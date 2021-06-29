Как архивные документы помогают сегодняшней молодежи познавать историю

Фото: РГУ имени С.А. Есенина.

Фото: РГУ имени С.А. Есенина.

23 июня исполнилось 170 лет со дня рождения Алексея Васильевича Селиванова, который много лет отдал работе в Рязанской ученой архивной комиссии. На Рязанской земле ученая архивная комиссия открылась одной из первых по России именно благодаря энтузиастам, таким как Алексей Селиванов. В течение девяти лет он был правителем дел комиссии и составлял отчеты. Также некоторое время он занимал пост казначея комиссии, под его редакцией вышли первые семь томов «Трудов РУАК». Видную роль Селиванов сыграл в создании музея РУАК, особенно археологического и нумизматического отделов - впоследнийон передал собственную коллекцию монет.

В 1890 году музей уже состоял из двух отделов - археологического и кустарно-промышленного. Архивная комиссия в меру сил и возможностей заботилась о сохранении памятников старины. Издавались «Труды» и отдельные книги. В фонды музея поступили не только предметы старины, материалы археологических раскопок, но и ценные документы, в том числе и библиотека самого Селиванова. Частично книги из этой коллекции хранятся в библиотеке современного Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Фото: РГУ имени С.А. Есенина.

Поработали с документами прошлого и уже сделали первые открытия

Сегодня музеи являются не только хранилищем ценных экспонатов, но и ведут важную научно-исследовательскую работу и как архивы и служат проводниками к информации об исторических событиях. Именно они не просто делают исторические знания доступными для каждого, но и превращают процесс постижения прошлого в увлекательное путешествие. Поэтому для будущих историков знакомство с работой музеев и архивов становится частью получения профессионального образования. В настоящий момент студенты-историки Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина проходят архивно-музейную практику. В Государственном архиве Рязанской области и музее истории молодежного движения они знакомятся с той стороной работы музеев и архивов, которые скрыты от простых посетителей.

Заведующий отдела публикации и научного использования документов Екатерина Викторовна Дворникова познакомила студентов с системой хранения документов в архиве, провела будущих коллег по хранилищу документов, рассказала о самых древних документах, хранящихся в музее, студенты получили возможность заглянуть в старинный свиток XVII века, «бархатную» книгу XVIII века, метрические книги. Студенты получили возможность самим поработать с документами прошлого и уже сделали первые открытия. Например, им удалось узнать, что проблема состояния дорог не является новой для нашего города: в фондах ГАРО хранится дело о ремонте проезжей части на Астраханской улице в середине XIX века, продолжавшемся девять лет.

К музейному делу через научный подход

В музее истории молодежного движения под руководством главного хранителя музея Аллы Вячеславовны Якушевой и научного сотрудника Анастасии Геннадьевны Савиной студенты изучают систему храненияэкспонатов в музее, правила регистрации и описания экспонатов, знакомятся с музеем как центром научно-исследовательской работы.

Еще одним важным направлением практики стала подготовка экскурсоводов. Под руководством профессора кафедры истории России, историографии и источниковедения, д.и.н. Анны Дмитриевны Поповой студенты 1 и 2 курсов учатся проводить экскурсии по городу: разрабатывают маршрут, изучают краеведческую литературу и архивные документы, подбирая интересный материал.

Эти занятия, с одной стороны, делают процесс постижения исторических знаний интересным и увлекательным, а с другой стороны, готовят смену будущих ученых, таких же увлеченных своим делом, каким был Алексей Васильевич Селиванов.