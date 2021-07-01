Из Рязани в Крым недолго и недорого: возможно ли это

Несколько поездов из Москвы и Санкт-Петербурга на южный полуостров проходит через Рязань Фото: Владимир ФРОЛОВ

За последние годы летние путешествия в Крым совершили тысячи рязанцев. За время коронавирусных ограничений во всем мире, спрос на билеты туда заметно вырос. Во сколько обойдется поездка? Легко ли добраться до полуострова разными видами транспорта, выяснила «КП-Рязань».

ПОЕЗДОМ

Поехать можно прямо из Рязани, поскольку большинство крымских поездов проходят через наш город.

Москва – Симферополь №28 (двухэтажный): ежедневно прибывает на вокзал «Рязань-2» в 02:31 и отправляется в 02:36. До конечной станции на нем можно добраться меньше чем за 27 часов.

Москва – Севастополь №92: курсирует через день, прибывает на вокзал «Рязань-2» в 03:44 м отправляется в 03:49. В пути от Рязани до «города русских моряков» он проводит примерно 32 часа. В те дни, когда через Рязани не проходит этот состав, вместо него в то же самое время прибывает поезд №174 Москва – Евпатория. В пути он проводит столько же времени.

Москва – Феодосия №64: 1 раз в 3 дня прибывает на вокзал «Рязань-2» в 17:17, а отправляется в 17:27. От Рязани до конечной остановки он добирается за неполных 24 часа. Этот поезд интереснее всего для тех, кто хочет полюбоваться видами с Крымского моста: по нему состав проходит в светлое время суток.

Весь июль в Крыму мало ограничений вследствие коронавируса Фото: Михаил ПАТЛИС

Санкт-Петербург – Севастополь №7: ежедневно прибывает на вокзал «Рязань-2» в 02:16 и отправляется в 02:21. Путь от Рязани до Севастополя преодолевает за почти 27 часов.

Санкт-Петербург – Евпатория №179: курсирует через день, на вокзал «Рязань-2» прибывает в 06:32, а отправляется в 06:58. Время в пути до Евпатории – 28 часов.

Стоимость билетов на поезда: в плацкарт – от 3473 руб., в купе – от 8200 руб. Однако к июлю билетов на весь июль оставалось уже крайне мало: на некоторые даты и поезда не более трех десятков, обычно в купе.

Часть поездов на юг, идущие через Рязань – с двухэтажными вагонами Фото: Владимир ФРОЛОВ

Введут ли из-за возросшего спроса дополнительные поезда? Сотрудники РЖД в разговорах с журналистами допускают такую возможность.

Чтобы попасть на курорты Южного берега Крыма (ЮБК) с железнодорожного вокзала Симферополя, можно воспользоваться междугородним троллейбусом: на нем поездка до Алушты занимает 1,5 часа, билет стоит 150 руб., поездка до Ялты – 2,5 часа, билет 180 руб. Автобус до Ялты стоит уже 250-280 руб., а поездка на такси – от 2000 руб.

АВТОТРАНСПОРТОМ

Преодолеть по шоссе от Рязани до ЮБК предстоит около 1300 км. На автомобиле этот путь чаще всего проделывают за 2 дня, с остановкой на ночевку в Воронежской или Ростовской областях (там есть много придорожных мотелей, по 700-1600 руб. с человека за ночь).

Прямых рейсовых автобусов из Рязани в Крым нет. Можно добраться туда с пересадками в Липецке и Ростове-на-Дону, но это долго, дорого и утомительно.

Из Рязани часто отправляются чартерные автобусные рейсы в Крым – еще их называют «туристическими» или «трансферными». Обычно пассажиры с багажом собираются на одной из центральных площадей Рязани (Ленина, Победы, Димитрова). Перевозки должны начаться после 1 июля, когда для всех желающих откроют крымские отели. Расписания пока нет. В пути эти автобусы проводят 18-20 часов, стоимость проезда от 5200 руб. плюс 500-600 руб. за дополнительный багаж.

САМОЛЕТОМ

Чтобы улететь в Крым, рязанцам надо купить билет из одного из московских аэропортов и вначале добраться до него.

На 18 июня каждые сутки 29 московских рейсов вылетало в Симферополь из Домодедова, 27 из Шереметьева, 1 из Внукова и 1 из Жуковского. Промежутки между рейсами не превышали 1 часа. Среднее время перелета – 2 часа 40 минут.

Авиабилеты в один конец в эконом-классе стоят до 1 июля от 5000 руб., после 1 июля – от 5600 руб. Нехватки билетов пока не ощущается.

Из аэропортов самолеты на полуостров отправляются примерно по два каждый час

Из Рязани попасть в Домодедово можно прямым автобусом, отправляющимся 4 раза в сутки с автовокзала «Центральный» (билет 600 руб.), в Шереметьево и Внуково – добравшись сначала до Москвы и далее «Аэроэкспрессом» с Белорусского и Киевского вокзалов соответственно (билет на «Аэроэкспресс» 500 руб.), а в Жуковский – маршруткой с московского автовокзала «Котельники» (билет от 150 руб.)

Чтобы попасть на курорты Южного берега Крыма (ЮБК) из аэропорта Симферополя, можно воспользоваться междугородним троллейбусом: на нем поездка до Алушты занимает 1,5 часа, билет стоит 150 руб., поездка до Ялты – 2,5 часа, билет 180 руб. Автобус до Ялты стоит уже 300 руб., а поездка на такси – от 2300 руб.

Счастливого пути!

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Валерий Сегоровский, инженер-строитель:

– В Крыму нет крупнейших российских банков, поэтому при пользовании картами, даже если они системы «Мир», и при обналичивании денег с карт возникают лишние расходы на комиссии. Поэтому лучше ехать туда с наличными деньгами.

Михаил Уражцев, предприниматель:

– Вызов такси по телефону оператора или через интернет-приложение на 20-30% дешевле, чем при прямой договоренности с таксистом. То же самое и с бронированием жилья: заранее заказывая комнаты через интернет, можно сэкономить до 3 тысяч рублей за полмесяца!

Людмила Хотникова, администратор дома культуры:

– На отдыхе всегда ешь фрукты и ягоды, потому что на юге они дешевле. Но там чаще вас пытаются обвесить. Если захватить с собой небольшие пластмассовые весы, то за весь отпуск на троих, с мужем и ребенком, можно сэкономить несколько тысяч рублей.

СПРАВКА «КП»

Есть ли в Крыму COVID-ограничения?

С 15 июня в Крыму отменено большинство эпидемиологических ограничений. Тестов на коронавирус приезжим больше сдавать не надо – им только измерят температуру. С 1 июля отели и санатории полуострова начнут принимать приезжих: до этого надо селиться в частном секторе. Однако с 1 августа отели и санатории будут принимать только тех, у кого есть прививка! В Крыму уже работают кафе и рестораны, открылись музеи, восстановлен обычный график работы транспорта. Но масочный режим в общественных местах сохраняется, как и запрет на массовые мероприятия (концерты, дискотеки).

Не возникнет ли проблем с зарубежными визами?

Въехав в Крым на самолете, поезде или междугороднем автобусе (где билет продается по паспорту), можно позднее получить отказ во въезде только в Украину. Правда, при получении визы в некоторые страны мира – например, в США – в анкете гражданам России надо отвечать на вопрос о посещении Крыма в последние годы. Однако американское посольство в России дважды отвечало, что зависимости между въездом в Крым и отказом в визе нет. При этом есть жалобы россиян, что после отдыха в Крыму европейские страны перестали выдавать им шенгенские визы на 1 или 3 года, ограничиваясь только датами поездки.