответственности.

– Во-первых, эти люди рискуют здоровьем окружающих. Во-вторых, если неблагоприятно сложатся обстоятельства, и они сами заболеют и заразят других, то они могут быть привлечены к уголовной ответственности, – пояснили «Комсомолке» в полиции.

ДОКУМЕНТ ФОРМИРУЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

Вакцинация в Рязанской области уже идет более чем полгода. Еще в феврале у нас выходил материал «Мой «Спутник V»: есть ли жизнь после вакцины от COVID-19», в котором наш корреспондент подробно описал процесс вакцинации. Спустя примерно два месяца информация о завершенном прививочном курсе нашего сотрудника появилась и на портале «Госуслуг», как говорится лучше поздно, чем никогда. Однако в сегодняшних условиях для некоторых из рязанцев, например тех, кто работает в Москве, получение подтверждения о вакцинации может быть критичным. Ведь могут просто не допустить к работе или поесть в кафе во время командировки в другом городе.

В связи с этим в региональном министерстве здравоохранения рязанцам разъяснили механизм получения сертификата.

– К нам выросло количество обращений граждан, которые вакцинировались от COVID-19, но не смогли получить подтверждающий сертификат и QR-код на портале госуслуг, – отметили в ведомстве.

Чиновники отметили, что ни минздрав, ни поликлиники не выдают подобного рода сертификаты. Документ формируется на портале госуслуг автоматически в личном кабинете пациента.

– Доступ к дневнику самонаблюдения и электронному сертификату прививки от COVID-19 возможен только для тех, кто имеет подтвержденную учетную запись на госуслугах. Сертификат прививки от COVID-19 доступен только после прохождения двух этапов вакцинирования. Ответ от госуслуг может занимать несколько дней. Из личного кабинета сертификат также можно распечатать и иметь в бумажном виде, – говорится в сообщении.

Нужно помнить и еще один важный момент, чтобы в медучреждении, где делали прививку, были правильно внесены данные пациента, в частности, цифры СНИЛС.

Отметим, что в настоящий момент наблюдаются проблемы в работе регистра вакцинированных от COVID-19 и на «Госуслугах». Как сообщает портал, «работы по восстановлению работоспособности ведутся».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

27 июня в гипермаркете «Глобус» сняли огромную очередь на вакцинацию от коронавируса. Фотография, на которой запечатлены десятки мужчин и женщин, желающих привиться, появилась в сообществе podslushano_ryazan во «ВКонтакте».

«В «Глобусе» очередь на прививку. Все хотят работать и на море», – говорится в подписи к снимку.

Это уже не первый ажиотаж в гипермаркете на вакцинацию. Ранее экс-главный врач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов уже выкладывал снимки очередей с радостной подписью: «Второй день ажиотажный спрос на вакцинацию. Приятно это видеть».

КСТАТИ

Вакцинацию могут пройти граждане в возрасте от 18 лет, не имеющие на момент ее проведения противопоказаний (признаков острого инфекционного заболевания, а также перенесенного инфекционного заболевания в течение 14-30 дней до вакцинации).

В приоритетном порядке вакцинации подлежат лица из группы риска: лица старше 60 лет; люди с хроническими заболеваниями; работники социальной сферы и другие.

НА ЗАМЕТКУ

С 18 января в России идет массовая вакцинация от коронавируса, объявленная по поручению президента Владимира Путина. Используются препараты только российского производства, такие как «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и вакцина «Ковивак».

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