Изобретатели и рационализаторы Рязанского приборного завода: самое приятное – видеть зримый результат своих идей

Подразделения Рязанского приборного завода постоянно взаимодействуют друг с другом, поэтому каждая новая идея – это плод коллективного труда.

Даже на предприятии, где технологические процессы выверены до мелочей, всегда есть место творческому подходу. Свежие идеи способны привнести значимые позитивные изменения, в том числе ощутимый экономический эффект. С командой профессионалов, способных мыслить неординарно, предприятие никогда не остановится в развитии. На Государственном Рязанском приборном заводе, входящем в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех, такая команда, безусловно, есть.

«ОНИ ЖИВУТ ПРОИЗВОДСТВОМ»

Ежегодно ГРПЗ отмечает лучших изобретателей и рационализаторов. По итогам 2020 года победителями внутреннего конкурса стали семь подразделений предприятия, а их руководители и организаторы соответствующего направления работы отмечены денежными премиями. Семь человек получили индивидуальные награды как лучшие рационализаторы, а трое – как лучшие изобретатели. В марте состоялось их чествование.

– Изобретательство и рационализаторство – неотъемлемая часть производственного процесса нашего предприятия на протяжении десятков лет. Этим делом на нашем заводе занимаются целеустремленные, талантливые, творчески мыслящие люди, настоящие профессионалы, способные усовершенствовать и то, что уже есть, и создавать новое. Такие люди – наш «золотой фонд», они живут производством, хотят что-то улучшить и в конечном итоге получить результат, – подчеркнул генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Побеседовав с некоторыми из победителей конкурса, мы убедились в справедливости слов Бориса Романовича. Их пример показывает, что залог высоких результатов – это любовь к своему делу и умение работать в команде.

МНОГОГРАННАЯ РАБОТА

Один из награжденных, инженер-технолог производственно-технического комплекса печатных плат Максим Амелин, признался, что к работе на столь ответственной и интересной должности он шел долго и упорно. Придя рабочим и став инженером после окончания учебы в Рязанском государственном радиотехническом университете, он продолжает совершенствоваться.

– Практически все печатные платы проходят через мой участок механической обработки. Это, можно сказать, конечная операция перед сдачей. В процессе изготовления, так как сейчас много новых изделий, приходится сталкиваться с необходимостью разработки новых вариантов, приспособлений, – рассказывает Максим Алексеевич. – Например, существуют сложные материалы, обработкой которых в России никто не занимается. Но если стоит задача, то нужно найти пути решения.

Инженер-технолог отмечает, что конкретные рационализаторские предложения, которыми он гордится, выделить сложно. Ведь приходится иметь дело с множеством изделий, и с каждым из них связаны определенные тонкости. К тому же смекалки порой требует не только производственный процесс, но и работа со средствами производства – установками, их программным обеспечением.

– Также периодически возникает необходимость восстановления работоспособности некоторых установок. Запчасти очень дорогие. Но здесь у нас есть опытные люди, которые могут эту деталь сделать, выточить. Тогда оформляется рационализаторское предложение – и нам хорошо, и предприятию польза, – добавил Максим Алексеевич.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ

Инженер-технолог технологического отдела Елена Морозова также отмечена как один из лучших рационализаторов. И это не единственная награда по итогам 2020 года, так как еще она стала победителем конкурса «Лучший молодой специалист». Приехав в Рязань из Мордовии учиться в радиоуниверситете, после окончания вуза она устроилась на ГРПЗ и трудится здесь уже 11 лет.

– В нашем отделе мы занимаемся технологическим сопровождением множества подразделений. Для меня важно, что, постоянно взаимодействуя с коллегами – конструкторами, производственниками, – я расту в профессиональном плане, – говорит Елена Михайловна.

Особенно наша собеседница благодарна за нынешние трудовые успехи своим наставникам, помогавшим войти в профессию, – опытнейшему инженеру-технологу Татьяне Фалиной, ныне ушедшей на заслуженный отдых, и Сергею Шарову, который сейчас является заместителем начальника того же отдела.

ВСЕ УСПЕХИ - ОБЩИЕ

Лучшими изобретателями ГРПЗ по итогам 2020 года признаны заместитель директора научно-технического центра по разработке новых изделий Роман Поликашкин и начальники конструкторских бюро научно-технического центра Константин Филиппов и Владимир Кирьянов. Все они называют свои награды не иначе как результатом коллективного труда.

– Каждая идея, на самом деле, – это труд многих людей, потому что у автора она возникает в процессе взаимодействия с коллегами. Из частичек информации, полученной от других, разных мыслей и мнений в итоге и вырастает нечто большее, – говорит Владимир Кирьянов.

Бюро под руководством Владимира Владимировича, занимаясь тем или иным изделием, оперативно выявляет проблемные моменты, проходя все этапы от разработки конструкторской документации до установки на объект и проведения испытаний. Это способствует дальнейшей успешной эксплуатации продукции предприятия.

Константин Филиппов также возглавляет конструкторское бюро. Его коллектив сформировался благодаря бывшему главному конструктору ГРПЗ Леониду Кравцову, давшему импульс к дальнейшему развитию. Сейчас коллектив бюро способен выполнять широкий спектр задач, возникающих в ходе производственной деятельности.

– Наше бюро выстраивает логику работы, решает общие вопросы. Моя задача – обеспечивать улучшение характеристик продукции, поставляемой заказчику, непосредственно общаться с представителями авиастроительных фирм, понимать, что им необходимо сейчас либо в перспективе, работать над выработкой конкурентных преимуществ, – рассказал Константин Викторович.

Он заметил, что существенная часть любой работы – это рутина. Однако в основе рационализаторской деятельности лежит необычный взгляд на обычные вещи, позволяющий решать задачи по созданию чего-то нового.

– Самое приятное в моей работе – зримый результат тех идей и мыслей, которые в результате коллективной работы воплощаются в конкретных изделиях. Например, когда я вижу технику, оборудованную нашей аппаратурой, то могу сказать, что там есть частичка моего труда, – отметил Константин Викторович.

Продукция ГРПЗ как значимого отечественного производителя передовой радиоэлектроники сложна, трудоемка и всегда является детищем множества людей. Поэтому заводчане пропитаны коллективным духом – это чувствуется в каждой фразе. Здесь сплоченность и уверенность в тех, кто трудится с тобой рука об руку, – не просто слова. А творя, совершенствуя и двигаясь вперед, здесь всегда бережно сохраняют традиции.

ВАЖНО

Первый «Почетный изобретатель Рязанской области»

Руководитель группы конструкторского отдела ГРПЗ Валерий Кабанов, который трудится на предприятии 47 лет и получил свыше полутора сотен патентов, первым в регионе удостоен звания «Почетный изобретатель Рязанской области». Одно из изобретений Валерия Дмитриевича – универсальный конструктивный модуль для жесткого крепления блоков бортовой аппаратуры на объектах-носителях: авиационной, наземной и морской технике. Это позволяет сократить вибрации и механические нагрузки, из-за которых происходит значительный процент отказов изделий.

– Это высококвалифицированный, творчески мыслящий и инициативный специалист. Сфера его изобретательской деятельности обширна и многогранна – от области общего машиностроения, авиаприборостроения и радиоэлектроники до инструментально-технологического оборудования, – отозвался о Валерии Кабанове генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ (2020 ГОД)

312 рацпредложений подано и внедрено в производство в АО «ГРПЗ»; Около 5 млн рублей составил экономический эффект от внедрения рацпредложений;

334 автора подали рацпредложения;

7 человек стали победителями конкурса «Лучший рационализатор предприятия»;

62 заводчанина участвовали в изобретательской работе;

24 заявки оформлены предприятием на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности;

21 патент получен на объекты промышленной собственности.

455 объектов интеллектуальной собственности, правообладателем которых является АО «ГРПЗ».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель директора научно-технического центра по организационно-производственной деятельности Игорь Фролов:

– В АО «ГРПЗ» создана и отлаженно действует система по патентному поиску и оформлению новых технических решений для внедрения в выпускаемую продукцию. На заводе я работаю более 22 лет, за это время стал автором и соавтором более 30 патентов на изобретения и полезные модели. Анализ полного жизненного цикла продукции от момента разработки документации до завершения эксплуатации дает хорошие возможности для реализации своих идей по улучшению качества и надежности. Особенно хочу отметить очень высокий уровень наших патентоведов – хороших помощников в изобретательской работе.