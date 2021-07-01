Сервис «Мой новый клиент» от Сбербанка поможет предпринимателям найти новые рынки сбыта

С 2021 года в Сбербанке работает сервис для малого и среднего бизнеса «Мой новый клиент». Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Многие рязанцы – клиенты Сбербанка уже хорошо знакомы с общероссийской программой лояльности «Спасибо». Благодаря этой программе ее участники копят и обменивают бонусы за покупки по карте. Причем эти бонусы можно обменивать на скидки до 99% за покупки у партнеров Сбербанка.

Однако не всем известно, что выгода от этой программы распространяется не только на потребителей, расплачивающихся картой Сбербанка, но и на партнеров, принимающих такие платежи.

С 2021 года в Сбербанке работает сервис для малого и среднего бизнеса «Мой новый клиент». Он был создан специально для малого и среднего бизнеса и позволяет предпринимателю: организовывать целевую маркетинговую кампанию и начислять бонусы, привлекать новых покупателей в заданные сроки и бюджеты, платить только за результат – дополнительный объем продаж.

Как это работает?

- Вы определяете условия акции - количество новых покупателей и бюджет, который готовы потратить;

- «Спасибо» начинает рекламную кампанию для всех заинтересованных участников программы «Спасибо»;

- Участники программы «Спасибо» совершают у вас покупки и получают Бонусы;

- Вы платите только за первые покупки совершенные новыми покупателями;

- Вам доступна отчетность по привлечению новых клиентов и поддержка «Спасибо» 24х7.

Почему это эффективно?

Рекламная кампания начинается для всех заинтересованных участников программы «Спасибо». Покупатели любят получать бонусы и предпочитают делать покупки в категориях с повышенным начислением бонусов «Спасибо», технологии же помогаю определить, кому будет интересно спецпредложение и привести к вам только готовых к покупке покупателей. При этом для привлечения клиентов используются сразу несколько каналов коммуникаций: e-mail рассылка, сайт «Спасибо» и мобильное приложение «Спасибо».

Почему это выгодно?

Вы сами определяете масштаб акции и бюджет вашей рекламной кампании с вашим менеджером или в личном кабинете «Спасибо».

- Платите только после факта совершения покупки, и вам доступна функция «Автоплатеж»;

- Отсутствуют сложная интеграция и затраты на подключение – все управление осуществляется через вашего менеджера или личный кабинет «Спасибо»;

- Стоимость сервиса для вас всегда 2% комиссии только от первой покупки нового клиента.

Всю интересующую вас информацию об участии в программе для малого и среднего бизнеса «Мой новый клиент» вы можете получить у менеджеров Сбербанка, связавшись с ними по телефонам: +79105060780 Михаил и +79805634414 Иван.

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